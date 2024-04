Koszykówka

Brąz Legii w CLJ U-17!

Niedziela, 7 kwietnia 2024 r. 11:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Akademii Koszykówki Legii Warszawa zdobyli brązowe medale pierwszej edycji Centralnej Ligi Juniorów do lat 17. Turniej finałowy, z udziałem czterech najlepszych drużyn, rozegrano w Giżycku.



Przypomnijmy, że legioniści awansowali do Final Four po niesamowitej końcówce meczu z GTK Gliwice. W sobotnim półfinale podopieczni Macieja Jankowskiego bardzo dobrze zagrali przeciwko WKK Wrocław, do samego końca meczu walcząc o wygraną. Ostatecznie, pomimo wygranej czwartej kwarty 29:24, wrocławianie zwyciężyli 81:78. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyli Julian Dąbrowski - 22 oraz Błażej Czapla - 21.



W niedzielę o 10:00 nasz zespół rozpoczął mecz o brąz z SKKM Kraków, który w półfinale przegrał z Treflem Sopot 76:88. Już w pierwszej połowie legioniści wypracowali sobie 10-punktową przewagę, choć cały czas mieli problem ze skutecznością z dystansu i zbiórką na własnej tablicy. Po zmianie stron, Legia najpierw wyszła na 16-punktowe prowadzenie, po czym pozwoliła rywalom z Krakowa uwierzyć w powrót do gry, gdy zmniejszyli straty do siedmiu punktów. Zespołowa gra w ataku i dobra defensywa sprawiły, że już w połowie czwartej kwarty Legia znów prowadziła wyraźnie, różnicą 20 punktów. Nasz zespół zasłużenie zwyciężył i zajął 3. miejsce w pierwszych w historii rozgrywkach CLJ U-17. 30 punktów w meczu o brąz zdobył Błażej Czapla (13/19 z gry), który ponadto zanotował 12 asyst, 8 zbiórek i 6 przechwytów. W finale Trefl pokonał WKK Wrocław 72:68.



Za dwa tygodnie legioniści zagrają w turnieju półinałowym Mistrzostw Polski U-17.



6.04.2024, Giżycko: WKK Wrocław 81:78 (22:16, 17:19, 18:14, 24:29) Profbud Legia Warszawa

WKK: Karol Prochorowicz 23 (1), Jakub Galewski 18 (1), August Chałupa 16 (2), Kacper Grochocki 8 (1), Rafał Matyga 5 (1), Borys Szopa 4, Jakub Zabłocki 4, Jakub Gęstwa 2, Stanisław Gabory 1, Kacper Balawender 0, Maciej Szamer 0, Franciszek Szuba -.

trener: Sebastian Potoczny, as. Piotr Gliniak, Dominik Raróg



Legia: Julian Dąbrowski 22, Błażej Czapla 21 (3), Wojciech Jasiewicz 14 (3), Krzysztof Antosik 12 (2), Patryk Redłowski 6, Luka Marković 3, Damian Rafalski 0, Tristan Witeńko 0, Tomasz Raszewski Igor Jankowski -, Julian Sosna -, Jakub Kowalski -.

trener: Maciej Jankowski



Sędziowie: Mateusz Juchimiuk, Andrzej Malinowski ; Komisarz: Andrzej Antonow



7.04.2024, Giżycko: Profbud Legia Warszawa 92:77 (22:17, 19:14, 21:19, 30:27) Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków

Legia: Błażej Czapla 30 (3), Julian Dąbrowski 14, Krzysztof Antosik 14 (2), Luka Marković 13 (1), Wojciech Jasiewicz 10 (2), Tristan Witeńko 6, Damian Rafalski 3 (1), Patryk Redłowski 2, Julian Sosna 0, Jakub Kowalski 0, Tomasz Raszewski 0, Igor Jankowski -.

trener: Maciej Jankowski



SKKM: Oliwier Botorek 19 (1), Franciszek Boruciński-Hrycyk 15, Grzegorz Ząbczyk 13, Ksawery Mrówczyński 8, Leon Czopik 5, Kacper Pabijan 5 (1), Szymon Skowron 5, Julian Kondracki 3, Hubert Przydatek 2, Franciszek Jędrzejczyk 2, Adam Kucała 0.

trener: Dawid Mazur



Sędziowie: Andrzej Malinowski, Bartłomiej Bielski ; Komisarz: Andrzej Antonow