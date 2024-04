Kibice Śląska przyjadą pociągiem specjalnym

Czwartek, 11 kwietnia 2024 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Śląska Wrocław na spotkanie z Legią przy Łazienkowskiej przyjadą pociągiem specjalnym. Wrocławianie za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 150 złotych, a osoby do 18. roku życia - 120 zł. "Chcemy pojechać do stolicy dobrą liczbą i pokazać się jak najlepiej. Nasza drużyna gra w tym sezonie o najwyższe cele i potrzebuje w tym ważnym meczu naszego wsparcia" - informują kibice Śląska, którzy zapisy prowadzić będą do najbliższej soboty.



Mecz Legii ze Śląskiem rozegrany zostanie w niedzielę, 21 kwietnia o godzinie 17:30.









Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, w maju zeszłego roku, fani Śląska byli obecni w 1050 osób - wtedy również przyjechali pociągiem specjalnym. W marcu 2022 roku wrocławianie przyjechali w bardzo skromnej liczbie - 279 osób. W sierpniu 2019 roku fani WKS-u obecni byli na naszym stadionie w 437 osób.