28. kolejka Ekstraklasy. Wpadka lidera

head - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panowie odrabiamy!XD odpowiedz

Mariol - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Wygląda to tak jakby nikt nie chciał zdobyć tego mistrza. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ta liga jest poj...ana. odpowiedz

ta liga jest tak słaba że aż... dokończ (L) - 2 godziny temu, *.onlinenet.pl jeśli wynik w białymstoku się utrzyma to jeśli wygramy wszystko do końca byłoby mistrzostwo. 18 punktów + daje mistrzostwo, ciężko wierzyć że tak będzie ale patrząc na tę liga to krew zalewa... wystarczyło: 2x puszcza -4 punktu, chociaż remis z widzewem -1 punkt na wyjeździe, warta u siebie - 2 punkty, korona na wyjeżdzie -2 punkty, cracovia w grudniu na wyjeździe chociaż 1 punkt powinien być itd.....



Problemem jest to że tu nie ma zawodnika/zawodników którzy potrafiilby przechylić szalę zwycięstwa w decydujących momentach albo utrzymać z perspektywy czasu korzystny reultat w postaci punktu, a wystarczyłoby zainwestować w dwóch / trzech takich graczy typu Rado, Vadis, Duda, Prijo,Niko, Gui, Ljubo itd..



Myślę że wystarczyłoby dwóch dowolnych z tej listy a bylibyśmy teraz liderem albo w gorszym przypadku 1-2 pkt za nim nawet grając o wiele więcej meczy (liga konferencji)







odpowiedz

Mariol - 9 godzin temu, *.wanadoo.fr Chciałbym żeby mistrza zdobył Śląski nie Jaga. odpowiedz

kbk - 5 godzin temu, *.. @Mariol : niestety Śląsk jest cienki i obecne miejsce w tabeli jest ponad stan odpowiedz

Rosołek dziad - 20 godzin temu, *.. Po co on w ogole gra w pilke? odpowiedz

Ddw - 13.04.2024 / 13:23, *.t-mobile.pl O mój Mks-ie ja kocham Cię….

fanatycy ze stolicy???? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 12.04.2024 / 15:33, *.cdn77.com Panowie trzeba wierzyć do końca, w tej śmiesznej lidze, wszystko jest możliwe, widziano nawet osła, którego... odpowiedz

Wyrwikufel - 12.04.2024 / 09:29, *.netfala.pl W piątek ruch urywa punkty śledziowym paprykarzom. W sobotę buszmeni gromią łacha, a wieczorem Wielka Legia wywozi komplet punktów ze świętego miasta. W niedzielę zebry niszczą diskopolowców a hanysy urywają punktu kiełbasiarzom. I jeszcze jesteśmy w grze o mistrza wygrywając wszystko do końca sezonu Panie i Panowie! odpowiedz

gLc - 12.04.2024 / 12:01, *.plus.pl @Wyrwikufel: zmień dilera Mordula ;) odpowiedz

Sadi - 12.04.2024 / 13:44, *.play-internet.pl @gLc: a niby czemu mistrzostwo jest jak najbardziej realne więc ? odpowiedz

gLc - 12.04.2024 / 16:05, *.vectranet.pl @Sadi: ładnie zryte czosnki macie;) odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 13.04.2024 / 02:00, *.centertel.pl @gLc: narkotyki są straszne , ale te 3% ponoć z tego wychodzi ... odpowiedz

Sadi - 13.04.2024 / 09:13, *.18.56 @gLc: to ty nie jesteś kibic L skoro tracisz nadzieję na tyle kolejek przed końcem nie takie straty się odrabiali więc dilera to ty zmień bądź bierz polowe odpowiedz

gLc - 21 godzin temu, *.vectranet.pl @Sadi:

i jak tam mistrzostwo? Oby puchary były Panowie znawcy i wszystkowiedzący :-D odpowiedz

Sadi - 1 godzinę temu, *.18.56 @gLc: dobrze do Jagi pkt odrobiony ty się martw swoją srolonia durniu odpowiedz

