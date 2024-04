Herra: Wiemy, że towarzyszą nam duże wyzwania

Środa, 10 kwietnia 2024 r. 11:18 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Wczoraj rano z dyrektorem Jackiem Zielińskim spotkaliśmy się z trenerem Kostą Runjaiciem. Spotkanie było pokłosiem, że jako zarząd Legii zaakceptowaliśmy decyzję o braku kontynuacji współpracy. Chce mocno podkreślić, że trener Kosta zapisał piękną kartę w historii Legii. Przez blisko dwa lata osiągnęliśmy bardzo wiele, towarzyszyły nam piękne momenty i wspaniałe emocje. Za to wszystko podziękowaliśmy trenerowi, a myślę, że będzie okazja jeszcze, by wyciągnąć jakieś wnioski. Spotkanie było spokojne i profesjonalne, również z drużyną, gdy przekazywaliśmy drużynie - mówi wiceprezes zarządzający Legii Warszawa, Marcin Herra.









- Jednocześnie zarząd zaapcekptował decyzję, by nowym trenerem Legii został Goncalo Feio. W imieniu całego klubu serdecznie witamy. Z przyjemnością obserwuję, jak trener wita się z Łazienkowską, z ludźmi, z którymi zna się sprzed lat. Jest wiele osób, które pamiętają trenera z poprzedniego pobytu w klubie.



- Wiemy, że towarzyszą nam duże wyzwania. Mamy przed sobą 7 meczów, do zdobycia 21 punktów. Może się jeszcze wiele wydarzyć. Legia jest dużą organizacją. Nie twierdzę, że jesteśmy doskonali, ale wszystko chcemy robić jak najbardziej profesjonalnie. Tym razem również tak będzie.



- Ten rok jest wyjątkowy, bo towarzyszą nam świetne emocje na trybunach, za co chcę kibicom podziękować. Dokładamy cegiełkę jako klub, by atmosfera była doskonała na każdym meczu. Niech na ani moment nie przychodzi wam do głowy by odpuścić. Gramy do końca i najbliższe tygodnie będą tego dowodem.



- Kontrakt trenera Feio jest standardowym kontraktem. Mamy pełną jasność. Mamy określone zasady i wartości w Legii i chcemy je pielęgnować w codziennej współpracy. Wczoraj sporo rozmawialiśmy, jak będziemy współpracować. Tak jak powiedział trener Feio - czyny będą świadczyły o tym, jakim każdy z nas jest człowiekiem.