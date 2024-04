Na stadionach: Derbowe uprzejmości w Rzeszowie

Środa, 17 kwietnia 2024 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Opraw meczowych w ostatnim tygodniu było niewiele, na wyjazdowym szlaku większych liczb również nie zanotowaliśmy, choć w kilku przypadkach sektory gości zostały wypełnione w całości. Tyle że często zwyczajnie nie są one zbyt wielkie. Tak było w przypadku wyjazdu Radomiaka do Łodzi, Legii do Częstochowy czy Widzewa do Mielca. Na derbach Rzeszowa, których gospodarzem była Resovia, lepiej liczbowo zaprezentowali się kibice Stali, którzy wspólnym przemarszem udali się na stadion.







Oczywiście w trakcie spotkania nie brakowało wzajemnych "uprzejmości", w tym zaproszenia do sprawdzenia się w walce, które Stal kierowała w stronę Resovii. Ta dziś ma słabszy moment względem lokalnego rywala.



W niższych klasach rozgrywkowych ciekawie było na meczu Motoru z Arką, który zgromadził ponad 11,6 tys. kibiców. Na trybunach działo się również na meczu Stomilu z Polonią Bytom czy Chrobrego z Miedzią.



Oprawy zaprezentowali kibice Jagiellonii (kartoniada "Forza"), Lecha (racowisko), Ruchu (piro z flagami), Motoru, Stali i Resovii, GKS-u Bełchatów, Podbeskidzia (świętujący 10-lecie grupy ultras), Chemika Kędzierzyn, Polonii Bytom i Chrobrego.



Kibice Wisły Kraków w najbliższym czasie nie obejrzą wyjazdowych meczów swojej drużyny m.in. w Pruszkowie i Sosnowcu, ale ostatecznie będą mogli wybrać się 2 maja na finał na Narodowym. Wszystkie wejściówki na to spotkanie, również na sektory neutralne, zostały wyprzedane w ekspresowym tempie.









Ekstraklasa:



ŁKS Łódź - Radomiak Radom (900)

Radomiak do Łodzi pojechał pociągiem specjalnym w 900 osób. Łodzianie, powoli żegnający się z ekstraklasą, z przeciętnym młynem. Na trybunach 8,8 tys. fanów.



Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów (800)

Chorzowianie w dobrej liczbie na dalekim wyjeździe. Zaprezentowali flagowisko w asyście piro. Na trybunach blisko 19 tys. kibiców.



Puszcza Niepołomice - Lech Poznań (791)

Na wyjazdowym meczu z Puszczą, rozgrywanym w Krakowie, lechici stawili się w 791 osób. Wraz z nimi Cracovia z flagą. W sektorze gości odpalili race.



Raków Częstochowa - Legia Warszawa (302)

Legioniści w komplecie przyjechali do Częstochowy transportem kołowym. Wywiesili jedną flagę na całą szerokość sektora gości. Na trybunach komplet widzów. Raków wywiesił transparent skierowany do prezydenta miasta - "Matyjaszczyk - spieprzaj lepiej daleko! 14 lat niszczenia Rakowa wystarczy. Won!".



Stal Mielec - Widzew Łódź (300)

Widzewiacy przyjechali do Mielca w 300 osób i z trzema flagami.



Piast Gliwice - Zagłębie Lubin (239)

Fani Zagłębia przyjechali do Gliwic w 239 osób, w tym delegacje Odry Opole i Polonii Bytom. Wywiesili jedną flagę - "Na wyprawie". Po meczu wyrazili swoje niezadowolenie z postawy piłkarzy. Na poniedziałkowym meczu tylko 3,2 tys. kibiców.



Jagiellonia Białystok - Cracovia (90)

Gospodarze zaprezentowali kartoniadę na dwóch trybunach - "Forza". Cracovia przyjechała w 90 osób i z jedną flagą.



Warta Poznań - Korona Kielce (52)

Koroniarze w bardzo skromnej grupie (52) stawili się w Grodzisku Wielkopolskim na meczu z Wartą. Wywiesili jedną flagę. Wyjazdowicze otrzymali bezpłatne bilety na mecz z Radomiakiem.



Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław (-)

Ponad 19,3 tys. fanów na trybunach. Niestety, przyjezdnych brak (nie licząc KKN-u), z powodu zamkniętego sektora gości na czas budowy czwartej trybuny. Ta ma zostać otwarta w marcu 2025 roku.



Niższe ligi:



Resovia - Stal Rzeszów (3100)

Derbowe spotkanie obejrzało ponad 6,5 tys. osób, w tym 3,1 tys. kibiców Stali - oficjalnie fanów gości, choć grali na swoim stadionie. Obie strony ze skromnymi oprawami - zaprezentowali sektorówki i piro. Stal wywiesiła transparent "Bić się nie chcecie, na komendzie pucujecie. Maltańscy wojownicy na bakier z zasadami ulicy".



Motor Lublin - Arka Gdynia (770)

Bardzo ciekawe spotkanie w Lublinie z dobrą frekwencją po obu stronach. Arkowcy przyjechali w 770 osób, w tym KSZO (100), Cracovia (18) i Lech (12). Motorowcy zaprezentowali malowany transparent "Tylko Motor Lublin", nad którym machali chorągiewkami w barwach i odpalili kilkadziesiąt rac.



Stomil Olsztyn - Polonia Bytom (300)

Polonia wspierana w Olsztynie przez Arkę i Zagłębie Lubin. W drugiej połowie na murawę pofrunęły race. Nie brakowało obustronnych bluzgów.



GKS Katowice - Odra Opole (278)



KSZO Ostrowiec - Wisłoka Dębica (273)

Wisłoka na wyjeździe do Ostrowca mogła liczyć na liczne wsparcie Górnika (168), a także delegację Siarki (4).



KP Starogard Gdański - Zawisza Bydgoszcz (260)

Gospodarzy w młynie 200, w tym Chojniczanka, Gryf Słupsk, Lechia Gdańsk i Unia Tczew. Zawisza przyjechał w 260 osób, w tym ŁKS (2).



Unia Krapkowice - Chemik Kędzierzyn-Koźle (260)

Chemicy, wspierani przez ekipę Rakowa (140), w dobrej liczbie pokazali się w Krapkowicach. W II połowie zaprezentowali sektorówkę, transparent "Chemik ponad wszystko" oraz świece dymne, race i stroboskopy.



Chrobry Głogów - Miedź Legnica (170)

Spotkanie z bardzo dużą liczbą wzajemnych "uprzejmości". Miedź przyjechała w 170 osób, w tym Śląsk (12) i Promień Żary (11). Odpalili trochę piro - część poleciała na murawę. Chrobry z malowanym transparentem "Jesteśmy tu, śpiewamy ci..." i flagami na kijach.



Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg (53)

Olimpia wspierana na tym wyjeździe przez legionistów (24).



Wisła Płock - Wisła Kraków (-)



Wyjazd tygodnia: 800 kibiców Ruchu w Szczecinie i 770 fanów Arki w Lublinie

Oprawa tygodnia: brak



Raków Częstochowa na meczu z Legią Warszawa:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:









Jagiellonia Białystok na meczu z Cracovią:









Cracovia na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:









ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu z Radomiakiem Radom:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice (w Krakowie):







Pogoń Szczecin na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:









Stal Mielec na meczu z Widzewem Łódź:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Zawisza Bydgoszcz na wyjazdowym meczu z KP Starogard Gdański:





Motor Lublin na meczu z Arką Gdynia:





Arka Gdynia na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:





Resovia na derbach ze Stalą Rzeszów:









Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z Resovią:







GKS Bełchatów na meczu z Pogonią Grodzisk Maz.:





Lechia Gdańsk na meczu z Termaliką Nieciecza:





Wisłoka Dębica na wyjazdowym meczu z KSZO Ostrowiec:





Chemik Kędzierzyn-Koźle na wyjazdowym meczu z Unią Krapkowice:





Podbeskidzie Bielsko-Biała na meczu z Polonią Warszawa:









Polonia Bytom na wyjazdowym meczu ze Stomilem Olsztyn:





Chrobry Głogów na meczu z Miedzią Legnica:





Miedź Legnica na wyjazdowym meczu z Chrobrym Głogów:





GKM Grudziądz na meczu z Motorem Lublin (żużel):





Polonia Bydgoszcz na meczu z TŻ Ostrovia (żużel):





Legia Warszawa na meczu rugbistów ze Spartą Jarocin:











Naprzód Jędrzejów na meczu z KSZO Ostrowiec: