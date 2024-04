Gual: Dalej wierzę w mistrzostwo

Niedziela, 7 kwietnia 2024 r. 22:00 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport / Legia Warszawa

- To mógł być kluczowy mecz w kwestii mistrzostwa Polski. Nie przegraliśmy, ale remis traktujemy właśnie jak porażkę. Teraz nasza sytuacja jest bardzo trudna. Musimy walczyć dalej. Dalej wierzę w mistrzostwo Polski, ale teraz to będzie bardzo trudne. Mamy siedem meczów do końca i musimy każdy wygrać, po prostu - powiedział po meczu z Jagiellonią Białystok napastnik Legii, Marc Gual.









- Jagiellonia nie zaskoczyła nas w drugiej połowie. Wiedzieliśmy, że to dobra drużyna. Czasami są takie sytuacje w meczu, że musisz cofnąć się trochę niżej. W żadnym wypadku nie chcieliśmy jednak grać tylko w obronie.



- Byłem trochę zmęczony, a decyzja o zmianie była moim zdaniem dobra. Dałem z siebie wszystko na boisku, a nowy zawodnik mógł dać drużynie dodatkowej mocy.



- Nie chodzi tu o napastnika, dla każdego zawodnika pewność siebie jest ważna. Teraz mam jej więcej. Minęło trochę czasu, dostosowałem się do stylu gry Legii, do klubu i kolegów. Uważam, że teraz widać lepiej jak gram i ile znaczę, bo złapałem lepszą formę i zdobywam gole. Mam nadzieję, że to utrzymam. Poza pewnością siebie liczy się również czas, który odgrywa kluczową rolę.



- Kiedy przeszedłem do Legii, wiedziałem, że nie będę takim samym piłkarzem. To jest inny klub, musiałem się dostosować do jego stylu. W Jagiellonii byłem środkowym napastnikiem, tu gram na trochę innej pozycji, to też zmienia moją rolę. W klubie z Białegostoku również broniłem mniej, niż jest to w Legii. To, że znacznie więcej biegam w obronie, również ma wpływ na moją grę. Teraz mam to szczęście, że znów strzelam dość regularnie gole i wraca pewność siebie.



- Reakcja po bramce była spontaniczna. Kiedy strzelasz gola, zawsze chcesz go świętować. Oczywiście chciałem zachować szacunek do Jagiellonii, grałem tam i dała mi ona bardzo dużo, szczególnie po wyjeździe z Ukrainy. Mam duży szacunek do tego klubu. Nie sądzę, bym zrobił cokolwiek złego, celebrując tego gola. Zrobiłem to co zawsze i mam nadzieję, że nikt się na mnie za to nie zdenerwuje i zauważą szacunek, który mam.



- Kto według mnie znajdzie się na podium na koniec sezonu? Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin.