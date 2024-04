687 dni Kosty Runjaicia w Legii

Wtorek, 9 kwietnia 2024 r. 18:23 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić oficjalnie przestał pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Niemiecki szkoleniowiec spędził w stołecznym klubie prawie dwa lata i jest jednym z najdłużej funkcjonujących zagranicznych trenerów w klubie w XXI wieku. Podsumujmy, jak wyglądało 687 dni Kosty Runjaicia w Legii.









Zatrudnienie Runjaicia zostało ogłoszone tuż po zakończeniu feralnego sezonu 2021/22, 23 maja 2022. Niemiecki szkoleniowiec był wyborem dyrektora sportowego Legii, Jacka Zielińskiego, który kilka miesięcy wcześniej otrzymał od Dariusza Mioduskiego pełnię władzy w kwestiach sportowych. Jego zadaniem było odbudowanie drużyny, powrót z nią na szczyt i budowanie wieloletniego projektu. Runjaić był bardzo dobrze znany w Polsce z długiej pracy w szczecińskiej Pogoni, którą w pierwszym sezonie uratował przed spadkiem, a później z roku na rok osiągał coraz lepsze wyniki. W Legii jednak najważniejsze są trofea, więc dla kibiców "Wojskowych" niepokojące mogło być to, że Niemiec w swojej 12-letniej karierze trenerskiej nie zdobył ani jednego trofeum. - Dlaczego Kosta Runjaić? Często mamy do czynienia z negatywnymi predykcjami dotyczącymi zarówno trenerów, jak i piłkarzy. Nawet jakby do nas przyszedł Guardiola, to pojawiłyby się obiekcje czy sobie u nas poradzi (...) Analizowałem grę Pogoni, jak atakuje, jak się broni, jakie ma mocne i słabe strony, co jest kompatybilne z tym, co bym chciał widzieć, jak zespół wygląda od strony fizycznej. To wszystko świadczy o tym, jak trener prowadzi zespół, świadczy też o selekcji, o kompetencjach psychologicznych trenera - komentował obawy kibiców dyrektor Zieliński. Szkoleniowiec chciał jak najszybciej wziąć się do pracy, a na powitalnej konferencji powiedział - "wolę mniej mówić, a pokazać czyny".



fot. Woytek / Legionisci.com



W pierwszym sezonie w Legii trener Runjaić dostał dużo zaufania. Od początku mówiło się, że dla warszawskiej drużyny będzie to sezon przejściowy, w którym to nie wyniki będą najważniejsze, a to, by Niemiec zbudował drużynę na następne rozgrywki i powalczył o jak najwyższe miejsce. Początek rozgrywek pokazywał, że Runjaiciowi szybko udało się zdobyć to, co było jego celem. Choć w Legii panował minimalizm, to wyniki i liczba zdobytych punktów zgadzały się. Przegrany pojedynek z głównym rywalem o najwyższe cele, Rakowem Częstochowa, aż 0-4 pokazał, że nie wszystko jest jeszcze idealne. Po tym trener Runjaić zdecydował się na zmianę ustawienia i granie trójką obrońców, co zdecydowanie sprawdziło się. Legii zaczęło iść jeszcze lepiej, umacniała się w czubie tabeli, a dodatkowo krok po kroku pokonywała szczeble w Pucharze Polski aż do samego finału. Kibice, mimo świadomości o sezonie przejściowym mieli nadzieję na trofeum, a nawet na mistrzostwo Polski. Wzniecił je jeszcze bardziej przekonujący odwet na Rakowie, którego Legia pokonała przy Łazienkowskiej 3-1. Po tym spotkaniu w lidze zaczęło iść jednak gorzej. Zaledwie trzy zwycięstwa, tyle samo porażek i dwa remisy nie pozwoliły warszawiakom prześcignąć częstochowian. Runjaić skupił się więc na zdobyciu Pucharu Polski, był niezwykle zmotywowany, by wygrać w finale. Mimo że początek spotkania na Stadionie Narodowym nie ułożył się po myśli szkoleniowca i drużyna praktycznie niemal całe spotkanie grała w osłabieniu, Niemcowi udało się ją poukładać i po bardzo dobrej grze w defensywie doprowadzić do serii rzutów karnych i końcowego triumfu. Zdobycie wicemistrzostwa, brak porażki w lidze na własnym stadionie i wywalczenie pierwszego trofeum w karierze trenerskiej w sezonie, w którym nie liczono na nic, było nadspodziewanie dobrym wynikiem.



fot. Woytek / Legionisci.com



Sezon 2023/24 trener Runjaić również rozpoczął w świetny sposób - zdobyciem kolejnego trofeum i przełamaniem złej passy porażek w meczach o Superpuchar Polski. Dobre wyniki i spełnienie oczekiwań aż nadto spowodowały decyzję o przedłużeniu kontraktu z trenerem Runjaiciem na kolejne lata, aż do 2026 roku. - Przedłużenie kontraktu z trenerem Runjaiciem oznacza stabilizację i kontynuację obecnego modelu zarządzania zespołem. Wysoko oceniamy jakość pracy, kompetencje i komunikację sztabu, w który nadal będziemy inwestować - mówił pełny nadziei na następny sezon, dyrektor Zieliński. Sezon pełny nadziei, oczekiwań i presji, którą musiał na siebie przyjąć trener Runjaić i początkowo wydawało się, że znosi to w świetnie. Jego Legia grała bardzo atrakcyjny dla oka futbol. Choć w defensywie występowało wiele problemów, podopieczni niemieckiego szkoleniowca nadrabiali wszystko w ofensywie. Legię cechowała zaciętość i walka do samego końca. Okres od lipca do września był fenomenalny - 20 na 24 zdobyte punkty w lidze i brak porażki, niespodziewany awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy oraz wielkie zwycięstwo 3-2 z angielską Aston Villą przy Łazienkowskiej. Oczekiwania zarządu, sztabu, piłkarzy, a przede wszystkim kibiców były wielkie, jedyne co się liczyło, to mistrzostwo. Jednak to właśnie po meczu z Anglikami wszystko zaczęło się sypać. W październiku Legia w lidze nie wygrała ani jednego spotkania, a praktycznie wszystkie były z drużynami z czołówki tabeli. Dodatkowo przyszła porażka z AZ Alkmaar w LKE i feralne wydarzenia po spotkaniu w Holandii. I choć udało się trenerowi Runjaiciowi wyprowadzić drużynę na prostą w europejskich pucharach i wyjść z grupy, to w lidze Legia nie podniosła się, traciła wiele punktów i straciła swój blask z początku rozgrywek, a również odpadła już w 1/8 finału Pucharu Polski.



Wszyscy liczyli, że po przerwie zimowej legioniści wrócą z nową siłą na rundę wiosenną i nadal będą walczyć na wielu frontach. Tak jednak nie stało się. Drużyna osłabiła się poprzez stratę Ernesta Muciego i Bartosza Slisza, których nie zastąpiono nikim wartościowym, w fatalnym stylu odpadła w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy przegrywając w dwumeczu z Molde aż 2-6, a w lidze nadal szło w kratkę. Jak stwierdził trener Runjaić - Legia stała się ligowym średniakiem. Choć w ostatnich tygodniach wydawało się, że powoli zaczyna być lepiej, czarę goryczy przelał remis z Jagiellonią Białystok i praktyczne utracenie szansy na mistrzostwo Polski, więc w gabinetach Legii zdecydowano się rozstać z niemieckim szkoleniowcem.



fot. Maciek Gronau



Z czego zostanie zapamiętany trener Kosta Runjaić w Legii? Przede wszystkim z tego, jak szybko udało mu się podnieść drużynę, która upadła bardzo nisko, szczególnie w kwestii mentalnej. Zdobycia wicemistrzostwa Polski, Pucharu Polski, awansu do fazy grupowej europejskich pucharów zaledwie rok po tym gdy Legia była bliska spadku z ligi nikt się nie spodziewał. - Tylko wtedy, gdy kluczowe osoby blisko współpracują ze sobą przez dłuższy czas i w duchu wzajemnego zaufania, klub może rzeczywiście się rozwijać, zarówno pod względem sportowym, jak i ekonomicznym - mówił po przedłużeniu umowy trener Runjaić. Wydaje się, że właśnie to w klubie najbardziej się rozjechało - wizja dyrektora Jacka Zielińskiego zaczęła różnić się od tej Kosty Runjaicia. Początkowa świetna współpraca pomiędzy trenerem, a władzami, poprzez różne dziwne decyzje legła w gruzach.



Kosta Runjaić w swoich ostatnich tygodniach w klubie podkreślał problemy z wąską i osłabioną kadrą podczas konferencji prasowych i w innych wypowiedziach medialnych. To mogło być dodatkowym z pozasportowym wpływów na decyzję o zwolnieniu. Wszystkiego jednak nie można zrzucać na bierność władz klubu. W kwestiach sportowych trener Runjaić również miał wiele mankamentów. Przede wszystkim nie był elastyczny w kwestii zmiany stylu. Gdy drużynie ewidentnie nie szło, potrzeba było jakiegoś impulsu, trener Kosta Runjaić z uporem maniaka dążył do takiej samej gry, co nie dawało efektów. Legię Runjaicia w pewnym momencie rozpracowano i umiały to wykorzystać drużyny pokroju Puszczy, Korony czy Stali. Dodatkowo praktycznie od początku sezonu nie udało mu się poskładać gry obronnej drużyny, co bezlitośnie wykorzystywali przeciwnicy. W rundzie wiosennej zamiast budować piłkarzy, tak jak działo się to w przypadku Muciego i Slisza, wolał obwiniać władze za bierność transferową, co oczywiście na pewno mu nie pomogło. Dużym zarzutem w pracy trenera Runjaicia w kwestii rozwoju piłkarzy jest również bierność w wystawianiu młodzieży, co dla klubu miało być bardzo ważną pozycją. Z tygodnia na tydzień wydawało się więc, że Legii jest bliżej do rozstania z niemieckim szkoleniowcem, ale chyba nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tego w takim momencie (po dwóch wygranych i remisie), a raczej już po sezonie. Skoro jednak do tego doszło, pozostaje podziękować trenerowi za prawie dwuletnią pracę w Legii i życzyć powodzenia na dalszym etapie trenerskiej kariery.



Podsumowanie trenera Kosty Runjaicia w Legii:

Liczba sezonów - 2

Debiut - Korona Kielce 1-1 Legia Warszawa (16.07.2022)

Ostatni mecz - Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (07.04.2024)

Bilans meczów w lidze, PP i SPP - 70 (36-21-13)

Bilans bramkowy w lidze, PP i SPP - 115-71

Średnia punktów w lidze - 1,82

Bilans meczów w europejskich pucharach - 14 (6-3-5)

Bilans bramkowy w europejskich pucharach - 27-25

Średnia punktów w europejskich pucharach - 1,5

Osiągnięcia - zdobycie Pucharu Polski (2022/23), wicemistrzostwo Polski (2022/23), Superpuchar Polski (2023/24), awans i wyjście z grupy Ligi Konferencji Europy (2023/24)



fot. Mishka / Legionisci.com





SONDA Jak oceniasz pracę Kosty Runjaicia na stanowisku trenera Legii? bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo bardzo słabo





Trenerzy Legii w ostatnich latach:

(nie)osiągnięcie celu - moment, w którym zespół zdobywa trofeum/awansuje do pucharów lub odpada z rozgrywek



CELE Trener mecze zwycięstwa / remisy / porażki średnia pkt. / % zwycięstw MP PP SP grupa LM grupa LE / LKE faza pucharowa EP Runjaić 84 42 / 24 / 18 1,79 / 50% NIE , - TAK , NIE TAK , - - -, TAK -, TAK Vuković 20 10 / 4 / 6 1,7 / 50% NIE NIE - - - - Gołębiewski 11 3 / 0 / 8 0,82 / 27% - - - - - - Michniewicz 55 31 / 11 / 13 1,89 / 56% TAK NIE NIE , NIE NIE NIE , TAK TAK Vuković 67 37 / 12 / 18 1,84 / 55% NIE , TAK NIE - NIE NIE - Sa Pinto 28 15 / 7 / 6 1,86 / 53,5% - NIE - - NIE - Klafurić 15 11 / 1 / 3 2,27 / 73% TAK TAK NIE NIE - - Jozak 27 16 / 3 / 8 1,89 / 59% - - - - - - Magiera 50 28 / 12 / 10 1,92 / 56% TAK - NIE NIE NIE TAK Hasi 18 5 / 6 / 7 1,17 / 27,7% - NIE NIE TAK - - Czerczesow 35 23 / 6 / 6 2,14 / 65,7% TAK TAK - - - - Berg 97 60 / 18 / 19 * 2,04 / 61,8% TAK , NIE -, TAK NIE, NIE NIE , - TAK , TAK TAK , -

* - wliczone wyniki z boiska w meczach z Celtikiem (2-0) i Jagiellonią (0-0)





Trenerzy Legii od momentu powstania nowego stadionu: