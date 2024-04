Legia planuje zamykać ul. Łazienkowską w dniu meczu

Jak informuje Łukasz Olkowicz, Legia rozmawiała już w warszawskim Ratuszu o pomyśle z zamykaniem ulicy Łazienkowskiej na wybrane mecze Legii przy Ł3. "Chcą przy okazji kilku meczów zamknąć ulicę Łazienkowską i tam zrobić strefę kibica. Ze sceną, muzyką i jeszcze większą ofertą gastronomiczną ze Sports Baru. To pomysł szykowany już na kolejny sezon do zrealizowania przy dobrej pogodzie" - czytamy.

W epilogu do serii "Legia w czyśćcu", który ukazał się na łamach Przeglądu Sportowego, dowiadujemy się, że Legia planuje w przyszłym sezonie zamykanie ulicy Łazienkowskiej przy okazji niektórych domowych spotkań, by tam przygotowywać atrakcje dla kibiców na długo przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Od kilku miesięcy, Legia przed domowymi spotkaniami organizuje "Legia Park", który ma miejsce na tyłach trybuny im. Kazimierza Deyny. Są tam atrakcje dla dzieci, parki zabaw, gra DJ, jest oferta gastronomiczna, a wszystko to na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania, zaś wstęp do strefy "Legia Park" jest bezpłatny - nie trzeba posiadać biletu, by tam spędzić czas.

Ed - 2 godziny temu, *.plus.pl No ale dojazdy do parkingow przy obydwu towarach czy przy kościele to chyba zostawią??? odpowiedz

Bo - 9 godzin temu, *.orange.pl Powiedzcie mi dlaczego przez głupi mecz ma być wyłączony most ? Ja tego nie rozumiem???? odpowiedz

Nemo - 9 godzin temu, *.orange.pl @Bo: most? Czemu most?pewnie im chodzi o zamykanie ulicy przy stadionie,a nie mostu, skąd w ogóle taki pomysł? odpowiedz

Eddie - 6 godzin temu, *.autocom.pl @Nemo:

pewnie chodzi o ulicę Łazienkowską od ulicy Myśliwieckiej do ulicy Czerniakowskiej

przecież nie Most Łazienkowski odpowiedz

Zdzicho - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Bo: powiedźcie mi, czemu głupita tego człowieka kłuje w oczy? Jaki ku... most? odpowiedz

Kociol - 3 godziny temu, *.185.8 @Bo:

Sam jesteś głupi. odpowiedz

13 - 12 godzin temu, *.122.18 Uwielbiam Legia Park.

Dzieciaki mają pole do popisu.

Jeśli przyjeżdżasz z daleka można na prawdę świetnie spędzić czas! odpowiedz

Ginka - 20 godzin temu, *.chello.pl Zdecydowanie łatwiej jest wyłączyć z ruchu np. fragment ul. Łazienkowskiej niż podnieść jakość sportową większości piłkarzy Legii. Na taki pijarowski tani bajer (a la Herra) nabiorą się jak zwykle najmłodsi kibice. Jakie to smutne miodowe dziadostwo, byle szmal się zgadzał, a reszta może się gonić... odpowiedz

Jasio - 05.04.2024 / 20:12, *.aster.pl Oby było normalne piwko i git! odpowiedz

Bo - 9 godzin temu, *.orange.pl @Jasio: ma być smaczne bezalkoholowe piwko???? odpowiedz

Lfan - 05.04.2024 / 18:50, *.aster.pl Wszystko to nic jak nie będzie wyników !!! LEGIA GRAĆ ..... MAĆ ! odpowiedz

aqweds - 05.04.2024 / 17:53, *.plus.pl No to będzie paraliż komunikacyjny tej części Warszawy. Nie każdy zjeżdżający z Trasy Łazienkowskiej jedzie przecież na mecz. odpowiedz

Rytm - 21 godzin temu, *.centertel.pl @aqweds: jak dzieje się coś na Stadionie Narodowym to zamyka się pół Saskiej Kępy. odpowiedz

Me(L)o1916 - 11 godzin temu, *.telefonica.de @aqweds: pierw zobacz słoiku gdzie jest ulica Łazienkowska za nim napiszesz coś głupiego ! co ma wspólnego twój zjazd z mostu Łazienkowskiego i Twój paraliż odpowiedz

Miastowy - 9 godzin temu, *.chello.pl @Me(L)o1916: a ty ....PIERW za slownik złap;) odpowiedz

gazza - 05.04.2024 / 17:15, *.inetia.pl Co za bzdury - Całe lata nie zamykano ulicy a teraz jakiś problem ???

Co prawda ulica i tak jest zablokowana po meczu ale to trwa najwyżej godzinę... odpowiedz

Lukaszbielany - 05.04.2024 / 17:04, *.centertel.pl Może by tak oflagować miasto komunikację jak jest dzien meczowy?miało to miejsce na 100lecie Legii odpowiedz

ad3e - 05.04.2024 / 16:19, *.chello.pl A co z wjazdem na parking na stadionie? Czy dopiero za parkingiem ulica będzie zamknięta? odpowiedz

Jasio - 05.04.2024 / 20:13, *.aster.pl @ad3e: Pomyśl.



No postaraj się.





No jeszcze chwilkę.



Uff, już po. Jak nadal nie wiesz, to trudno, już nic nie pomoże. odpowiedz

szwarny synek - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @ad3e: parking bedzie przeznaczony dla kibiców gosci potem pod eskortą sprzątaczki przemierzy na swoj sektor odpowiedz

1234 - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @Jasio: Kolego, zgrywasz mądrale więc zadam Ci pytanie: czy nie uważasz, że nie warto się tak napinać w życiu i wystarczy sobie wyjąć kija z d......py żeby żyło się lepiej? odpowiedz

