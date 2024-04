Runjaić: Decyzja klubu boli, ale muszę ją zaakceptować

- Na naszym stadionie stawiało się najwięcej kibiców od bardzo długiego czasu, co pokazuje, że ludzie utożsamili się z naszym zespołem. - Widzę siebie jako trenera, który buduje zespół na dłuższą metę, ale wiem też, że w profesjonalnej piłce nożnej czasami kładzie się nacisk na krótkoterminowy rozwój. Chciałbym podziękować wszystkim, z którymi spędziłem czas w Warszawie, mojemu wspaniałemu sztabowi trenerskiemu, zawodnikom, zarządowi, wszystkim pracownikom Legii, ale także wielu wspaniałym kibicom i warszawiakom, których spotykałem na co dzień. - Życzę, aby w pozostałych meczach wszyscy znów naprawdę zjednoczyli się, aby osiągnąć maksymalny sukces Legii w tym sezonie – do dońca.

Mioduski Rak Legii - 10 minut temu, *.vectranet.pl Teraz Mioduski wypad z L3 odpowiedz

L fan - 10 minut temu, *.vectranet.pl Krzyz na droge idz do Sralke nieudaczniku odpowiedz

Elmatadore - 12 minut temu, *.246.103 Jak dla mnie to był dobry trener.No I to nie jest tylko jego wina że jesteśmy tu gdzie jesteśmy,piłkarzy mamy takich powiedziałbym średnich jak na Legię.Zobaczymy co będzie dalej ,oby lepiej.Jeszcze jedno Papszun nigdy nie zostanie trenerem Legii póki Zieliński będzie dyrektorem sportowym.Szkoda bo chciałbym zobaczyć czy w takim klubie jak Legia by sobie poradził. odpowiedz

Wolf - 17 minut temu, *.virginm.net Ja rozumiem zwolnienie Kosty bo on już i tak nic nowego by nie wymyślił. Ale do jasnej cholery nie rozumiem zatrudnienia Feio. To taki drugi Sa pinto czyli furiat. Jak zwykle wymyśla się trenera który się dopiero uczy tego fachu. Nie jednego już takiego mieliśmy np Jozak. Może jak go Mioduski czymś wkur...i dostanie kuwetą to może otrzeźwieje i zacznie myśleć. odpowiedz

MIESZKO PIERWSZY - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Napiszę jedno - won! I nie zbliżaj się do klubu na odległość kilometra. odpowiedz

ZAWIErCIOK - 20 minut temu, *.. wystarczyło zabezpieczyć odpowiednio jakościowych piłkarzy w miejsce Slisza i Muciego....

a tu naciski żeby kopał się po czole Rosołek... (on pewnego poziomu nie przeskoczy...) odpowiedz

Zgred - 27 minut temu, *.as13285.net Za notoryczne wystawianie Rosołka i pekharta zasłużył na wypad odpowiedz

NaSpokojnie - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Dla mnie nie jest to dobra decyzja.

Przed rozpoczęciem rundy wiosennej odebrano mu podstawowego zawodnika drużyny - Ślisza, a drugiego, który potrafił zrobić różnicę Muciego sprzedano jeszcze później...nie dostał nikogo w zamian.

Dla mnie winny jest ten kto takie transfery bez zastępców zrobił a nie trener który potem to wszystko próbował pokleić ...

Mam wrażenie że Kostja został kozłem ofiarnym..

Dokonania jego następcy totalnie mnie nie przekonują...

odpowiedz

SZCZERY - 1 godzinę temu, *.chello.pl ŁADNIE POWIEDZIAŁ. WIDAĆ ŻE MU ZALEŻAŁO, SZKODA ŻE DWA-TRZY MECZE NIE MIAŁ WIĘCEJ SZCZĘŚCIA odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl udało nam się ponownie ustabilizować klub na wysokim poziomie sportowym



Facet z kosmosu odpowiedz

ksieciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl ZIelek stał się podnóżkiem tego pajaca loczka, myślałem, że ma więcej charakteru !!!!!!!!!! LIPA Jacku odpowiedz

ksieciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl pier........... loczek i na Jacku też się bardzo zawiodłem, Kosta nie miał żadnego wsparcie i póki loczek będzie w Legi - będziemy ligowym średniakiem:(

odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Za przygodę w Conference League duży szacunek, to było wiele fantastycznych i niezapomnianych wieczorów, na koniec z Molde nie wyszło ale fakt jest taki ze Kosta stracił w ostatniej chwili dwóch kluczowych piłkarzy których od tak się nie zastąpi. W lidze bywało różnie, wydaje mi się że ten brak regularność w zdobywaniu trzech punktów, bez którego ciężko o mistrzostwo, był głównym powodem tej decyzji. Mimo wszystko dzięki Kosta bo wiele fajnych chwil człowiek przeżył z Legią pod Twoimi sterami, powodzenia. odpowiedz

Gibbs - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jaki jest sens zwalnianie trenera na kilka kolejek przed końcem sezonu ?

A jeżeli już się go zwolniło to jaki jest sens zatrudnianie w jego miejsce trenera którego nikt nie zna i nie ma żadnych sukcesów, bo był tani ?

Dlaczego nie zatrudniono Papszuna ? Albo jeżeli już Mioduski tak kocha obcokrajowców to dlaczego nie kogoś z jakimkolwiek doświadczeniem i chociaż jakimś sukcesem ?

Mioduski doprowadzi ten klub do ruiny. odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dzięki Kosta... Powinieneś zostać do kończyć sezon i wtedy zostać rozliczony z wyników... Dla mnie to jest błąd ale co tam, przecież jest jest Jacek który swoimi transferami doprowadził do tego że w ostatnim meczu na ławce był tylko jeden wartościowy pilkarz!!! Szkoda... Powodzenia Kosta... odpowiedz

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Podobnie jak z Magierą. Wyprzedali skład, nikogo nie ściągnęli i oczekują cudów.



Nie jest problemem to że znaleźliśmy się w du...ie tylko to że się w niej urządzamy, a nawet urządziliśmy. Światełko w "tunelu" coraz słabiej świeci. Za moment będziemy średniakiem bez perspektyw nawet na walkę o puchary odpowiedz

Czytelnik - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mam nadzieję ze to z FEJO to jakiś żart.

Dawać Papszuna w Legii bardzo szybko będzie zweryfikowany jaki to trener odpowiedz

Ops2 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trenerze dziękuję . Nie zawiodłeś a na mojego „faworyta” nasz KLUB nie jest gotowy (. Powodzenia ! odpowiedz

Mks - 2 godziny temu, *.centertel.pl Masakra co oni robią odpowiedz

Pawełek13 - 2 godziny temu, *.plus.pl Teraz pudel sam musi siebie wy...acć najwyższy już czas odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Wypad nieudaczniku do niemiec i więcej tu nie wracaj.

Trenerskie zero ! odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.aster.pl wystarczyło wygrać z Koroną i Jagiellonią (wygrane mecze) i nie przegrać z Widzewem

pięć punktów do przodu - i tylko dwa straty do lidera odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Eddie: gdybac to teraz mozna odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.. @Eddie: I wygrac 2 mecze z Puszcza i jeden z LKS i dzisiaj ogladaliby wszyscy nasze plecy odpowiedz

Muchito - 43 minuty temu, *.chello.pl @Eddie: serio? wystarczyło tylko 2x wygrać z potężną Puszczą Niepołomice i już byśmy byli w grze... korona i jaga to jednak jakiś poziom, a widzew wiadomo spina zawsze się odpowiedz

darekto - 2 godziny temu, *.play-internet.pl mioduch won odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl W koncu trener bedzie mówił po polsku. Troche kicha tyle lat i nic. To tez wina naszych dziennikarzyn, ze go nie zmuszali, ale głównie Kosty brak szacunku do Polakow odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Zdzicho: i z kim by sobie po polsku pogadał? kibice na nim psy wieszali, wiec moze dobrze ze nie wszystko byl w stanie zrozumiec. miodka to juz wogole ciezko zrozumiec, wiec jezyk nie ma tu nic do rzeczy...

a wsrod pilkarzy jakis polskich tabunów nie ma... czy na prawde wiec jezyk odgrywal tu az takie znaczenie? bez przesady! odpowiedz

Andreas - 3 godziny temu, *.chello.pl Pogonić teraz Zielińskiego. odpowiedz

Ju(L)ius - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl @Andreas: taaaa... stuknij sie w pusty leb..... wszystkich pozwalniaj i zaoraj ltc... To na pewno rozwiąże wszystkie problemy Legii.... odpowiedz

