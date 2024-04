28. kolejka Ekstraklasy. Pogrom w Szczecinie, remis w Częstochowie

W ważnym w kontekście walki o utrzymanie meczu pomiędzy Wartą i Koroną górą gospodarze. Ponadto Pogoń rozgromiła Ruch. W sobotę niespodziewanej porażki z Puszczą doznał Lech. W hicie kolejki Raków podzielił się punktami z Legią. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, a ich celem jest pierwsza trójka i awans do europejskich pucharów. W niedzielę aktualnie liderująca Jagiellonia podejmie słabo spisującą się Cracovię. Na zakończenie Zagłębie pojedzie do Gliwic.

Rosołek dziad - 18 minut temu, *.. Po co on w ogole gra w pilke? odpowiedz

Ddw - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl O mój Mks-ie ja kocham Cię….

fanatycy ze stolicy???? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 12.04.2024 / 15:33, *.cdn77.com Panowie trzeba wierzyć do końca, w tej śmiesznej lidze, wszystko jest możliwe, widziano nawet osła, którego... odpowiedz

Wyrwikufel - 12.04.2024 / 09:29, *.netfala.pl W piątek ruch urywa punkty śledziowym paprykarzom. W sobotę buszmeni gromią łacha, a wieczorem Wielka Legia wywozi komplet punktów ze świętego miasta. W niedzielę zebry niszczą diskopolowców a hanysy urywają punktu kiełbasiarzom. I jeszcze jesteśmy w grze o mistrza wygrywając wszystko do końca sezonu Panie i Panowie! odpowiedz

gLc - 12.04.2024 / 12:01, *.plus.pl @Wyrwikufel: zmień dilera Mordula ;) odpowiedz

Sadi - 12.04.2024 / 13:44, *.play-internet.pl @gLc: a niby czemu mistrzostwo jest jak najbardziej realne więc ? odpowiedz

gLc - 12.04.2024 / 16:05, *.vectranet.pl @Sadi: ładnie zryte czosnki macie;) odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 20 godzin temu, *.centertel.pl @gLc: narkotyki są straszne , ale te 3% ponoć z tego wychodzi ... odpowiedz

Sadi - 13 godzin temu, *.18.56 @gLc: to ty nie jesteś kibic L skoro tracisz nadzieję na tyle kolejek przed końcem nie takie straty się odrabiali więc dilera to ty zmień bądź bierz polowe odpowiedz

gLc - 31 minut temu, *.vectranet.pl @Sadi:

i jak tam mistrzostwo? Oby puchary były Panowie znawcy i wszystkowiedzący :-D odpowiedz

