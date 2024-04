Claude Goncalves zostanie piłkarzem Legii

Środa, 10 kwietnia 2024 r. 11:37 źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Podczas środowej konferencji prasowej Jacek Zieliński poinformował, że Legia latem ściągnie zawodnika, którego chciała sprowadzić już zimą. Ma być on następcą Bartosza Slisza. Dyrektor sportowy nie wyjawił nazwiska, ale meczyki.pl informują, że będzie to Claude Goncalves z Łudogorca Razgrad. Informacje na ten temat pojawiły się w lutym. Portugalczyk ma kontrakt z bułgarskim klubem ważny do 30 czerwca, będzie więc mógł trafić do Legii na zasadzie wolnego transferu.









Goncalves w tym sezonie rozegrał aż 43 spotkania w barwach Łudogorca. Zdobył jedną bramkę i zaliczył cztery asysty. 30-latek gra na pozycji defensywnego pomocnika, ma 174 cm wzrostu. Ma także obywatelstwo francuskie.



Poprzednie kluby: Gil Vicente (Portugalia), Troyes (Francja), Tondela (Portugalia), AC Ajaccio (Francja)