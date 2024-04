28. kolejka Ekstraklasy. Porażki Jagiellonii i Śląska

Komentarze (42)

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co kolejka to padaja wyniki pod "LEGIE" a co robi "LEGIA" gra jak gra tylko co z tego ma ! Nic - nawet potrafila po 4 finalach zajac 6 miejsce w tabeli wiec moze w ostatnich 6 finalach bedzie zdecydowanie lepiej pod wodza nowego P.Trenera ! Powodzenia "LEGIO" !!! odpowiedz

J - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Legia gdyby nie przegrywała z jakimiś marnymi drużynami już dawno by miała mistrzostwo odpowiedz

Wacha - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Dokładnie...szkoda sezonu, przy normalnych wiatrach byłby wygrany już dawno... odpowiedz

NaSpokojnie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Aż boli że nie punktujemy za 3 punkty...przy tych wynikach rywali nawet byłaby szansa na mistrza... odpowiedz

Co jest ? - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Radomiak , dlaczego ? Oj , niełatwy to łikend , niełatwy . odpowiedz

KAMI(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wszystkim rządzą bukmacherzy. Zaorać tą ligę w piz*** odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl @KAMI(L):



Oczywiście, że tak, ale ludzie uwielbiają oglądać teatrzyk i zbijać piątki z oszustami w koszulkach piłkarskich. Na takich najlepiej zarabiają bukmacherzy, bo typują patrząc przez pryzmat emocji odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To właśnie potwierdza moja tezę jak bardzo zespoły spinaja du...y na Legie i ile wysilku to ich kosztuje........ ale wy pseudoznawcy i pseudokibice, tak jak Mioduski, oczywiście nie potraficie tego skumać....



Jeszcze raz powiem: Legia musi grac sezon w sezon CO TYDZIEŃ na 120%!!! A jesienia nawet co 3 dni!!! Jezeli jestescie tacy cwani, to pokażcie mi w Polsce drugi taki zespół....



Żeby sprostac takiej presji i takiemu wysilkowi glownie mentalnemu, potrzeba naprawdę mocnego i wyrównanego skladu!!!



Ale płaczcie dalej jaki to trener słaby, jaki Josue beznadziejny, że mlodzi nie graja..... wielu z was tu komentujacych to rozpieszczone wypierdki gowno się na pilce znające i wiecznie niezadowolone......

W Legii potrzeba prawdziwych kozaków i przestańcie pieprzyc ze jaga to, że stal tamto, że górnik tyle samo punktów co Legia....

Inne zespoły potrzebuja znikomego procenta tej presji, wysiłku, zaangażowania oraz pieniedzy zeby osiągnąć ten sam wynik.....

A to co zrobiliście (na spolke z Mioduskim) z Kosta, Josue czy Tobiaszem, będzie wam zapamiętane na bardzo długo.... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Ju(L)ius: przestan bredzic. Ostatnie 3 mecze to mecze z czolowka. W kazdym prowadzilismy a potem stanelsimy i czekalismy na koniec meczu we wlasnym polu karnym. My chociaz zacznijmy grac cokolwiek po prowadzeniu to bysmy dzisiaj byli liderem. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl Swoją drogą, byłyby kosmiczne jaja gdyby na koniec sezonu miejsce na podium zajął Górnik. Mają oczywiście trudne mecze wyjazdowe w rozkładzie, ale w razie ich wygrania sytuacja zrobi się naprawdę ciekawa. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl Który to już raz wyniki układają się idealnie pod Legię? Jak pomyślę, że dwóch ostatnich meczach brakło nam 10minut do wygranych to zwyczajnie szlag mnie trafia. Cztery punkty więcej, to byłaby zupełnie inna sytuacja. A tak? Ech.... odpowiedz

Dexter - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: dokładnie tak ma takie same odczucie straciliśmy 4 pkt odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.. @Wolfik: to jest niezrozumiałe chyba dla każdego,jak w sytuacji kiedy wszystkie drużyny z czołowej 3-ki gubią hurtowo punkty,Legia nie potrafi z tego skorzystać w ani jednym przypadku!! w ostatnich 5 spotkaniach oddaliśmy za darmo 7 punktów! Już powinniśmy być samodzielnym liderem. odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Sebo(L): Dwie sprawy. Pierwsza. Wywiad z 2018 bodajże roku, w którym DM mówi, że nie opłaca mu się mistrzostwo bo musi zapłacić duże premie ludziom w klubie. Druga zmiany podczas meczu, o charakterze sabotażu (również u nowego trenera, które też zobaczymy na pewno za tydzień). To podsuwa mi pewne wnioski ale jakie to już moja tajemnica :) odpowiedz

Ar - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: i byłby punkt straty do lidera odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl @Sebo(L): Jest dokładnie jak mówisz. Wszyscy się kładą, a my jak te ostatnie d… nie umiemy z tego skorzystać. Swoją drogą, to wygląda jakby nikt nie chciał wziąć majstra z obawy przed kompromitacją w eliminacjach LM. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.149 @Wolfik: te końcówki z Koroną, Widzewem, szansa z Pogonią odpowiedz

Mike - 3 godziny temu, *.centertel.pl Liga patologia. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl Nie podniecajcie się, mecz Jagielloni to ustawka, chcieli uratować Cracovię przed spadkiem. Dzielą się punktami od lat odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: jak moga uratowac Cracovie jak Cracovia nawet nie jest zagrozona spadkiem. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl @L:



Nie żartuj, byli ledwo nad kreską. Nagle czołówka gubi punkty, co za przypadek co? Teatr dla naiwnych, bukmacherka rządzi odpowiedz

head - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Panowie odrabiamy!XD odpowiedz

Mariol - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr Wygląda to tak jakby nikt nie chciał zdobyć tego mistrza. odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Ta liga jest poj...ana. odpowiedz

Guny - 4 godziny temu, *.229.8 @Arek: po prostu jest słaba. odpowiedz

ta liga jest tak słaba że aż... dokończ (L) - 6 godzin temu, *.onlinenet.pl jeśli wynik w białymstoku się utrzyma to jeśli wygramy wszystko do końca byłoby mistrzostwo. 18 punktów + daje mistrzostwo, ciężko wierzyć że tak będzie ale patrząc na tę liga to krew zalewa... wystarczyło: 2x puszcza -4 punktu, chociaż remis z widzewem -1 punkt na wyjeździe, warta u siebie - 2 punkty, korona na wyjeżdzie -2 punkty, cracovia w grudniu na wyjeździe chociaż 1 punkt powinien być itd.....



Problemem jest to że tu nie ma zawodnika/zawodników którzy potrafiilby przechylić szalę zwycięstwa w decydujących momentach albo utrzymać z perspektywy czasu korzystny reultat w postaci punktu, a wystarczyłoby zainwestować w dwóch / trzech takich graczy typu Rado, Vadis, Duda, Prijo,Niko, Gui, Ljubo itd..



Myślę że wystarczyłoby dwóch dowolnych z tej listy a bylibyśmy teraz liderem albo w gorszym przypadku 1-2 pkt za nim nawet grając o wiele więcej meczy (liga konferencji)







odpowiedz

Zito - 4 godziny temu, *.aster.pl @ta liga jest tak słaba że aż... dokończ (L):

to powinni wziąć Klafuricia - on wtedy chyba wszystko wygrał do końca odpowiedz

Mariol - 13 godzin temu, *.wanadoo.fr Chciałbym żeby mistrza zdobył Śląski nie Jaga. odpowiedz

kbk - 9 godzin temu, *.. @Mariol : niestety Śląsk jest cienki i obecne miejsce w tabeli jest ponad stan odpowiedz

Rosołek dziad - 13.04.2024 / 22:10, *.. Po co on w ogole gra w pilke? odpowiedz

Ddw - 13.04.2024 / 13:23, *.t-mobile.pl O mój Mks-ie ja kocham Cię….

fanatycy ze stolicy???? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 12.04.2024 / 15:33, *.cdn77.com Panowie trzeba wierzyć do końca, w tej śmiesznej lidze, wszystko jest możliwe, widziano nawet osła, którego... odpowiedz

Wyrwikufel - 12.04.2024 / 09:29, *.netfala.pl W piątek ruch urywa punkty śledziowym paprykarzom. W sobotę buszmeni gromią łacha, a wieczorem Wielka Legia wywozi komplet punktów ze świętego miasta. W niedzielę zebry niszczą diskopolowców a hanysy urywają punktu kiełbasiarzom. I jeszcze jesteśmy w grze o mistrza wygrywając wszystko do końca sezonu Panie i Panowie! odpowiedz

gLc - 12.04.2024 / 12:01, *.plus.pl @Wyrwikufel: zmień dilera Mordula ;) odpowiedz

Sadi - 12.04.2024 / 13:44, *.play-internet.pl @gLc: a niby czemu mistrzostwo jest jak najbardziej realne więc ? odpowiedz

gLc - 12.04.2024 / 16:05, *.vectranet.pl @Sadi: ładnie zryte czosnki macie;) odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 13.04.2024 / 02:00, *.centertel.pl @gLc: narkotyki są straszne , ale te 3% ponoć z tego wychodzi ... odpowiedz

Sadi - 13.04.2024 / 09:13, *.18.56 @gLc: to ty nie jesteś kibic L skoro tracisz nadzieję na tyle kolejek przed końcem nie takie straty się odrabiali więc dilera to ty zmień bądź bierz polowe odpowiedz

gLc - 13.04.2024 / 21:57, *.vectranet.pl @Sadi:

i jak tam mistrzostwo? Oby puchary były Panowie znawcy i wszystkowiedzący :-D odpowiedz

Sadi - 5 godzin temu, *.18.56 @gLc: dobrze do Jagi pkt odrobiony ty się martw swoją srolonia durniu odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @gLc: ty, ale wiesz, ze odrobilismy punkt do lidera, 2 i 3 miejsca? :d Coraz blizej :d odpowiedz

Gregorio - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wyrwikufel:

Sporo Ci się zgodziło kolego:) Pozdrawiam! odpowiedz

