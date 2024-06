LL! on tour: Wolverhampton - Manchester United

Czwartek, 13 czerwca 2024 r. 16:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po wizycie na Anfield Road, następnego dnia koło południa ruszyliśmy na południe Anglii, a naszym celem było Wolverhampton. Tego dnia wybór meczów był niewielki, a lokalizacyjnie zdecydowanie najbardziej pasowało nam spotkanie Wolverhampton Wanderers z Manchesterem United. Podróż pociągiem, której celem było Birmingham, zajęła nam półtorej godziny. Hotel mieliśmy około 400 metrów od miejscowego stadionu, Molineux Stadium, z doskonałym widokiem na obiekt.



Fotoreportaż - 43 zdjęcia Bodziacha