Oficjalnie: Goncalo Feio nowym trenerem Legii!

- Identyfikujemy Gonçalo Feio jako jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Polsce, który ma odpowiednie umiejętności, ambicję, wiedzę i talent do prowadzenia zespołów mających wysokie aspiracje. Bardzo nam zależy ma poprawie obecnego miejsca w tabeli oraz stałym rozwoju drużyny i zawodników - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński. - Gonçalo Feio został trenerem w bardzo młodym wieku, ukończył kurs UEFA Pro, zdobył już doświadczenie w kilku klubach. Jest silnie nastawiony na rozwój i chce rozwijać środowisko, w jakim pracuje. Liczę, że jego cechy i idea gry pozwolą zespołowi uwolnić jego potencjał i tchnąć nową energię. Błyskawicznie przystępujemy do pracy i przygotowań do najbliższego meczu - dodał dyrektor sportowy Legii Warszawa. RELACJA LIVE Z KONFERENCJI PRASOWEJ

34-letni Portugalczyk Gonçalo Feio został nowym trenerem Legii Warszawa, wiążąc się z klubem kontraktem do końca sezonu 2024/25. Gonçalo Feio do marca br. prowadził Motor Lublin, z którym awansował z II do I ligi. Przez wiele lat był asystentem trenerów m.in. w Rakowie Częstochowa i Wiśle Kraków oraz analitykiem Legii Warszawa i trenerem w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, gdzie zaczynał karierę trenerską.

Komentarze (26)

+ dodaj komentarz

dodaj

Egon - 4 minuty temu, *.waw.pl Najważniejsze jest to, kto będzie u Feio odpowiadał za przygotowanie drużyny do sezonu pod względem fizyczno-motorycznym, bo trener od tego przygotowania jest tak naprawdę najistotniejszy.







odpowiedz

geds - 11 minut temu, *.centertel.pl Wolałem 100 razy Papszuna. Pokazał juz co potrafi na poziomie ekstraklasy budując zespół słaby w niższych ligach i pokazał że to nie był udany sezon jakich wiele tylko stabilna konstrukcja. Jest Warszawiakiem. Zna tę ligę i piłkarzy więc jest gotowy, nie musi się uczyć tej ligi i przeciwników przez pierwszy rok.

Skoro jednak postawilo na Feio będę za niego trzymał kciuki. Ma ode mnie kredyt zaufania. Oby nie okazał się kolejnym Jozakiem, Hasnim, Klaufuriciem... bo Zielinski i Mioduski widać uwielbiają rozwiązania z trenerami, którzy jeszcze niczego nie osiągneli, w Legii mają dopiero zaczynać poważną piłkę i dopiero stać się wielkimi odkryciami. Jak kiedyś Papszun z Rakowem. Tylko że my nie mamy tyle czasu ile miał ówczesny Papszun obejmując Raków na 3 poziomie rozgrywek. odpowiedz

Kobo(L)t - 11 minut temu, *.com.pl Nie będę Feio krytykował. To nie jego wina, że ktoś mu robotę zaproponował, a być moze nawet będzie strzałem w 10.



Natomiast powiedzmy sobie szczerze:



1. Nie ma kasy na trenera - kontrakt Kosty do 06.2026

2. Gra w pucharach nie dała stabilnosci

3. Ratujemy puchary, ma przyjść krzykacz co zmotywuje piłkarzy do walki o 3 miejsce, bo jak nie to ... ?

4. Cała wizja i strategia po Michniewiczu i Kucharskim wzięła w łeb



Przyznaję się, że byłem "twardogłowy" i liczyłem, że Miodek wyciagnął wnioski i teraz małymi krokami wrócimy tam gdzie nasze miejsce. Jeszcze nie teraz, marzenia o MP to był cel na wyrost.



Czerwiec/lipiec to dalsze zaciskanie pasa, spinanie budżetu i spłata zadłużenia Miodka wobec Miodka. Miejmy nadzieję, że Pan prezes pozostanie w cieniu i zacznie szukać inwestora (nowego właściciela).



Inna perspektywa to chude lata, bardzo chude. Jak od połowy lat 90 do 2010. odpowiedz

Wolf - 13 minut temu, *.virginm.net Legia nie jest miejsce do nauki. Potrzebny jest trener z doświadczeniem który już coś osiągnął,potrafiący reagować na różne sytuację które się zdarzają w trakcie sezonu.Trener mający jakiś posłuch w szatni i którego piłkarze będą szanowali. Feio dopiero będzie się uczył ekstraklasy i zarządzania szatnią w takim klubie jak Legia. Ale coś czuję że to Legii i jemu na dobre nie wyjdzie i za długo nie będzie miał okazji na naukę. odpowiedz

lobo - 13 minut temu, *.chello.pl Zaraz będą kuwety fruwać . odpowiedz

Piotr - 20 minut temu, *.t-mobile.pl W tej sondzie powinna byc jeszcze odpowiedz:

- ch...j wie odpowiedz

(L)eve(L)64 - 23 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Uważam że to bardzo dobre posunięcie. Młoda głowa, świeże nowoczesne podejście do piłki.

Mam już dość trenerów betonów którzy sami na drużynie uczyli się wprowadzania nowych taktyk, ustawień.

odpowiedz

13 - 24 minuty temu, *.122.39 Wierzę że Miodek się obudził. Wierzę że od dłuższego czasu nad tym pracują. Dzięki Kosta za wspaniałe emocje w LKE, za zwalenie PP I utrudnienia w zdobywaniu mistrza. Jak dla mnie, miałeś więcej szczęścia niż umiejętności. Wydaje mi się że to szczęście to wynik wiary setek tysięcy kibiców Legii! Dlatego niesieni ta wiara piłkarze strzelali zwycięskie bramki w końcówkach, obronione karne ITP. odpowiedz

13 - 36 minut temu, *.122.39 Czyli jednak tylko Kosta obstawiał u Buka. Miodek obstawiał co innego... Wyraźny dowód że Kosta sabotował mecze. odpowiedz

olew - 41 minut temu, *.vectranet.pl Podoba mi się Zielu; zadziorny, dowcipny, przebiegły. Nowego trenera nie znam w ogóle, co pismaki piszą to bełkot jest od lat wielu, więc nie znam, poczekamy zobaczymy, ten sezon spieprzony mimo najlepszej kadry w lidze... i to jest smutne. odpowiedz

Pusia - 41 minut temu, *.ztomy.com Super wiadomość! Dość już błazenady w wykonaniu Helmuta, przez dwa lata nie nauczył naszych kopaczy skutecznego wykonywania rzutów rożnych… odpowiedz

Ajajaj ITI - 56 minut temu, *.centertel.pl Mam nadzieję że ma stalowe jaja i to on będzie wypłacał liście... może faktycznie przyda się taki wariat w szatni ... może rozdziewiczy te panienki i zaczną grać jak mężczyźni odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To jest typowy przykład jak bez pojęcia prowadzi się drużynę na ślepo. odpowiedz

Bartoszyce - 1 godzinę temu, *.bartsat.pl Znam Goncalo od 13 lat, miałem okazję śledzić jego treningi z młodym adeptami Legii Warszawa. Nie ukrywam, że czekałem od kilu lat na jego powołanie na pierwszego trenera...... miałem nosa :) Wierzę, że sobie poradzi i będziemy mieli z niego dobrego trenera.

Goncalo, pozdrowienia z Bartoszyc :) odpowiedz

SNS - 1 godzinę temu, *.. #ZielińskiWon odpowiedz

Luq - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Co ten Herra bredzi o profesjonalizmie. Kolejny raz plują na ludzi, którzy coś osiągnęli w tym bagnie. Herra z Zielkiem mieszają w tym kotle pełnym gówna, a Jacuś rekomenduje żeby wypier...ić kolejnego trenera. odpowiedz

13 - 7 minut temu, *.122.39 @Luq: uspokój kalosze kolego. Jacek to Ziemia Święta więc trzymaj stado w zagrodzie. Herra to Herra I tyle. Dobry biznesmen. Razem to dobra mieszanka. Kosta sabotował mecze i jechał na fuksie od początku. Jedyne co mogę im zarzucić to przedłużenie z nim kontraktu na długo za długo. Reszta jest ok. odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pismaki podają że jednym z powodów odejścia Kosty jest blat z Josue, a tu przychodzi sobowtór w postaci trenera. Ciekawe kto ma rację odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.waw.pl Tak szczerze to Motor jest w czubie tabeli i przy odrobinie szczęścia będzie w ekstraklasie.

Dajmy mu szansę. Nowa miotła była potrzebna, bo w obecnej sytuacji to top3 było nie do osiągnięcia.

odpowiedz

caca - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ja dostrzegam pozytywy tego posunięcia, podobno facet lubi od czasu do czasu „przyłożyć” prezesowi ???? odpowiedz

Alicja - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl @caca: Mogę mu kuwetę sfinansować na tę okoliczność ???? odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niech sobie feio będzie trenerem ale niech przyjdzie ze swoim sztabem , co da zmiana trenera jak zostają ludzie typu Małecki Astiz itd a przed wszystkimi nie ma trenera przygotowania fizycznego odpowiedz

DRAMAT - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Na drobne tą Legię rozdrobnili odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Mimo wszystko dajmy mu szansę. Nie skreślajmy na samym początku, bo czuję, że może być dobrze :-) odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl DRAMAT mam nadzieję jedynie że szybkie zwolnienie(oby przed końcem sezonu, może być dyscyplinarnie) portugalskiego raptusa bez doświadczenie pociągnie za sobą pożegnanie z beznadziejnym dyrektorem Zielińskim...... odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Władze klubu powinny się zacząć już rozglądać za kolejnym trenerem. To kwestia czasu, aż koleś coś odp.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.