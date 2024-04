W środę o godz. 16 Goncalo Feio przeprowadził pierwszy trening jako szkoleniowiec Legii Warszawa. W zajęciach nie uczestniczył Yuri Ribeiro , który nadal dochodzi do siebie po urazie. Zawodnik ma wrócić do treningów z zespołem w poniedziałek. Fotoreportaż z treningu - 20 zdjęć Woytka

Bb8 - 45 minut temu, *.centertel.pl Ale zadowoleni :) odpowiedz

roben66 - 1 godzinę temu, *.206.168 Malarz out jako trener bramkarzy , przez jego błędne decyzje i stawianie na Tobiarza Legia straciła kilka kilkanaście punktów odpowiedz

Mlbets - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @roben66: serio myślisz, że to Malarz mówi "ma bronić ten"? odpowiedz

Enzokwiatek - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl @Mlbets: Nie musi mówić wystarczy że odpowiada za formę.Malarz żegnaj odpowiedz

Arek - 23 minuty temu, *.tpnet.pl @roben66: ale co Ci Malarz przeszkadza? Dowhań trenuje bramkarzy, a Malarz est jego pomocnikiem. odpowiedz

Bartas - 1 godzinę temu, *.chello.pl Siemanko Legioniści. Jako kibic Pogoni chciałem was najlepiej zorientowanych zapytać o pewną sprawę zatem jadę na finał do Warszawy w ten sam dzień rejsowym. Planowany przyjazd na wschodni jest po 14 i moje pytanie jest czy będzie jakaś większa obstawa smutnych panów na dworcu? Myślicie że będą nas prowadzić w grupie czy na luzie można będzie szybciej podejść na stadion? Zależy mi żeby szybko z buta dojść do grupy moich znajomych. Dzięki za wszelkie odpowiedzi ???? pozdrawiam! odpowiedz

Brat za Brata - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Bartas: Barwy do plecaka, idziesz incognito i powinno dać radę ;) odpowiedz

Franko(L) - 1 godzinę temu, *.net.pl @Bartas: Nie pomogę Ci chłopie. Nikt nie wie co miasto i policja wymyślą. Nie wiadomo gdzie będziecie siedzieć, ale będzie ciekawie odpowiedz

pato - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Bartas: Będą kibice Wisły więc pewnie będzie napinka a może i próba popisania się. Władza się zmieniła przypominam a ta obecna kibiców nie lubi odpowiedz

Bart - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Bartas:

Może być ciężko ale tak jak kolega napisał, bez barw mogą Cię psy puścić. A jak nie to że wschodniego chwila i jesteś pod narodowym więc koledzy poczekają. Pozdro odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.heldenvannu.net Jeszcze Małeckiego powinni wyj...sc z Legii odpowiedz

Pigu - 1 godzinę temu, *.5.67 @Cyniek : ciebie powinni wyje..c z tej strony odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 52 minuty temu, *.orange.pl @Pigu: pełna zgoda odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Malarz to chyba co tydzień obcina boki u fryzjera odpowiedz

