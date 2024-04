Z obozu rywala

Raków przed meczem z Legią. "Ligowy średniak"

Piątek, 12 kwietnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legię Warszawa czeka kolejny z pojedynków z drużyną z czołówki, tym razem na trudnym terenie w Częstochowie. Podobnie jak "Wojskowi", Raków w ostatnim czasie gra w kratkę i przechodzi kryzys. Posada Dawida Szwargi wisi na włosku, a naprzeciw niego stanie jego były klubowy kolega, który zadebiutuje na ławce trenerskiej Legii. Sprawdźmy, co słychać w obozie częstochowian.