Pozostać w walce o tytuł

Sobota, 6 kwietnia 2024 r. 19:54 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Niedzielny mecz może okazać się kluczowy w kontekście walki o mistrzostwo Polski. Do Warszawy przyjeżdża lider z Białegostoku, mający aż siedem punktów przewagi nad stołecznym klubem. Porażka lub remis z Jagiellonią prawdopodobnie przekreśli ostatnie nadzieje warszawiaków na zdobyciu tytułu. Drużyna Kosty Runjaicia musi zainkasować trzy punkty, przy pozostać w grze o najwyższą lokatę!



Dla Legii zwycięstwo w każdej następnej kolejce jest na wagę złota. W Warszawie nie ma już żadnego marginesu błędu. Ostatnie wygrane pozwoliły legionistom nieco odsapnąć i utrzymać dystans do czołówki tabeli. Co dodatkowo istotne, szczególnie w spotkaniu z Górnikiem "Wojskowi" przez długie fragmenty wyglądali na boisku naprawdę dobrze. Mając w pamięci niedawne "popisy" zawodników z rywalizacji chociażby z Widzewem, można było być pozytywnie zaskoczonym. Cieszyć mogą także strzelane gole, z czym jeszcze jakiś czas temu były spore problemy. Formacja ofensywna na niedzielny mecz będzie nieco osłabiona poprzez nieobecność za kartki Pawła Wszołka i z powodu kontuzji Blaza Kramera. Przed tygodniem do siatki przeciwników trafił wreszcie Tomas Pekhart. Można mieć nadzieję, że po tym przełamaniu wróci do swojej dawnej formy, którą prezentował na początku tego sezonu.



Spotkanie z Jagiellonią będzie drugim ze serii wymagających kwietniowych wyzwań. W klubie wszyscy skupiają się na starciu z klubem z Białegostoku, jednak już niebawem przed "Wojskowymi" wyjazd do Częstochowy, a potem mecz ze Śląskiem Wrocław. Czy dziewięć punktów na przestrzeni trzech tygodni jest w ogóle realne? Odpowiedź na to pytanie dowiemy się już niebawem. - Już wiele tygodni temu zdaliśmy sobie sprawę, że w obliczu takiego układu tabeli, musimy wygrać wszystkie mecze do końca rozgrywek, by zdobyć nasze cele i znaleźć się na podium. Za tym podążamy - zapowiada Kosta Runjaić.



W wyjściowej jedenastce Legii nie należy spodziewać się żadnych zmian w porównaniu z ostatnim meczem w Zabrzu. Na wahadłach zobaczymy Morishitę i Ribeiro, a w ataku Guala i Pekharta. W tym tygodniu normalnie trenował Bartosz Kapustka, więc zwiększa opcje w środku pola.





