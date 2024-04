Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 6 kwietnia 2024 r. 21:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Wszystkie najstarsze drużyny Akademii występujące w ligach mazowieckich lub centralnych wygrały w sobotę swoje mecze. Legia U19 pokonała 3-1 Raków, a w ostatnich tygodniach zmniejszyła stratę do prowadzącego Lecha z 11 do 5 "oczek". W CLJ U17, legioniści po dramatycznym meczu i goli w doliczonym czasie gry pokonali 3-2 Motor Lublin. Zespół U16 pokonał 5-0 Varsovię, a Legia U14 pokonała 6-0 Deltę Warszawa i wyszła na prowadzenie w lidze. W CLJ U15 Legia wygrała 3-1 na boisku Polonii i z kompletem punktów prowadzi w tabeli grupy A. Grały też młodsze drużyny Akademii i LSS. Zespół U12 udanie radzi sobie na Żuri Coppa Talenti w Olsztynie. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U19: Legia Warszawa 3-1 (3-0) Raków Częstochowa 05/6

Gole:

1-0 10 min. Jakub Jendryka (as. Samuel Sarudi)

2-0 19 min. Jakub Zbróg (głową, as. Samuel Sarudi)

3-0 37 min. Stanisław Gieroba (głową, as. Mateusz Szczepaniak)

3-1 81 min. Patryk Malamis (rzut karny)



Strzały (celne): Legia 17 (8) - Raków 11 (6)



Legia: Wojciech Banasik – Jakub Jendryka (65' Oliwier Olewiński), Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Viktor Karolak – Jan Leszczyński [07](77' Rafał Boczoń), Pascal Mozie [08], Samuel Šarudi (82' Oskar Melich) – Mateusz Szczepaniak [07], Stanisław Gieroba [07], Jakub Zbróg [07](60' Samuel Kováčik [07])

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i mł.): Legia U17 3-2 (0-1) Motor Lublin U17

Gole:

0-1 19 min. Wiktor Chaciówka (rzut karny)

1-1 55 min. Franciszek Pollok (głową, as. Kacper Morawiec z rzutu rożnego)

1-2 75 min. Jan Kaszkiel (z dystansu)

2-2 77 min. Konrad Kraska

3-2 90 min. Mateusz Lauryn b.a.



Strzały (celne): Legia 26 (10) - Motor 9 (7)



Legia: Michał Bobier - Dawid Korzeniowski [08](70' Dawid Foks), Szymon Chojecki (Kpt), Mateusz Lauryn [08] - Franciszek Pollok, Aleksander Wyganowski [09](46' Konrad Kraska) Eryk Mikanowicz - Kacper Morawiec [08], Maksymilian Sterniczuk [08], Filip Przybyłko [08](62' Dawid Nos). Rezerwa: Jakub Openchowski, Jan Bienduga [08](br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): Legia 5-0(0-0) UKS Varsovia

Gole:

1-0 58 min. Bartosz Czarkowski (as. Ksawery Jeżewski)

2-0 64 min. Adam Tołwiński (as. Szymon Piasta)

3-0 69 min. Jan Musiałek (as. Adam Tołwiński)

4-0 82 min. Jakub Oremczuk (as. Juliusz Rafalski)

5-0 90 min. Daniel Wyrozumski (as. Bartosz Czarkowski)



Strzały (30-90'): Legia 19(12)- Varsovia 12(6)



W 84 minucie Antoni Błocki obronił rzut karny



Legia: Antoni Błocki - Piotr Bartnicki [09], Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski (44' Jakub Sito), Jan Musiałek - Marcel Kiełbasiński (79' Antoni Sobolewski), Szymon Piasta, Kacper Borowiec (46' Bartosz Czarkowski) - Adam Tołwiński (70' Jakub Oremczuk), Ksawery Jeżewski (65' Daniel Wyrozumski), Jacob Levy (46' Juliusz Rafalski). Rezerwa: Marcel Grzejda (br)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15: MKS Polonia Warszawa 1-3 (1-0) Legia Warszawa U15

Gole:

1-0 1 min.

1-1 46 min. Oliwier Pławiński (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

1-2 65 min. Bartosz Jukowski (as. Oliwier Pławiński)

1-3 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (rzut karny)



Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk (80' Jan Rodak), Bartosz Jukowski (80' Oskar Putrzyński), Bartosz Korżyński, Oskar Krakowiak - Jakub Gliwa, Vu Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski (50' Norbert Merchel) - Oliwier Pławiński (72' Jakub Juszczak), Oskar Maj (68' Wiktor Zugaj), Edo von Brandt Etchemendigaray (80' Piotr Kaniewski)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Ekstraliga U14 (2010 i mł.): Delta Warszawa 0-6 (0-4) Legia U14

Gole:

0-1 2 min. Xavier Dąbkowski (as. Tymoteusz Leśniak)

0-2 24 min. Bartosz Przybyłko (as. Jan Szybicki)

0-3 36 min. Dawid Rodak (as. Mateusz Pawłowski)

0-4 37 min. Dawid Rodak (as. Jan Szybicki)

0-5 62 min. Mateusz Pawłowski (as. Tymon Płoszka)

0-6 78 min. Mateusz Pawłowski (as. Aleksander Badowski)



II liga warszawska U13: Legia LSS U13 3-3 SEMP Ursynów 2011



Legia Soccer Schools: Jerzy Wernicki - Wojciech Zawiska (Kpt), Eryk Urbanowski, Aleksander Wodzicki, Bartosz Ilków, Julian Kazubski, Marcel Konieczny, Szymon Kozioł, Alex Paćko oraz Kacper Materski, Franciszek Nwolisa, Gustaw Zbrzeżny

Trener: Piotr Chmiel



Turniej "Omega Lake Apartments Żuri Coppa Talenti 2024" (rocznik 2012 i mł.):



Legioniści całkiem dobrze spisują się w turnieju w Olsztynie organizowanym przez klub partnerski AP Żuri. Przeciwnikami w fazie grupowej były: Jagiellonia Białystok, Żuri I Olsztyn, Wisła Płock, Górnik Łęczna, Arka Gdynia i Beniaminek Radom. Gracze z Łazienkowskiej rozpędzali się powoli, ale z meczu na mecz prezentowali się coraz lepiej, dzięki czemu w niedzielnym ćwierćfinale zmierzą się z 4-tą drużyną drugiej grupy eliminacyjnej - Talentem Warszawa. Wśród innych potencjalnych rywali w tej fazie rozgrywek są również (obok przeciwników z fazy sobotniej): Gedania Gdańsk, Kadra Warmińsko-Mazurskiego ZPN oraz Lechia Gdańsk.



Legia: Stanisław Składnik, Oskar Marzec, Jan Włodarski, Oskar Matusiewicz, Natan Turniak, Igor Arkuszewski, Antoni Czuchnowski, Michał Har, Filip Jasiński, Aleksander Kurowski, Krzysztof Opanowski, gracz kl. partnerskiego, Dawid Ruciński, Aleksander Barski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński