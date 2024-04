III liga: Legia II Warszawa 2-0 Pilica Białobrzegi

W 28. minucie padła pierwsza bramka dla Legii. Dobrą akcję zapoczątkował Wojciech Urbański, który na 20. metrze minął dwóch rywali, podał piłkę w pole karne do Adama Ryczkowskiego, a ten z ostrego kąta posłał ją do siatki przy dalszym słupku. W 66. minucie padło drugie trafienie dla stołecznego zespołu, a jego autorem był Stanisław Gieroba. III liga: Legia II Warszawa 2-0 (1-0) Pilica Białobrzegi 1-0 - 28' Adam Ryczkowski 2-0 - 66' Stanisław Gieroba Legia: 1. Kacper Tobiasz - 17. Julien Tadrowski, 24. Jan Ziółkowski, 26. Kacper Wnorowski - 22. Wiktor Puciłowski, 8. Filip Rejczyk (46' 6. Jakub Adkonis), 32. Qendrim Zyba (66' 14. Mateusz Możdżeń), 16. Patryk Konik - 25. Wojciech Urbański (66' 27. Cyprian Pchełka), 20. Stanisław Gieroba (67' 23. Szymon Grączewski), 11. Adam Ryczkowski (76' 15. Sebastian Kieraś) Pilica: 44. Michał Jerke - 5. Hubert Jakubiec, 6. Bartłomiej Michalski, 10. Adrian Kazimierczak, 13. Kacper Koterwas, 14. Filip Kapela, 18. Michał Bryszewski (65' 8. Kacper Kacprzycki), 20. Bartłomiej Nowak (87' 16. Wojciech Chojczak), 21. Bartosz Zawadzki (70' 7. Aleksander Stawiarz), 23. Nicolas Dohojda (65' 9. Oskar Wojtysiak), 25. Jakub Zborowski żółte kartki: Puciłowski, Tadrowski - Jakubiec, Wojtysiak Tabela, wyniki i terminarz III ligi

W meczu 25. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Pilicą Białobrzegi 2-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Stołeczny zespół zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli ze stratą 2 punktów do liderującej Pogoni Grodzisk Maz. Kolejne spotkanie rozegra 20 kwietnia, na wyjeździe z Unią Skierniewice. Fotoreportaż z meczu - 34 zdjęcia Woytka

