Josue pożegnał Runjaicia

- Dziękuję za twój charakter, twoją dobroć jako człowieka i lidera piłkarskiego zespołu. Czasami nie wszystko w piłce nożnej jest takie, jak się wydaje. Jesteś świetnym trenerem i z pewnością przyszłość będzie dla ciebie jasna i pełna wyzwań! Życzę ci najlepszego wczoraj, dzisiaj i zawsze - napisał Josue. Wieczorem po medialnych publikacjach Portugalczyk dodał wpis na X: - Każdy dziś mówi o Joue... może to z powodu wczorajszego zaćmienia słońca. Muszą być zdezorientowani... Prawda zawsze wychodzi na jaw. Dobranoc." - napisał kapitan. Osobne podziękowania zamiesciła także żona Josue: - Dziękuję ci bardzo za wspieranie i zrozumienie zawsze Josue, serce mojej córki jest złamane, ale taka jest piłka nożna i trener bardziej niż ktokolwiek inny wie, że takie rzeczy się zdarzają. Jak wielu innych trenerów, ty nigdy nie chowałeś się po porażce, nigdy nie kryłeś się za piłkarzami. Chciałam tylko powiedzieć przykro mi, ponieważ może ta sytuacja wynikła z twoich słów na temat Josue po zakończeniu ostatniego meczu. Ale przekonanie i prawda to coś, co niektórzy ludzie lubią ukrywać i wskazywać palcami! Zasługujesz na wszystkie sukcesy i pozostań wiernym swoim wartościom. Życzę wszystkiego najlepszego - dodała żona Josue.

do Josue - 1 godzinę temu, *.191.200 czlapaku won z Legii odpowiedz

Mioduski - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @do Josue: dziękuję za takie komentarze! Masz racje - to Josue jest winny temu co się teraz dzieje w legii. Na pewno nie ja..... odpowiedz

Egon - 35 minut temu, *.waw.pl @do Josue: Wracaj na stronę swojego klubu, pajacu ! odpowiedz

Ka(L)i z Ba(L)i - 2 godziny temu, *.165.37 O co chodzi???

Wróciłem do wypowiedzi KR po jadze i słowa tym nie ma o Josue??? Ktoś coś wie??? odpowiedz

dave - 1 godzinę temu, *.warszawa.pl @Ka(L)i z Ba(L)i: Też się zastanawiam odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @dave:



Po meczu była Liga+Extra ze stadionu i Kosta tam też się wypowiadał. odpowiedz

dave - 53 minuty temu, *.warszawa.pl @Mateusz z Gór: Ale co powiedział? odpowiedz

Panie Jacku... - 2 godziny temu, *.centertel.pl No to nie po drodze było z Kostą. No i Jozue też po sezonie żegnamy. Trochę szkoda. No to czekamy po sezonie na cztery poważne wzmocnienia ( minimum). Pozdrawiam. Zatroskany kibic. odpowiedz

Strzałek za Josue- hahaha - 2 godziny temu, *.38.98 Josue, Pan Piłkarz z klasą!

Podobnie Kosta Runjaic, Pan Trener z klasą.

Mioduski rozwala wszystko. Nie ma już Kosty i pewnie nie będzie Josue.

No, ale za Josue będzie Strzałek, rezerwowy w Stali Mielec.



I tak się "buduje" Wielka Legię, zwalniając Pana Trenera i nie przedłużając kontraktu z Panem Piłkarzem. odpowiedz

Ko(L)o - 33 minuty temu, *.plus.pl @Strzałek za Josue- hahaha: W same sedno!!! odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Ładnie napisał. Ciekawe jakie relacje będzie miał z Feio. odpowiedz

Cieciu - 2 godziny temu, *.orange.pl Bardzo miło i kulturalnie odpowiedz

