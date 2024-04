Zieliński: To głęboko przemyślana decyzja

Środa, 10 kwietnia 2024 r. 11:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Widizmy dziś nowego trenera. Nie jest to efektem spontanicznej, a głęboko przemyślanej decyzji. Zarząd był do tej decyzji przygotowany wcześniej, a dwa dni temu została zaakceptowana. Od dziś trenerem Legii jest Goncalo Feio - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński.