Koszykówka

Zapowiedź meczu z Kingiem Szczecin

Sobota, 13 kwietnia 2024 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Sezon zasadniczy powoli ma się ku końcowi, a to oznacza, zaciętą rywalizację o jak najwyższe lokaty przed fazą play-off. Legioniści w przypadku wygranej w Szczecinie, zapewnią sobie udział w fazie play-off na dwie kolejki przed końcem. Co więcej, wygrana przedłuży szanse naszej drużyny nawet na miejsce czwarte, które gwarantuje przewagę parkietu w pierwszej rundzie.







Nasz zespół po raz pierwszy uda się na ligowy mecz samolotem - tak legioniści podróżować będą w pierwszą stronę. Z lotniska w Goleniowie odbierze ich klubowy autokar. Drogę powrotną legioniści odbędą już standardowo - autokarem. Z kolei szybsza podróż w stronę Pomorza Zachodniego ma pomóc w szybszej regeneracji po ciężkim, wyjazdowym meczu ze Śląskiem, po którym nastroje w ekipie prowadzonej od lutego przez Marka Popiołka, są wyśmienite. Przypomnijmy, Legia na bardzo trudnym terenie - we wrocławskiej hali Stulecia zwyciężyła różnicą 29 punktów, grając przez cały mecz twardo w obronie, skutecznie w ataku i przede wszystkim - zespołowo. Tym samym nasz zespół ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań ze Śląskiem, a bilansem ogólnym (16-11) zrównaliśmy się już z czwartą w tabeli Stalą Ostrów.







King, aktualny mistrz Polski, ma o dwie wygrane więcej i wydaje się, że miejsce trzecie ma niezagrożone. Szczecinianie przez kilka pierwszych miesięcy sezonu, podobnie jak Legia, łączyli rozgrywki ligowe i europejskich pucharów. Wilki Morskie całkiem nieźle prezentowali się w Basketball Champions League, ale ostatecznie, wobec porażki w ostatnim, wyjazdowym spotkaniu z Dinamo Sassari, nie zdołali awansować do kolejnego etapu rozgrywek BCL. King w tym sezonie, jako jedyny zespół górnej ósemki OBL, zdecydowanie lepiej radzi sobie na wyjazdach (bilans 12-1) aniżeli przed własną publicznością (6-8).



Ekipa ze Szczecina w ostatnich tygodniach ma bardzo dobrą serię ligową - wygrali dziewięć z ostatnich dziesięciu spotkań, pokonując m.in. silne ekipy Anwilu (w, +2), Startu (w, +5), czy w ostatnią sobotę Stal Ostrów (w, +9). Przeciwko Stali, szczecinianie prowadzili przez cały mecz, w pewnym momencie nawet różnicą 15 punktów, a ponad połowę punktów zdobyli z pomalowanego. Ich najlepszym strzelcem okazał się Darryl Woodson, który brał na siebie najwięcej rzutów i trafił 9/16 z gry, zdobywając 22 pkt. Jedyną porażką od połowy stycznia, nie licząc rozgrywek Pucharu Polski, była domowa, derbowa porażka ze Spójnią Stargard poniesiona po dogrywce (101:103). Już w regulaminowym czasie, stargardzianie mogli zapewnić sobie wygraną, ale rzut na dogrywkę (choć czy faktycznie był za 3 - trudno stwierdzić) Meiera był skuteczny.



W trakcie sezonu sztab szkoleniowy szczecińskiego klubu dokonał kilku roszad w składzie, a ostatnie wzmocnienia - przynajmniej na papierze - stawiają ten właśnie zespół jako faworyta do drugiego z kolei złotego medalu mistrzostw Polski. Zespół prowadzony w drugim z rzędu sezonie przez Arkadiusza Miłoszewskiego, ma nieco okrojoną polską rotację, po tym jak na wypożyczenie do Arki udał się Filip Matczak. Decyzja tego zawodnika zaskoczyła samego Miłoszewskiego, ale ostatecznie trener wyraził zgodę na transfer czasowy rzucającego obrońcy, który wobec wzmocnień na obwodzie, liczył się z niewielką rolą w drużynie.



Wcześniej z klubem pożegnali się Jhonathan Dunn (pod koniec listopad), czy Artur Łabinowicz (w połowie stycznia), ale żaden z nich nie odgrywał większej roli w zespole. W ostatnim czasie szczecinianie wzmocnili się Michalem Kyserem (mierzący 208 cm silny skrzydłowy, mogący grać i jako center, zdobywa śr. 10.3 pkt., notuje 7.5 zb. i 0.8 bloku, nie rzuca z dystansu) oraz Mattem Mobleyem. Ten ostatni zagrał jak na razie tylko w jednym spotkaniu - z Dzikami. Debiut można uznać za udany, ale w kolejnych meczach trenerzy postanowili dać odpocząć zawodnikowi ze względu na uraz nadgarstka, a dokładniej uszkodzenie nerwu promieniowego. "To jest dziwna przypadłość. Na siłowni – podczas ćwiczeń – został podrażniony u niego nerw promieniowy, który odpowiada za nadgarstek i całą dłoń. Wszystko wraca, ale powoli. Teraz ręka już pracuje, bo na początku tylko wisiała. Postęp jest widoczny, ale na razie czekamy na jego powrót" - mówił trener Miłoszewski. I kiedy wydawało się, że zawodnik wyjdzie na parkiet w ostatnim meczu ze Stalą, ostatecznie poinformował trenera, że nie czuje się komfortowo i nie jest gotowy do gry. "Mam nadzieję, że w kolejnym meczu już zagra" - powiedział przed tygodniem Miłoszewski, mając na myśli niedzielny mecz z Legią.



Mózgiem szczecińskiej drużyny jest Andrzej Mazurczak - jeden z najlepszych polskich rozgrywających, który notuje 12.1 pkt. oraz 8.1 asysty na mecz. W klubie udało się zatrzymać kilku zawodników, którzy w minionych rozgrywkach zdobyli z Kingiem mistrzostwo - m.in. Zaca Cuthbertsona (pozycja 3, śr. 13.0 pkt., 6.5 zb. i aż 48.5% za 3), Tonego Meiera (podkoszowy, który notuje 10.1 pkt., 38.2% za 3), Kacpra Borowskiego (śr. 4.8 pkt.), czy wspomnianego wcześniej Filipa Matczaka. Z Anwilu sprowadzono Michała Nowakowskiego (śr. 6.3 pkt. w 18 min.), zaś już w trakcie sezonu z Arki udało się pozyskać Przemysława Żołnierewicza (śr. 8.2 pkt. w 19 min.). Z nowych postaci w klubie najlepiej prezentują się Morris Udeze (trwardo grający podkoszowy, zdobywający 13.5 pkt., 4.7 zb. i 1.0 bloku, który nie rzuca z dystansu) oraz Darryl Woodson - rozgrywający, który bywa zmiennikiem Mazurczaka lub też grywa razem z nim jako rzucający; zdobywa 13.4 pkt. na mecz i świetnie trafia z dystansu (44.2% za 3).



Legia w dwóch ostatnich meczach musiała sobie radzić bez swojego kapitana, Darka Wyki, który oczywiście obecny był na obu meczach wraz z zespołem. Trudno powiedzieć, czy w niedzielę zobaczymy "Wyksona" na parkiecie, ale na pewno jego obecność wzmocniłaby naszą strefę podkoszową, w której ostatnio coraz lepiej radzi sobie Tyran De Lattibeaudiere. We Wrocławiu świetny mecz w obronie zagrał Marcel Ponitka, który mocno ograniczył rolę lidera WKS-u, Klassena. Możemy podejrzewać, że tym razem Marcel będzie rywalizował przede wszystkim z Mazurczakiem, od którego w grze Kinga zależy najwięcej. Liczymy na równie udany występ, co na Dolnym Śląsku w wykonaniu całej naszej drużyny. Niewykluczone, że na parkiecie zobaczymy Kacpra Gordona, który zaliczył debiut w naszym zespole, a świetne dwie minuty zagrał w końcówce także Wieluński.



W pierwszym meczu obecnego sezonu King pokonał Legię na Bemowie 96:89. W minionym sezonie szczecinianie wygrali z Legią dwukrotnie. Legioniści jeszcze nie zdołali pokonać Kinga w Netto Arenie, chociaż wygrali dwa wyjazdowe mecze z Kingiem. Pierwsze z nich (w grudniu 2020 roku) rozegrane zostało jednak w Stargardzie, drugie (w kwietniu 2021 r.) - w fazie play-off w hali przy ulicy Twardowskiego nieopodal stadionu Pogoni. Szczecinianie musieli wtedy przenosić swoje mecze z powodu szpitala polowego w największej szczecińskiej hali. Mamy nadzieję, że w niedzielę legioniści odczarują obiekt przy ul. Władysława Szafera. Co ciekawe trener Popiołek ma na swoim koncie... komplet wygranych w tym właśnie obiekcie.



Niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 w szczecińskiej Netto Arenie i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport Extra.



KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 18-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 90,0 / 83,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 49,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,6%



Skład: Andrzej Mazurczak, Darryl Woodson (rozgrywający), Matt Mobley, Przemysław Żołnierewicz (rzucający), Kacper Borowski, Zac Cuthbertson, Michale Kyser, Tony Meier, Michał Nowakowski (skrzydłowi), Morris Udeze, Maciej Żmudzki (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski, as. Maciej Majcherek



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, Darryl Woodson, Kacper Borowski, Zac Cuthbertson, Morris Udeze.



Najwięcej punktów: Zac Cuthbertson 351 (śr. 13,0), Morris Udeze 351 (13,5), Darryl Woodson 349 (13,4), Andrzej Mazurczak 327 (12,1).



Ostatnie wyniki: Sokół (d, 85:79), MKS (w, 103:101), GTK (d, 112:86), Śląsk (w, 60:83), Arka (w, 84:103), Anwil (d, 92:93), Start (d, 81:85), Zastal (w, 79:90), Dziki (w, 75:84), Czarni (d, 82:86), Spójnia (w, 69:78), Stal (d, 81:85), Legia (w, 89:96), Twarde Pierniki (d, 70:92), Trefl (d, 79:84), Sokół (w, 74:96), MKS (d, 86:106), GTK (w, 79:105), Śląsk (d, 89:84), Arka (d, 91:73), Anwil (w, 88:90), Start (w, 93:98), Zastal (d, 95:84), Dziki (d, 90:72), Czarni (w, 74:78), Spójnia (d, 101:103), Stal (w, 86:95).

BCL: Dinamo Sassari (d, 93:85), MHP Riesen Ludwidsburg (w, 82:78), AEK Ateny (d, 77:86), AEK Ateny (w, 86:64), MHP Riesen Ludwidsburg (d, 80:60), Dinamo Sassari (w, 97:81).



Ostatnie mecze obu drużyn:

16.12.2023 Legia Warszawa 89:96 King Szczecin

11.02.2023 Legia Warszawa 77:92 King Szczecin

22.10.2022 King Szczecin 69:65 Legia Warszawa

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 30-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 14-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,0 / 81,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,2%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński, Kacper Gordon (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Tyran De Lattibeaudiere, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik, Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 506 (śr. 20,2), Aric Holman 371 (14,3), Raymond Cowels 279 (10,3), Michał Kolenda 278 (10,7), Loren Jackson 90 (11,3).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64), Trefl Sopot (d, 70:85), Bilbao Basket (w, 81:53), Sokół Łańcut (w, 71:82), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 93:86), GTK Gliwice (w, 100:105), Śląsk Wrocław (w, 68:97).



Termin meczu: niedziela, 14 kwietnia 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Szczecin, ul. Władysława Szafera 3/5/7 (Netto Arena)

Pojemność hali: 5300 miejsc

Cena biletów: 26.75 zł, 67.95 zł, 155.50 zł (ulgowe) oraz 31.90 zł, 78.25 zł, 207.00 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra