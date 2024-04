Runjaić zwolniony z Legii! Goncalo Feio następcą!

KOMUNIKAT KLUBU Legia Warszawa informuje, że Kosta Runjaić z dniem 9 kwietnia przestał pełnić obowiązki trenera Legii Warszawa. - W imieniu klubu bardzo dziękuję trenerowi Koście Runjaiciowi za prowadzenie zespołu i zaangażowanie w jego rozwój na wielu poziomach. Razem z trenerem zdobyliśmy trofea i awansowaliśmy do fazy pucharowej europejskich rozgrywek, odbudowaliśmy się również po bardzo trudnym dla klubu okresie. Doceniamy jego udział w tych osiągnięciach. Obecnie uznaliśmy, że możliwości rozwoju drużyny wymagają zmian. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby osiągnąć najlepszy możliwy wynik w obecnych rozgrywkach i poświęcimy wszystkie nasze działania dla tego celu - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński. Kosta Runjaić zdobył z Legią Warszawa Puchar Polski, Superpuchar i awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Klub dziękuje szkoleniowcowi za pracę i życzy mu powiedzenia w dalszej karierze. Klub zaprezentuje nowego trenera na konferencji prasowej, która odbędzie się w środę, 10 kwietnia, na stadionie Legii Warszawa.

Kosta Runjaić miał umowę do 30 czerwca 2026 roku, została ona przedłużona latem 2023 roku przed awansem do fazy grupowej europejskich pucharów. Ostatnie dni głosowania w naszej sondzie, która trwa od początku bieżacego sezonu. Zapraszamy do oceny:

PiotrŻo(L)iborz - 37 minut temu, *.play-internet.pl W środę przedstawią Pana Marka, Fejlio jako asystent, wszystko już moim zdaniem dogadane, myślicie, że na co Pan Papszun tyle czasu nie brał etatu, wiedział co się świeci i wolał poczekać. odpowiedz

kapsel135 - 39 minut temu, *.as13285.net Zastanawiam się czym się kierował "mop mioduski" ?

Niedawno obiecał niebotyczny kontrakt dla Papszuna,

ale zatrudnił za mniejsze pieniądze Kostę.

Dzisiaj zatrudnia łobuza fejo. Widać już po tym jak zabrał

kasę za Slisza i Muciego, że jego inwestycje w Legię

mają mieć wymiar minimalny. Odnoszę wrażenie, że ten

sabotażysta chce odzyskać swoją kasę i spie...ić.. odpowiedz

zaba285 - 42 minuty temu, *.grupaping.pl niedawno po jakiejś porażce, chyba z widzewem, zapewniali że trener jest bezpieczny i nie zamierzają go zwalniać. Więc już było wiadomo, że to tylko kwestia czasu zanim go zwolnią, jak wiele razy robili w poprzednich przypadkach :D odpowiedz

Pierwsze cięcia Rosołek aut Jedzą aut - 47 minut temu, *.t-mobile.pl A potem następni…… odpowiedz

tomek - 48 minut temu, *.165.196 brawo LEGIA. KOSTA wy...ales POGON teraz za to spotkala cie nalezyta nagroda zostwiles klub gdy byla szansa na wysokie miejsce kara cie spotkala powiem tak naprawde sie ciesze bo zaszkodziles drugiej druzynie ktora lubie pomimo ze nie ma zgody ale szanuje dawna przyjazn i kibicuje LEGII I POGONI mam nadzieje ze dlugo nikt ci e nie zatrudni odpowiedz

Bemowo - 49 minut temu, *.plus.pl Jestem Pudel z Guadelupy....

Ech odpowiedz

Jano - 58 minut temu, *.orange.pl Teraz!? Jak już po ptokach, zero szans nawet na Ligę Konferencji??? odpowiedz

Prezesie Mioduski - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dziękuje za odwagę.Legia potrzebuje wstrząsu.Trenera pokroju Probierza,OjrzyńskiegoA może dajmy stery w ręce Papszuna.Na obcokrajowca zawsze będzie czas.Trener musi być twardy jak stal odpowiedz

Cezary - 1 godzinę temu, *.. Koleiny sezon zmarnowany, Nie można dać szansy Papszunowi odpowiedz

Arczi - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dragomir Okuka jest wolny i chętnie wróciłby tremować LEGIE odpowiedz

Niko - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dwa razy sprawdziłem w kalendarzu czy to nie jest 1 kwietnia, ale nie. Ten Feio może przynajmniej pobije kolejnego prezesa klubu, zawsze to jakiś plus ;-) odpowiedz

lechu47 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ostatnie 3 mecze pokazaly, że drużyna wychodzi z kryzysu, więc dla mnie osobiście to mały szok odpowiedz

Bombardini - 1 godzinę temu, *.sz1.com To jest takie działanie pro forma, żeby było widać, że coś jest robione, a prawda jest taka, że nie można zjeść ciastka i dalej je mieć, albo sprzedajemy kluczowych graczy bez sprowadzania ich potencjalnych następców i przytulamy kasę, albo ich zatrzymujemy i walczymy o najwyższe cele, Mioduski postawił na ten pierwszy wariant, a teraz winą za niezadawalające wyniki obarczył trenera, któremu w szatni pozostawił do dyspozycji lekko półśredni potencjał na zrobienie oczekiwanego wyniku. odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ja widzę 2 wytłumaczenia:

1. Wiedzą już że przerżnęli ten sezon i chcą już przygotowywać się do następnego z nowym trenerem. 2. Runjaić zaczął za bardzo zwracać uwagę publiki na fatalną politykę kadrową i zrobił się niewygodny. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Meczyki podaja ze to nie Loko-Sroko zwolnil Runkajica, ale Zielinski. Ba, to Zielinski stoi za zatrudnieniem Faji.

Ja tam wiekszego szacunku dla tych Meczykow nie mam, bo poziom ich "dziennikarstwa" jest, cytujac Kucharczyka: fatalny.

Ale jesli info sie sprawdzi, no to burdel wiekszy niz chyba wielu z nas sie wydawalo. odpowiedz

Micha(L)o007 - 1 godzinę temu, *.93.162 Feio rozegra 7 meczów i do domu i tyle będzie z nowego trenera odpowiedz

zzz - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ciekawe kogo Feio pierwszego pobije w klubie xD. Nie no ludzie, Papszun siedzi na bezrobociu, a ci biorą Feio, bez sensu. No ale Papszun by chciał za dużo w Legii rządzić, a to nie po myśli pudla i reszty bandy. odpowiedz

wawiak - 48 minut temu, *.chello.pl @zzz: Feio chyba już udowodnił w Motorze, że nie z nim takie numery. Facet na Ł3 pracował, świetnie mówi po polsku, Motor wyciągnął z dna i dziś jest czołową drużyną 2 ligi (tak drugiej a nie żadnej 1). Takiego faceta teraz do L trzeba, żeby wziął to towarzystwo za twarz, bo dziamdziak, to poza dziamganiem to kompletnie nic. 7 lat nie potrafił się nauczyć po naszemu, za wyjątkiem dzień dobry. Z sezonu i tak już nici, ale to była jedynie słuszna decyzja, żeby nowy człowiek budował zespół na kolejny sezon. Przegląd kadr i do roboty, szkoda, że ta zmiana tak późno. Od początku ten dziamdziak mi sie nie podobał, czego wyraz dawałem w komentarzach i jeszcze raz powtórzę, że zmarnowane zostały 2 sezony z kolejnym trenerem na lata. Teraz mu będą jeszcze przez 2 sezony bulić nie wiadomo po co. Takiej tandecie. odpowiedz

dzl - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jaga wzieła nieznanego Siemieńca rok temu i co idą na mistrza odpowiedz

paroova - 1 godzinę temu, *.chello.pl @dzl: W kontekście Legii to nic nie znaczy. Legia jest najbardziej znienawidzoną drużyną sportową w Polsce pochodzącą z najbardziej znienawidzonego miasta. Mecze przeciwko Legii są dla wszystkich klubów najważniejszym wydarzeniem sezonu. Nie da się porównać motywacji przeciwników na mecze z Legią a innymi drużynami. Z Legią każdy chce wygrać lub chociaż zremisować za wszelką cenę. Zaangażowanie jest ogromne, przygotowywane są specjalne taktyki powstrzymujące Legię i zbijające mecze. Dlatego większość meczów z udziałem Legii słabo się ogląda, są to zazwyczaj brzydkie widowiska.



Legia aby zdobyć mistrzostwo musi być dużo, dużo lepsza od pozostałych drużyn. To co musi zrobić Jagiellonia czy Piast aby zostać mistrzem to byłoby zdecydowanie za mało w przypadku Legii. odpowiedz

Jony - 1 godzinę temu, *.orange.pl Goncalo Feio był już w Legii analitykiem wideo materiałów. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Choćby trenerem został Klopp, to nic nie ugra tymi zawodnikami. Nie ma w składzie nikogo, kto zrobiłby różnicę, coś w stylu Radovicia, Ljuboji, Vadisa. Sorry, ale Elitim i Josue, to nie ten poziom. Lepsi byli już Luki i Guilerme. Tylko zmiana wlasciciela, albo jego sposobu zarządzania coś może zmienić. Gdzie są pieniądze z transferów zimowych? Z pucharów? Jeśli chcesz coś ugrać, to zainwestuj, bo z pustego to wiadomo co... odpowiedz

Kami(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Piotrek: przestań bredzić o zmianie właściciela albo idź i wyłóż kasę na stół to może Ci sprzedaż klub i będziesz miał okazję zarządzać. Żeby zmienić właściciela musi być chętny na zakup klubu i z drugiej strony musi być chęć sprzedaży. Wystarczy trochę logicznie myśleć zamiast wypisywać bzdury. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @Piotrek: nieprawda. bo i cała liga słabsza niż 8-10 lat temu. po prostu: brakuje Legii piłkarzy do grania. jak zajadą grajków i pojawią się kontuzje, to będzie dramat z rosołkiem w tle odpowiedz

biganal - 50 minut temu, *.elpos.net @Piotrek: Klopp? Raczej Krolopp XD odpowiedz

majuś - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dobrze ,że tak się stało już nie mogłem słuchać tego słodkiego pierdzenia po meczach ,że wszystko jest super to o co wam chodzi. Każdy będzie lepszy odpowiedz

Pierre Dolish - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Wcale nie trzeba być jasnowidzem, żeby przewidzieć jak i czym ta współpraca się zakończy. Krwawe pożegnanie niewykluczone. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl trener płaci za decyzje właściciela i dyrektora sportowego odpowiedz

xxc - 1 godzinę temu, *.com.pl gwozdziem do trumny runjaica byl mecz z jaga... tyle ze... gual prosi o zmiane, pankov to samo... a kogo mial na lawie by wpuscic? ledwo jedenastke mozna złozyc... odpowiedz

xx - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @xxc: Miodka mógł wpuscic odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Z jednej strony przygotowująca do odejścia zawodnika nagonka na Josue, że ma trudny charakter, a z drugiej przychodzi jakiś anonimowy gość, który poturbował prezesa i zwyzywał rzeczniczkę Motoru Lublin.



Poważnych osiągnięć trenerskich praktycznie żadnych, a już zdążył prezesa wytarmosić i kobietę zwyzywać ?



odpowiedz

Misia - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Egon: Feio z kopaczy szokujących tabelę drugiej ligi, zrobił zespół który ma realne szanse na awans do ekstraklasy. Wg mnie jest to ogromne osiągnięcie. odpowiedz

Misia - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Misia: autokorekta.. chodziło o szorujących spód, a nie szokujących :) odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Misia: Legia, to jednak nieco inny rozmiar kapelusza :-)

Myślę, że jest to trener tymczasowy ściągnięty na zasadzie gaszenia pożaru.

W sumie, nawet bez trenera, jeżeli nie doczłapiemy na koniec sezonu do miejsca pucharowego, to będzie ogromny wstyd. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Polityka klubu jest cały czas taka sama. Wyprzedaż drużyny i zwalanie winy na trenera. Jak Mioduski czuje gniew trybun i pali mu się du...a, że za chwilę mogą być puste trybuny i pusta klubowa kasa z dnia meczowego to zwala cały syf na trenera i go zwalnia.

Czeka to każdego następnego trenera czy dyrektora sportowego.

Teraz Jacek Zieliński powinien zostać zwolniony lub podać się do dymisji. Sam przecież mówił, że Legia to jeden wielki organizm. Przecież to on wyprzedał trenerowi drużynę i nie zapewnił mu wzmocnień. Teraz pierdzi z Mioduskim w jedną trąbkę ale na niego też przyjdzie czas. Mioduski też wytrze sobie nim ryja tak jak to robi z każdym trenerem i z każdym dyrektorem sportowym.

Feio moim zdaniem to kolejny Klafuric. Poleci jak każdy inny przed nim. To, że przyjdzie Feio nie oznacza, że Rosołek czy Dias nauczą się grać w piłkę.

Widzimy właśnie długofalową politykę klubu. Mioduski po prostu wymienia swoich klakierów gdy mu się du...a pali. Tak było już nie raz i dalej tak będzie. Nic się tu nie zmieni dopóki jest Mioduski.

Teraz Runjaic będzie dłubał w nosie i palił cygara przez kolejne dwa lata a kasa i tak będzie mu wpływać na konto. Oto właśnie ta długofalowa polityka klubu.

odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Darek: Myślę, że tak naprawdę, Legia przyszłościowo cały czas jest na sprzedaż, tylko zanim do tego dojdzie, właściciel chciałby odzyskać jak najwięcej utopionej kasy.

Ten sezon przyniósł nam grube miliony i niektórym wydawało się, że pod wodzą Runjaica kolejne sezony mogą być podobne, co pozwoli powoli odzyskiwać środki i myśleć o wycofaniu się z inwestycji.

Rzeczywistość jest jednak nieco inna.

Nie da się grać z sukcesami w pucharach oraz lidze sprzedając jednocześnie najlepszych zawodników i zastępując ich tzw. ogórkami. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl No i chu...uj. To był dobry trener a skład mu rozsprzedaliscie od mladena zaczynając. Resztę jeszcze grając w pucharach. Sabotaż. odpowiedz

xxl - 1 godzinę temu, *.com.pl @(L): mladen i slisz to odeszli bo chcieli. tak jest zawodnicy szukaja nowych wyzwan. i nie bylo by w tym jakiegos wiekszego problemu gdyby za nich przyszli inni na tym samym poziomie a nawet lepsi. a tu d...

niestety w takich warunkach to by guardiola czy klopp nie dali rady odpowiedz

Wieisek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @(L): mladen to akurat dobrze że poszedł. Nie mogłem na niego patrzeć odpowiedz

Szary - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Feio jako były współpracownik Papszuna może też być jego forpocztą odpowiedz

Kubarson - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czemu wielu ludzi chce Marka Papszuna? Moim osobistym zdaniem on nic tak naprawdę jeszcze nie osiągnął. Tak, zdobył MP z rakowem i 2 PP ale on tam był bogiem. Co chciał to mu tacy podawali, piłkarze byli wielokrotnie przepłacani.. raków, prędzej czy później musiał zdobyć mistrza.. poza tym w poprzednim sezonie, Papszun najeżdżał na Legię w swoich wywiadach, więc po co na taki "chórzysta"? odpowiedz

Paco - 2 godziny temu, *.190.43 To jest Legia kudłatego , sprzedaje zawodników a potem oczekuje wyników . Zawsze znajdzie trenera który przyjdzie na byłego można zwalić całe zło . Drodzy kibice pora się obudzić , pasuje wam ciagle okradanie klubu przez rodzinkę bydgoskiego frajera? Pusty stadion zmusi kudlacza do odejścia. A kto po nim jest 2 panów którzy tu byli i maja kasę w rzeczywistości a nie w wirtualu . Co za typ ten Darek odpowiedz

LEGIONISTA - 2 godziny temu, *.8.13 @Paco:

Dobra ogarnij się bo wcale dramatu nie ma...

Fakt, że nie dominujemy no ale nie można cały czas. Mają realne szanse na 2 pozycje w lidze.



Wie, że kibice chcieli by zawsze wyniki ale są kwestie poza boiskowe które też mają wpływ na grę.



Szału nie ma, ale dramatu też nie najważniejsze żeby były puchary europejskie odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl @LEGIONISTA :

Tylko kolego chce zaznaczyć, że te puchary to był wielki fuks. Z ordabasami 1 runda 5:4 w dwumeczu, więc szału nie było od początku sezonu odpowiedz

LLL - 1 godzinę temu, *.33.122 @LEGIONISTA : "realne szanse na 2 miejsce "? No oczywiście wystarczy tylko wygrać z Rakowem , Śląskiem,Lechem a tu że Stalą będzie duży problem . odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja pier......ale Syf , przedłużają kontrakt podnoszą kaskę co miesiąc , a potem zwalniają ......Tragedia. ........ Tak samo jak w Rządzie lukratywne posadki na Państwowych stanowiskach a potem oprawki kaska i wypie...........jak się Władza zmieni ......co za Debilizm ...na koniec Sezonu. Ekstraklapy ....,pozdro odpowiedz

Kieł - 2 godziny temu, *.centertel.pl Istnieje pewne prawdopodobieństwo,że nowy trener obije ryja Mioduskiemu. odpowiedz

pnk - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kieł: Mi się wydaje, że po prostu Mioduski potrzebuje sparing partnera, żeby jeździć na ustawki. odpowiedz

L fan - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kiedy to do Was dotrze ze wine za zarzadzanie klubem ponosi Mioduski to juz 7 rok dziadostwa i amatorki

Chodzcie dlalej nabijacie mu kase a on sie z Was smieje w żywe oczy odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @L fan: .......do Nas ? Co ty chcesz od kibicow.

którzy chcą i kibicuj zawsze Legiiii......idź pod posesję Zielka i Miodka i tam wywal to całe gówno ...... odpowiedz

L fan - 57 minut temu, *.vectranet.pl @Urs72 : Zebyscie poszli po rozum do głowy i nie nabijali kieszeni Miodka głosując portfelem. A potem wylewając łzy po taki zarzadzaniu jakie trwa od 7 lat. Zrozumiała osoba? odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rychło w czas,a zatrudnili trenera na przeczekanie do końca tego sezonu, Zieliński do zwolnienia, chociaż jako stary legionista mam do niego sentyment,niestety ta funkcja go przerasta, nauczył się mówić językiem korporacyjnym,ale to dużo za mało, Jozue powinien zostać,to najlepszy rozgrywający naszej ligi.i na kozła ofiarnego nie pasuje zupełnie,mimo tego,że ma mankamenty,ale kto ich nie ma. odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Totalnie zwątpiłem! Lichwiarz miodulski dopóki będzie w Legii to się kompletnie nic nie zmieni!!! Istny cyrk skonczymy bankructwem z tym gościem u sterów! odpowiedz

pnk - 2 godziny temu, *.chello.pl Ocho, Sa Pinto 2. Z tym, że akurat jego Motor grał ładnie i skutecznie. odpowiedz

Warszawiak z krwi i kości - 2 godziny temu, *.asseco.pl Ludziska przecież ten cały Feio jest niepoczytalny , on co najwyżej może prowadzić grupę wariatów z Drewnicy , czy do tej grupy zaliczymy Zielińskiego i Mioduskiego odpowiedzcie sobie sami ... cyrk na kółkach teraz to się będzie dopiero działo wariatkowo !!! odpowiedz

pique-nique - 2 godziny temu, *.compus-net.com @Warszawiak z krwi i kości: będzie przynajmniej wesoło ;-) odpowiedz

Maryjan - 2 godziny temu, *.191.190 @pique-nique: Powtórka Sa Pinto. odpowiedz

Mioduski TO RAK Legii - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mioduski z Zielinski przedłuzyli kontrakt temu looserowi teraz beda bulic za pieniadze z Luksemburga

Zaczniemy od B klasa niebawem odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.99.56 Nie spodziewałem się, że Kosta tak szybko poleci (choć dla mnie parę miesięcy za późno). Ale Feio, którego jedyny prawdziwy sukces, to póki co, przypier..lenie prezesowi. Widzę, że nasz prezes nie uczy się na błędach wcale - już mieliśmy trenera psychopatę z Portugalii i skończyło się to fatalnie. Nie wiem czy po prostu Skorża, ani Papszun wypięli się na nas, ale branie kogokolwiek innego w tej sytuacji, to trochę pogrążanie się dalej w ten niebyt...Sukcesów nie wróżę niestety... odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Paczkomat: To on jeszcze leje ?

Jednego narwańca, który do niczego się nie nadawał, czyli Sa Pinto już mieliśmy.

Widocznie czas na kolejnego pajaca. odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zamienił stryjek siekierkie na kijek.

Feio tu nic nie zmiEni bo po prostu nie zdąży.

Drużyna pod względem fizycznym mentalnym motorycznym taktycznym jest przygotowana pod program Runjaicia a Feio ma swój warsztat.Jesli zacznie cos wprowadzac jeszcze w tym sezonie to wyniki mogą być gorsze od tych które są teraz za runjaicia.

Tego typu roszady powinno się robić po zakończonym sezonie.Niestety ale widmo pucharów nie wspominając o miszczu oddalają się... odpowiedz

arien1916 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeżeli już zdecydowali się zwolnić runjaicia to jak nie zatrudnią arka Papszuna to tym klubem żądzą amatorzy i nikt więcej alb Papszuna albotrzeba było nie zwalniać kosti i dać mu dokończyć sezon odpowiedz

KAMI(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Mioduski won! odpowiedz

Chłoporobotnik - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski lepiej ogól czuprynę, bo jak się Feio wku...i i wytarga, to będziesz łysy jak Tejan z Łks-u. odpowiedz

as pik - 2 godziny temu, *.asseco.pl @Chłoporobotnik: hehe dobre odpowiedz

Jaca - 2 godziny temu, *.autocom.pl Polityka tego klubu od kilku lat to jest jakis nieśmieszny żart. Co sezon zmiana trenera, co pół roku w środku sezonu zabieranie mu najlepszych ludzi i liczenie, że robienie tego samego w kółko przyniesie inne efekty. Teraz przyszła kolej na trenera wuefistę. Później przyjdzie ktoś z doświadczeniem, ale jemu też zaraz podziękują i tak w koło Macieju. Zamiast marnować pieniądze na utrzymywanie kilku trenerów jednocześnie, wykorzystajcie je na zatrzymanie kluczowych piłkarzy! Wait... Kluczowych już w klubie nie ma zbyt wielu... odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net Napiszę za słowami klasyka że to je cirkus z tym Feio. Nie wiem co siedzi w głowie Mioduskiego. Znów zatrudnia jakiegoś człowieka który się dopiero uczy trenerki. Nie nauczył się po poprzednich doświadczeniach z takimi trenerami. Zamiast być lepiej w Legii to jest coraz gorzej i zaczynamy powoli tonąć jak Tytanik. Może jak Feio przy...ie Mioduskiemu kuwetą od dokumentów to może ten się obudzi ze swojego snu. odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Widzę ,że co niektórzy kibicują Legii chyba od wczoraj bo nie pamiętają ,że Feio już pracował w Legii jako gość od analizy drużyn przeciwnych i dał się poznać z bardzo dobrej strony. On dobrze wie jakie są wymagania. Jeżeli info się potwierdzi to będzie pewnie tzw. trenerem ratunkowym z opcją przedłużenia jeżeli uda się zająć miejsce na pudle odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Byniu : człowieku gdzie posada asystenta od analiz a gdzie pierwszego trenera w tej stajni augiasza...Nosie to będzie na niego ciepłym ... mocznikiem lał.... odpowiedz

pique-nique - 2 godziny temu, *.compus-net.com @Byniu : tak naprawdę, to jedynie pompował piłki, ale do CV sobie wpisał te analizy druzyn jak ubiegał się o pracę u Miśka w Wiśle, bo Misiek do pompowania miał swoich Sharksów i Feio nie potrzebowal. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl I dobrze - nie trzeba będzie kibiców do wpie...lu piłkarzom - wpie...l spuści Goncalo na miejscu :-) odpowiedz

Rafi - 2 godziny temu, *.191.208 Zarząd Legii do dymisji !!!! odpowiedz

Atlantis - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie wiem czym się kierował Mioduski ale raczej nie rozumem.

Runjaic oczywiście był do zwolnienia, ale trzeba było to zrobić już po ostatniej kolejce, jaki jest sens zwolenia na chwilę przed zakończeniem sezonu ?

Kto to w ogóle jest ten następca ? Jakie ma sukcesy ?

Bez pracy pozostaje Papszun, który moim zdaniem byłby idealnym trenerem dla Legii.

A tak, będzie ciąg dalszy upadku Legii.

Aż boję się pomyśleć jakie transfery będą do klubu patrząc na trenera znikąd . Pewnie pokroju diasa czy zyby. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Atlantis: Kierują się strachem przed brakiem pucharów i kolejnymi długami.

To jest typowy ruch tymczasowy, który ma zadziałać na zasadzie mocnego wstrząsu do końca obecnego sezonu.

odpowiedz

ZIELIŃSKA WON Z LEGII - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To nie wyniki decydowały , a wypowiedź Kosty po meczu z Jagą .

W którym dopiekł Zielińskiemu mówiąc , że Legia w tej chwili ma skład , potęcjał i moźliwości tylko na 4/5 miejsce .

A tego Zieliński nie mógł znieść

ZIELIŃSKI WON Z LEGII !!!!!! odpowiedz

kapsel135 - 48 minut temu, *.as13285.net @ZIELIŃSKA WON Z LEGII: Mnie się wydaje że to nie Zieliński był adresatem tych słów tylko "mop mioduski". Sprzedal mu Muciego i Slisza przejąl kase, a nikogo nie kupił licząc, że Kosta wywalczy mistrza gwiazdami typu rosolek, Zyba, Dias. odpowiedz

Mariol - 2 godziny temu, *.orangecustomers.net Od Czasów Czerczesowa jest problem z zatrudnieniem dobrego trenera w Legii. Jak nieudacznicy i kiepscy trenerzy to uczniowie i tak od kilku lat. odpowiedz

ee - 2 godziny temu, *.com.pl @Mariol : a co ten czerczesow takiego z Legią osiągnął? Nawet w Pucharach nie zagrał jak inni trenerzy, którzy byli i po nim i przed nim. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Mariol : Czerczesow, to był mądry gość.

Zorientował się, że na żadne wzmocnienia, jakich oczekiwał nie może liczyć i odszedł, zanim spotkałoby go to samo, co spotkało wielu innych trenerów Legii, czyli zwolnienie. odpowiedz

L fan - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Mariol : 7 rok nieudacznika Mioduskiego. Won z Legii dziadu odpowiedz

Karos - 2 godziny temu, *.chello.pl To jest żart z tym nowym trenerem czy my tak na serio ?

:( odpowiedz

Bartoszyce - 2 godziny temu, *.bartsat.pl Uff, nareszcie. Goncalo, jesteś WIELKI !!!

odpowiedz

M - 2 godziny temu, *.greenlan.pl Sciagneliscie szrot a nie pilkarzy. Ich nalezy zwolnic plus zastanowic sie na Zielinskim i jego chybionymi transferami



A najlepsze byloby gdyby sam Mioduski sie "zwolnil" :) odpowiedz

Obi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Teraz?! Jeżeli już to 2 msc temu. odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.113 Drugi powinien "wylecieć " z zajmowanego stanowiska Jacek Zieliński. To są dwaj główni "sprawcy" tego co dzieje się w LEGII. O piłkarzach się nie wypowiadam, ale kibice wiedzą , który z nich powinien " wylecieć" z" hukiem" z LEGII."Statyści " to są potrzebni na ...ekranach filmowych a nie na... boiskach piłkarskich.Obawiam się ,że następny sezon piłkarski LEGII , będzie ...odpoczynkiem .. od występów w europejskich pucharach.Tylko ile czasu będzie trwał ten odpoczynek ?? odpowiedz

Mariol - 2 godziny temu, *.orangecustomers.net Następny wynalazek.Dawac tego Rumuna. odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.plus.pl Spóźniony żart prima aprilisowy? Co tu się wyprawia. Mioduski - litości! odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.3s.pl Goncalo Feio już kiedyś w Legii pracował odpowiedz

MAKEN - 2 godziny temu, *.centertel.pl To co robił KR to był kryminał. Papuszun GO!!! odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.orangecustomers.net @MAKEN : Daj spokój z tym Papszunem.On zrezygnował z trenowania po tym jak wystraszony pucharami uciekł z Rakowa. odpowiedz

Lukasz_Legia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedy pierwsze starcie ?

Feio VS Josue odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Mioduski tradycyjnie podejmuje pochopne decyzje i zaprzecza sam sobie w kwestii długofalowej strategii, której jak widać nie ma. Runjaić powinien dokończyć sezon! Jeśli uratowałby puchary to powinien dalej kontynuować pracę w Legii. Jeśli nie to out zaraz po sezonie. Feio ma doświadczenie w... Motorze Lublin. Tam pobił się chyba z dyrektorem sportowym :-) Teraz pobije się z Josue w szatni, bo ten drugi też jest nerwowy? K...wa masakra jakaś co ten Mioduski wyprawia w Naszej Legii. odpowiedz

gutek - 2 godziny temu, *.autocom.pl Cyrk-teraz to będzie się dzialo! odpowiedz

RS81 - 2 godziny temu, *.e-cho.pl Jacek Zieliński, współodpowiedzialny i współwinny sytuacji, znalazł kozła ofiarnego w postaci Runjaića.

Jakich mu Zielu dał piłkarzy, każdy widział. Nasza ławka rezerwowych wyglądała gorzej od ławki ŁKS-u. odpowiedz

Kajtek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Papszun byłby lepszy ale Feio ma charakter i jest bardzo ambitny.Pewnie Legia liczy na jego energię na koniec sezonu. Zobaczymy-pewnie warunkiem jego pozostania w klubie jest awans do pucharów. Co czekałoby nas gdyby został Runjaić??? Wg mnie przegrana z Rakowem i dalszy zjazd. Może ten energetyczny facet z Portugalii tchnie w zespół nowego ducha. Czasem ryzyko się opłaca.Powodzenia odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Kajtek : To ma być wstrząs, jak trzęsienie ziemi.

Jest to jednak typowy ruch rozpaczy spowodowany widmem braku pucharów i kolejna dziurą budżetową.

Natomiast z jakością, jaką obecnie dysponujemy, nawet, jeżeli do pucharów awansujemy, to długo tam nie zabawimy. odpowiedz

PrzemoL - 2 godziny temu, *.plus.pl Sprzedaj chłopie ten klub. Nie nadajesz sie.

Jak można taki potencjał marnować przez tyle lat. odpowiedz

TwardyJanusz - 2 godziny temu, *.orange.pl Wygląda to tak: Ruch marketingowy, a nie sportowy pod zatrzymanie Josue na następny sezon i pomysł na budowę drużyny wokół niego jako kapitana. Stąd opcja z trenerem Portugalczykiem. Jeśli te newsy się potwierdzą, to dalszy zaciąg piłkarzy portugalskich / hiszpańskich w przyszłym sezonie i niestety dalej ta sama mizeria. Prawda jest taka, że Runjaić nie miał kim grać i tak samo byłoby z Papszunem, czy Skarżą itp. Słabe zmiany? Zgoda, ale kogo on miał do wyboru? Legia miała być klubem pukającym do świata piłki europejskiej, a od lat, z małymi wyjątkami jest przeciętnie, żeby nie napisać słabo. Wszyscy spodziewamy się ruchów w stylu 1. Dobry trener + 2. Ograni, dobrze rokujące piłkarze + 3. Utalentowana młodzież. Ostatnie takie czasy to Niko, Prijo, Vadis, a to było 8 lat temu!!! Tu nic takiego się nie zadziało w ostatnich latach i się nie zadzieje, bo kasa musi się zgadzać. Tylko bogaty inwestor może ustawić Legię w takim miejscu w jakim powinna być. Bardzo słaby, nerwowy ruch na końcówkę sezonu. #trenernalata XD odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ale wymyślili. odpowiedz

(L) z południa - 2 godziny temu, *.plus.pl 33 lata... przecież on powinien grać w piłkę jeszcze a nie trenować taki klub jak Legia. To jest kabaret jakiś, już widzę jak wydaje polecenia starszym od siebie a oni go grzecznie słuchają:) odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Papszun nie przejmie Legii on dobrze wie że się nie dogada z Muoduskim.Nie pozwoli sobie żeby być marionetka która będą sterować. odpowiedz

XXXX - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobry trener to podstawa a oni chłopa bez żadnych sukcesów biorą

Goncalo Feio-to jest żart

W Legi pracują dyletanci na czele Miodka odpowiedz

bełtozaur - 2 godziny temu, *.centertel.pl ale panowie! 1 kwietnia już był! :/ odpowiedz

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Feio to totalny wariat. Oj bedzie sie dzialo. odpowiedz

Ryszard - 2 godziny temu, *.com.pl Decyzja spóźniona, jak zwykle w przypadku obecnego pana prezesa. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Co oni odpie...laja w naszej LEGII.

mioduski i Zieliński out odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kibic : ale że co? Że runjaic przypyskowal do pana dareczka? To się teraz dopiero pan dareczek zdziwi jak mu nowy trener zacznie słać. Chyba najwyzsza pora zatrudnić sobie ze dwóch ochroniarzy panie dareczku, bo jak się trener Gonzalo wku.... odpowiedz

Seba84 - 2 godziny temu, *.233.47 Poczekamy zobaczymy, jestem w szoku że taka zmiana nastąpiła teraz. Ciekawe dlaczego nie Papszun, Skorża lub Ojrzyński? Widocznie mieli swoje plany i nie pykło. Gościu jest wybuchowy i może nie udźwignie presji no ale również dobrze może odpalić. Czas pokaże. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Seba84: Nie wydaje mi się, żeby Papszun się do nas jakoś szczególnie spieszył, a , jeżeli przyjdzie, to będzie to odważny ruch z jego strony.

Facet zbudował sobie solidną marke, a w Legii to wszystko mogłoby szybko runąć w gruzach ze zwolnieniem na koniec, jak to u nas często bywa.

Wymagania są u nas bardzo duże, a wystarczającego zaplecza finansowego ani możliwości transferowych nie ma. Do tego skład ciągle się zmienia, bo każdy wyróżniający się piłkarz musi być sprzedany dla podtrzymania marnych finansów klubu.

Nie wie, czy Papszunowi marzy się takie ryzyko. odpowiedz

misio - 2 godziny temu, *.korbank.pl w tym momencie tylko Papszun ma papiery, ale on nie lubi oddawać graczy to nie wchodzi rachubę odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.54.227 Co? Że go zwolnili to git, ale co to za Faja na jego miejsce ? odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl I znowu karuzela sie zacznie.... A miala byc stabilizacja....

Z chęcią porozmawiam za rok z wszystkimi, którzy tak psioczyli na runjaica.... obyście mieli racje.... I kolejny trener posiedział dluzej niz rok czy dwa..... odpowiedz

Onyx76er - 2 godziny temu, *.249.33 Goncalo Feio, trener do lata. Szykujcie Papszuna :) odpowiedz

matus007 - 2 godziny temu, *.centertel.pl haha to teraz już Panowie środek tabeli odpowiedz

x - 2 godziny temu, *.aster.pl Z deszczu pod rynnę... odpowiedz

(L)opez - 2 godziny temu, *.plus.pl Tragedia to nie jest trener żeby prowadzić Legię

Co to za wynalazek Goncalo odpowiedz

Tylko Legia - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jprd, Feio, nie wierzę! Prima aprilis już było odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.230.25 Tylko Papszun i to szybko trzeba ogarniać. Zielu działaj. odpowiedz

stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdy przychodził Runjaic to mówiono, że to trener na lata, że buduje się drużyna itd. A co do Feio i jego temperamentu? Parafrazując mistrza Yodę: wyczuwam awantury i awanturki z nim w roli głównej... odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to teraz wszystkie płaczki i marudy internetowe maja nowe pole do popisu!! :-P

Powodzenia!! odpowiedz

SNS - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zieliński vibe- zbuduj zespół na 7 miejsce z Rosołkiem jako żelazny rezerwowy, zwolnij trenera, bo nie gra o mistrza... odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Lepszy Papszun niż Fajo .

Proszę nie robić cyrku. odpowiedz

L fan - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kiedy zmiana Prezesa???? odpowiedz

Mioduski TO RAK Legii - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czas zacząc portugalski cyrk odpowiedz

Marek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Papszun odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Masakra odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Żeby tylko tak łatwo było zmienić właściciela...... odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A mial byc trener na lata.... mial budowac nowa Legie..... odpowiedz

dave - 3 godziny temu, *.warszawa.pl Asystenci poprowadzą do końca sezonu? Przecież asystenci wzoruja sie na I trenerze i powielają jego schematy... odpowiedz

Phoenix(L)k - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ciekawe, czy wystartuje do Jurasa... odpowiedz

M3 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co to za durny pomysł? Po to Papszun siedzi i czeka, by Legia wybrała byłego trenera Motoru? Niech Miodulski wyp... z takimi pomysłami. To już lepiej by Runiac został do końca. odpowiedz

Jaca - 2 godziny temu, *.autocom.pl @ M3: tak bo papszun tylko nogami przebiera żeby w to wdepnąć. Guardiola przy tych piłkarzach nie pomoże. Jeżeli Papszun to przejmie to będę bardzo mocno zdziwiony jeżeli coś z tego wyjdzie. odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.chello.pl @Jaca:

a z jakimi piłkarzami Papszun budował drużynę w Rakowie? Nie bredź!!!! odpowiedz

rudy102204@interia.pl - 2 godziny temu, *.orange.pl @geds: słowo klucz - budował... A w Legii kto ma mu dać w 2 3 lata żeby zbudować machinę jak w Rakowie... Jak myślisz miodek da mu czas tak... Pociąg mi tu jedzie ciuch ciuch odpowiedz

Lfan - 3 godziny temu, *.. Czyli szansę całkowite pogrzebią asystenci? odpowiedz

Afro - 1 godzinę temu, *.com.pl @Lfan: Przeczytałem "abstynenci" i w sumie też tak można zapytać ;) odpowiedz

Goncalo - 3 godziny temu, *.orange.pl Ricardo Sa Pinto vol.2 odpowiedz

Na taczki pudla i na wysypisko smieci - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kupa durniów i debili w tym kierownictwie

Kupujcie nadal bilety naiwnaci odpowiedz

t - 3 godziny temu, *.edu.pl A Skorza?

A Papszun?

Na pewno byliby lepsi niż jakiś Gonzalo Faja.... odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl zwolnienie rozumiem, Feio nie. Po wielu doświadczeniach z trenerami bez doświadczeń kolejna taka błazenada? Przeciez ten gość nie prowadził nawet drużyny na poziomie ekstraklasy nie mówiąc o sukcesach. Nadal Legia to klub na otwarcie kariery dla beniaminków? Jeśli to prawda to Mioduski jest naprawdę tępy. odpowiedz

(L)egia - 3 godziny temu, *.25.141 No comments. Cyrk na kółkach. odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl To dopiero bedzie konflikt w szatni

To nie wina trenera tylko pilkarzy odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.atman.pl Wolny Papszun czy Skorża, a oni biorą Feio. Ten idiota Mioduski nigdy się nie nauczy, co za baran. Te loki na głowie chyba zaciskają mu mózg. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Jesli to prawda ze Gncalo Faja jest nastepca Runkajica, to serio nie wiem juz sam co mam myslec. Przeciez to jest jakas totalna farsa.

Jesli to prawda, to ja sobie na jakis czas daje spokuj. Wlaczam pauze. Szkoda nerwow.



Cale szczescie ze sa Koguty i Big Ange i jego Ange-ball. Nie zgine przez abstynencje.



Masakra totalna. Loko-sroko to najwyzszy sabotazysta od czasow... chyba od czasow kiedy Jezus biegal w trampkach. Nie ma slow w slownikach swiata ktore by odpowiednio okreslily idiotyzmy tego czlowieka. odpowiedz

Avatar - 3 godziny temu, *.centertel.pl Marka Papszuna blokuję Zieliński!

Dobrze wie że zatrudnienie Papszuna to jego koniec.

Zwolnić J.Z. z całym szacunkiem ale liczy się klub a nie ambicje dyrektora sportowego odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Avatar: 100000% racji Zieliński to największy sabotażysta tego i poprzedniego sezonu. Nie można za zasługi zatrudniać osoby bez kompetencji.Dramat jak wezmą tego tępego Portugala Tylko Papszun... odpowiedz

Kubarson - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Naprawdę? Ależ kolejna zła decyzja wg mnie.... trener konfliktowy, nieszanujący innych... będziemy żałować :/ odpowiedz

Mieczyslaw - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mimo słabych wyników dotychczasowego trenera to absurdalna decyzja! odpowiedz

Mele kele - 3 godziny temu, *.akamaitechnologies.com To się nie dzieje… odpowiedz

Woj - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie no to z tym Feio to prima aprilisowy żart meczyków przecież :) odpowiedz

hmmm - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Goncalo Feio - kto to jest ( ja wiem,że były trener Motoru), ale co on osiągnął, gdzie pracował?

Taka zmiana to dramat odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @hmmm: były asystent Papszuna, z motorem awansował do 1 ligi odpowiedz

KowaL - 3 godziny temu, *.ztomy.com Śmiechu warte, żałosne jest to wszystko…dalej chodźcie na stadion i nabijajcie kieszeń grabarzowi Legii… odpowiedz

Hak 77 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak były już trener ,potrafił powiedzieć, że staliśmy się ligowym średniakiem, to nie dziwi to zwolnienie.a propo super motywacja dla piłkarzy. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Po aktualizacji tego wpisu drugi raz sprawdzam, czy to nie prima aprilis, albo jakieś inne jaja. Goncalo Feio, trener o najgorszej prasie w Polsce, który w Motorze (rzekomo lub nie) dopuszczał się skandalicznych, nie tylko jako trenera, ale człowieka w ogóle zachowań? Przyszły sezon będzie zabawny. Zabawny dla wszystkich poza kibicami Legii. Minęła chwila, ale dalej uważam, że to musi być żart... odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.centertel.pl WRESZCIE ! Nieudacznika zwolnili !!! odpowiedz

Kulfon - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Chyba ktos se jaja robi. Jaki Gonzalo,jaki Motor???? Albo Runjaic albo Papszun. odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Pierwszy "kozioł ofiarny" już jest - Runjaic.

Kto kolejny - Josue ?



Runjaic się pogubił, a przecież takich świetnych grajków mu sprowadzili - Dias, Zyba, Burch, Baku, wiecznie kontuzjowany Kramer itd.

Wybór, aż się słabo robi. odpowiedz

Trybuna Północna - 3 godziny temu, *.plus.pl W niedzielę to runjaić przegrał. Mogliśmy dopchać to 1:0 do ķońca gdyby nie jego durne zmiany i zmiana gry na defensywną...dla mnie to czysty sabotaż z jego strony...chyba chciał przegrać albo nie jest trenerem a wf-istą odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Byle nie ten portugalski błazen ???? tylko Papszun bo Skorza poza zasięgiem .Jak wezmą Feio to już powinni Listę zostawić Feio rozwali L do końca.... odpowiedz

Hahaha - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Feio xD odpowiedz

Lw73 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Trener ok tylko za bardzo remisowy. Tak bylo i w Szczecinie i teraz w Legii odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl Zamienił stryjek siekierkę na kijek ???? odpowiedz

Dawno to mówiłem - 3 godziny temu, *.orange.pl Właściciel za późno podejmuje decyzje... odpowiedz

ryba socho - 3 godziny temu, *.orange.pl Chyba słaby moment na zwolnienie. Trochę za późno. Za drużynę trzeba oddać serce a on nie spajał się z kadrą w 100 procentach. Nie mówił po polsku, nie rozmawiał z kibicami, zawodnicy nie mieli respektu i takie tam... Ogólnie dzieki za wyciągnięcie nas z mega dołka ale od pewnego czasu brak pomysłu, charyzmy czy zaangażowania był mega widoczny. Niestety to nie tylko wina trenera.

Potzrebany ktoś kto weźmie ich za mordy i ciężką pracę. Taki klub jak Legia nie może pozwolić sobie na to że przyjeżdza przeciętniak czy beniaminek i w wywiadach przed meczowych mówią że są u nas po swoje 3 pkt.

Ps. Miejmy nadzieję że kilku asów zabierze ze sobą... Tobi Maciek itp....

Powodzenia i do końca walka oraz pełne zaangażowanie. odpowiedz

JURECZEK - 3 godziny temu, *.. No to teraz Goncalo Feio:) odpowiedz

Kristof - 3 godziny temu, *.ziggo.nl Franciszek Smuda nadchodzi. odpowiedz

LTM - 3 godziny temu, *.. decyzja słuszna w ostatnim momencie żeby coś wnieś nowego do zespołu, Rosołek z rezerw nie powinien wychodzić nawet odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.8.13 Witamy na pokładzie Marka Papszun jak nie teraz to kiedy odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.skyware.pl to co Papszun? odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Fatalna decyzja Miodka,będziemy jeszcze żałowali odpowiedz

Jacek - 3 godziny temu, *.249.11 Jak dla mnie błąd.. problem jest na pewno znacznie szerszy niż trener, po raz kolejny Prezes w gorącej wodzie kąpany.. nic dobrego, trenerem nie był złym. odpowiedz

Tagi - 3 godziny temu, *.plus.pl Głupota. Skeszowali dwóch podstawowych piłkarzy i zrobili z niego kozła ofiarnego. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 3 godziny temu, *.orange.pl Kolejny idiotyczny ruch błazna .... Swoją nieudolność przykrywa takimi decyzjami... Panie M. proszę spojrzeć w lustro i samemu podać się do dymisji.... Katastrofa...kolejna... odpowiedz

t - 3 godziny temu, *.edu.pl @(L)evinho.Onet.Pl:

Jak właściciel może podać się do dymisji? Buahahaha odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl @t: słuchaj osiołku ,jeśli zamiast mózgu masz w głowie dżemik to rzeczywiście jest to za trudne .... odpowiedz

TrakSpartacus - 3 godziny temu, *.chello.pl Nareszcie! Może przyjdzie ktoś, kto nauczy skutecznie wykonywać rzuty rożne, nie będzie robił głupich zmian ani niepotrzebnych rotacji w obronie odpowiedz

antek - 3 godziny temu, *.. teraz wybitny trener co bedzie robil odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.77.228 Problem jest większy do rozwiązania, niż tylko zwolnienie trenera... odpowiedz

Antyberg - 3 godziny temu, *.centertel.pl Chyba kogoś tam mocno po.... ło, sprzedali mu dwóch podstawowych zawodników, sprowadzili jakiegoś tam Zybe i teraz niby jego wina że nie ma wyników???!! Amatorki ciąg dalszy.... Sam się zwolnij Mioduski!!! odpowiedz

TrakSpartacus - 3 godziny temu, *.chello.pl @Antyberg : Ale to, że nie potrafił opracować sensownego wariantu rzutu rożnego, to chyba nie wina tego, że mu dwóch zawodników sprzedali. odpowiedz

Antyberg - 2 godziny temu, *.centertel.pl @TrakSpartacus: samymi rożnymi meczu się nie wygrywa! odpowiedz

m4pierwszy - 40 minut temu, *.206.103 @Antyberg: wystarczy wygrac 1 na 10 i bylibysmy na 1 miejscu w tabeli odpowiedz

Robbit - 3 godziny temu, *.orange.pl A do kompletu won z Kapustką i Rosołkiem...ani mentalnie, ani piłkarsko nie dorośli do Legii. Wystarczy tych wciskanych na siłę gwiazdorów, nam są potrzebni piłkarze. odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Na jedno ciszę się że Runajic już nie jest trenerem tylko akurat w tej sytuacji to troszkę Zieliński wytarł nim mordę ponieważ to on powinien być zwolniony pierwszy to on zatrudnił Runajicza to on z nim przedłużył o osę lat kontrakt to on sprzedał Slisza Muciego nie ściągając nikogo odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Cyniek: Pelna zgoda. odpowiedz

Dariusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niech weźmie ze sobą Rosolka odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Z jednej strony wspanialy news.

Z drugiej jestem pelen obaw bo zaraz loko-sroko zatrudni kolejnego jozaka, klafurica, czy innego golebiewskiego. Takiego na lata. No-name´a, ale o ktorym "kumaci" beda pieli z zachwytu zeby mu dac szanse.

Sezon i tak spisany na straty ale nadal jestem pelen obaw, bo moze byc jeszcze gorzej. odpowiedz

Smerf - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mógł dokończyć sezon teraz i tak na końcówkę nikt nie zmieni stylu gry .ciekawe kto przyjdzie mam nadzieję że może skorża odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niestety, ale brakowało mu już pomysłów na Legię. Ogólnie Sspoko gość, opanowany, lubiany przez piłkarzy, ale słaby. Powodzenia w innym klubie Kosta. Dzięki za grę w pucharach. odpowiedz

siewca plotek - 3 godziny temu, *.jjs.pl Podobno wystarczyło, żeby Pekhart trafił i Runjaic by został :))) odpowiedz

Aleksander - 3 godziny temu, *.chello.pl Sprzedali mu czołowych piłkarzy a on to wypominał (miał prawo )

Cena szczerości ? odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @Aleksander: A teraz panika, że nie będzie pucharów, a kolejna dziura budżetowa.

Cóż, nie da się wziąć 13 milionów euro za Slisza i Muciego, zastąpić ich Diasem, Celhaką czy Zybą i liczyć na to, że poziom na boisku się nie zmieni.

Nie wspominając już o odejściach Mladena czy Nawrockiego, na których miejsce też nikt lepszy przyszedł. odpowiedz

Bez sensu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaki jest w tym sens? Masakra... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl NARESZCIE jeszcze nieudacznik Zieliński i gwiazda akademii Śledź. Zapraszamy Pana Marka z ekipą i niech wreszcie gwiazdki zaczną zasuwać na treningach i dosyć wolnych dni i siatkonogi ... odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Teraz? Były lepsze ku temu momenty, ale liczymy w takim razie na efekt Klafuricia. odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Mateusz z Gór:

Myślę że przyjdzie Papszun, więc jedynie teraz, poki nie wrocil do Rakowa odpowiedz

Obiektywny - 3 godziny temu, *.208.231 Jeszcze Zieliński Tobiasz i rosołek odpowiedz

