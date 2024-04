Nowe legijne graffiti: 53-metrowy graf (349)

UZaLeżnieni wykonali kolejne graffiti sławiące nasz klub. Pierwsza praca legionistów przedstawia buldoga w klubowym kaszkiecie obok klubowego herbu, a druga 53-metrowy legalny malunek o treści "Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa". Przypominamy, że UZL cały czas poszukują legalnych ścian do wykonywania kolejnych prac - zapraszamy do kontaktu na FB i Instagramie UZL.

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Al. Niepo/Narbutta jest miejsce odpowiedz

Bie(L)any - 3 godziny temu, *.orange.pl Podajcie konkretnego maila, a nie pejsbuki instagramy, pisałem na insta, nikt nie odpisał. Jest ściana do pokolorowania na Chamiczówce... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 7 godzin temu, *.plus.pl Szacunek odpowiedz

Wołomin NR - 7 godzin temu, *.plus.pl Szacunek się należy (-: odpowiedz

