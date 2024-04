Komentarze (59)

artic - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wycior: a co Rosół gorzszy że kolega zapomniałem o nim? :) he he he



odpowiedz

Zoooo - 12 godzin temu, *.96.86 Rosołek ma wujka we władzac h Legii i musi grać, a poza tym jeszcze jeden trenerzyna który będzie się uczył zawodu na Legii odpowiedz

SF - 12 godzin temu, *.orange.pl Na 10 finalow 2 wygrane ,2 zremisowane a co dalej to znak zapytania !!! odpowiedz

Wycior - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Więcej Diasa i Jędzy! Przedłużyć im umowy o 5 lat i koniecznie 100% podwyżki!!!! odpowiedz

WSL - 13 godzin temu, *.orange.pl Mamy P.Trenera tylko do konca sezonu a potem pozegnanie !!! odpowiedz

Zły - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Nowa miotła ,stare dziadostwo ,niech lepiej to ,,uj trafi ,żebyś babo jago zbankrutował bo jesteś ….. na pohybel odpowiedz

exsa - 13 godzin temu, *.orange.pl Odnosnie zmian P.Trener powtarza to samo i znow tracimy gola jak w meczu z Jagiellonia takze jedziemy po "MISTRZA" ostro to teraz "EP" pod znakiem zapytania co to ma byc jak P.Trener bedzie nasladowal poprzedniego P.Trenera to zostaniemy na tym miejscu na ktorym obecnie jestesmy w tabeli a "LEGIO" gra sie caly mecz ofensywnie a nie po strzeleniu gola przyjmujemy rywali na swojej polowie i tak to sie konczy nigdy nie gra sie na 1-0 bo takie mamy efekty takiego grania !!!1 odpowiedz

Pit - 13 godzin temu, *.com.pl jak można wpuszczać Rosołka i Diaza noż k... mać

odpowiedz

Zly - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Pit : dziad będzie zawsze dziadem ,ryba psuje się od głowy odpowiedz

RybaSocho - 13 godzin temu, *.klikom.net Trenerze jeśli to czytasz odpowiedź. Co ma na celu wejście Rosolka ??? On przecież jest słabszy od chłopaka co piłki podaje.... Kierowca autobusu już byłby lepszy. Czekam cierpliwie na odpowiedź!!! odpowiedz

Czaja ja - 13 godzin temu, *.centertel.pl Panie Mioduski, czy Rosołek to płaci Panu za to żeby grać??... przecież to jest parodia piłkarza... niech wraca Kobylak i gra na na pozycji napastnika, na pewno gorzej niż Rosołek nie wypadnie. odpowiedz

Durex - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Bardzo dobry treneiro :) Nie chciał wygrać. odpowiedz

lolo - 13 godzin temu, *.orange.pl Gdy Rosołek gra Legia w piz... ma :(:(:( odpowiedz

Antek - 13 godzin temu, *.. Puszcza pokazuje tym nieroba jak powinno być odpowiedz

Aqq - 13 godzin temu, *.media.pl Legia jest teraz tak słaba że ten remis brałbym w ciemno. Ciekawe czy ten nowy trener da radę wyprowadzić klub odpowiedz

I po co zmiana trenera była??? - 13 godzin temu, *.orange.pl Znowu to drewno dias zawala bramkę!!!! A rosołek wchodzi, nie chce mu się do bramkarza podbiec, potem nie wraca… brak już słów odpowiedz

matti 177 - 13 godzin temu, *.plus.pl Brawo. Idziemy do przodu odpowiedz

MAKEN - 13 godzin temu, *.151.165 Całe zło to Zieliński. Nie spada z tymi trenerami na lata i transferami do Dębicy. odpowiedz

123i4 - 13 godzin temu, *.chello.pl Brawo Dias!!!! Niech gra częściej. Najlepiej z Rosołkiem w parze. odpowiedz

wwa - 13 godzin temu, *.orange.pl haha zmiennicy nam wygrają mecz. Mioduski na boisko, gorzej już nie będzie odpowiedz

matti 177 - 13 godzin temu, *.plus.pl Brawo panie Jacku wszystko na plus jeden celny strzał w meczu. . Pana transfery widać pozytyw dias wszedł i odrazu bramka szkoda że dla rakowa odpowiedz

Onczylija - 13 godzin temu, *.autocom.pl Wchodzi Diad i Jędrzejczyk. Nosz ...... odpowiedz

Krzeszczu - 13 godzin temu, *.bredband2.com Ya pyeer doole co za kashanka a nie gra w pilke...Faja udowodnil jaki ma mental, jakie pojecie, jaki plan. To znaczy nic z tych zeczy. Zwyczajny pampers. odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Naprawdę spodziewałeś się cudów? To nie Runjaić był słaby, tylko zwyczajnie grać nie ma komu. odpowiedz

Bambus - 13 godzin temu, *.centertel.pl Nowy trener i dalej Rosolkiem chce mecze przepychać. Dramat. Jędrzejczyk już też powinien zakończyć przygodę z pierwsza drużyna. Zaraz jeszcze karnego zrobi. odpowiedz

lolo - 13 godzin temu, *.orange.pl Qrła ma rosolek :( odpowiedz

123i4 - 13 godzin temu, *.chello.pl Brawo Dias!!!! Niech gra częściej. Najlepiej z Rosołkiem w parze. odpowiedz

Mariol - 13 godzin temu, *.wanadoo.fr Piłka w kierunku Rosołka,ale napastnik potyka się.Pilka w kierunku Rosołka,ale napastnik łatwo ją traci.Rosolek prawie strzelił samobója. odpowiedz

Antek - 13 godzin temu, *.. Rosołek jest dobry na obiad ???? odpowiedz

Piotrek - 13 godzin temu, *.gigainternet.pl Przegrajmy to proszę, bo jak nie, to gdybyśmy jakimś cudem grali w przyszlym sezonie w pucharach, to ten Żyd Loczek nie wzmocni składu, gdyż powie że wszystko gra. W innym przypadku będzie musiał kogoś kupić odpowiedz

Korda - 13 godzin temu, *.centertel.pl Widzę Faja powiela błędy Kosty ze zmianami, po co ten Rosołek , po co Dias który jest nieprzytomny na boisku . Po co Jędrzejczyk który już powinien korki odwiesić. Skoro coś nie zadziałało w poprzednim meczu to co myśli że nagle będzie metamorfoza . Brawo brawo odpowiedz

Wrath - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Czuję się jakbym znów oglądał mecz sprzed tygodnia. Prowadzenie które jest zaprzepaszczone bo Jędrzejczyk kryje nikogo odpowiedz

Pawel - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Po co wpuszcza tego pokracznego Diaza nie potrafi na 2 metry celnie podać. Tragedia w ustawieniu. Brak doskoku przy pierwszym dośrodkowanou jeszcze mu sie upiekło, przy drugim już wj...i bramę a on prawie sie o własne nogi przewrócił odpowiedz

Mateusz z Gór - 13 godzin temu, *.orange.pl Jeżeli każdy piłkarz dostał czystą kartę od nowego trenera to mam nadzieję, że Gil Dias już ją wypełnił i u nowego trenera więcej nie zagra. Kolejne amatorskie, nie złe, ale AMATORSKIE zagranie tego profesjonalnego piłkarza kosztuje Legię gola. Portugalczyk za każdym razem potrzebuje raptem kilku minut, by zawalić mecz w piknikowy sposób. odpowiedz

Bemowo - 13 godzin temu, *.ksiezyc.pl Rosół i już po meczu. A można było to wygrać odpowiedz

Pawel - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Jedrzejczyk Diaz i Rosołek i wszystko jasne odpowiedz

bum - 13 godzin temu, *.co.uk Rosołek....

To jest nawet nie parodia piłkarza to jest pomyłka wszechczasów hahaha

Takiego zyeba niema w całej lidze!

Czemu on gra w piłkę w ogóle kto to wie niech powie hahaha odpowiedz

Korda - 13 godzin temu, *.centertel.pl Rosołek , Rosołek , Rosołek . Dramat totalny dramat . odpowiedz

As - 13 godzin temu, *.autocom.pl Nowy trener, stare błędy? Czemu gra Kun i znowu wszedł Rosół? odpowiedz

Pawel - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Boshe jaki ten Rosołek to jest bezpłciowa pi... na boisku odpowiedz

AntyRosołek - 14 godzin temu, *.orange.pl Rosołka wpuścił trener, czyli niechce wygrać. Sabotaż odpowiedz

Ja - 14 godzin temu, *.as13285.net Wchodzi rosolek bedzie sie dzialo odpowiedz

Sarcastico - 14 godzin temu, *.inetia.pl Ahahahah Celhaka i Rosołek wchodzą przed 60 min. Jak to nie jest odgórny nakaz to znaczy, że przyszedł kolejny łeb do trenowania. odpowiedz

bum - 13 godzin temu, *.co.uk @Sarcastico:

To jest nakaz z góry....

To jest ku... dramat co tam się dzieje.

Ten klub jest skończony. Szczur milduski ktoś go powinien połamać że tak powiem odpowiedz

Abcd - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Sarcastico: chyba jest odgórny bo nie wierzę,że to świadoma decyzja. odpowiedz

Pawel - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Jednak mopacze to debile. Wślizg w takiej sytuacji zrobić. .. odpowiedz

Zdziwiony - 14 godzin temu, *.. Dlaczego nie ma meczu normalnie na canal+ tylko jakieś online..?!? odpowiedz

Krzeszczu - 14 godzin temu, *.bredband2.com @Zdziwiony : Ja spokojnie ogladam na Canal+ Sport 3, tyle ze w streamingu. odpowiedz

artic - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Zdziwiony : canal sport 3 jest odpowiedz

Van Hool - 13 godzin temu, *.virginm.net @Zdziwiony : Już nawet tam się przekonali że szkoda czasu antenowego na puszczamie dziadostwa. odpowiedz

Urs72 - 14 godzin temu, *.chello.pl Na spokojnie Remisik dziś będzie .........te posrane kluby grają pod Jagiellonię ..Śmierdzący Mistrz. Ekstraklapy razem z prezesem Kulesza odpowiedz

Krzeszczu - 15 godzin temu, *.bredband2.com Wlasnie Faja w wywiadzie powiedzial ze nadal gramy 3ka obroncow. Moja pewnosc w spokojne zwyciestwo wlasnie poszla sie yee bac... odpowiedz

Egon - 15 godzin temu, *.waw.pl @Krzeszczu: Faja :-)

Dobra ksywa, spodobała mi się :-) odpowiedz

Egon - 15 godzin temu, *.waw.pl Lech już dostał dwa gongi od Puszczy.

Ciągle grają pod nas - wykorzystajmy to wreszcie ! odpowiedz

13 - 15 godzin temu, *.129.27 Trafiłem idealnie że składem. Tylko Kun wszedł za Morishite. odpowiedz

MonsteR (L) - 15 godzin temu, *.tpnet.pl ................. Hładun ...............

Pankov ... Augustyniak ... Ziółkowski ... Kun

.......... Elitim ..... Josue .........

Wszołek .... Kapustka .... Gual

............. Pekhart ................

LEGIA Mistrz !

1:2 odpowiedz

er - 15 godzin temu, *.centertel.pl @MonsteR (L): po co piszesz palancie legia mistrz- od 3 lat nim nie jest i teraz też nie będzie baranie odpowiedz

Krzeszczu - 15 godzin temu, *.bredband2.com A lokomotiw (po raz kolejny) dostal wpierdziel od Zubrów. Ihaahaaahaahaaaaahaaaaaa :)

Wieczór zaczyna sie dobrze. odpowiedz

Lupus - 16 godzin temu, *.centertel.pl Na ten moment Lech przegrywa w Krakowie z Puszczą.

Bardzo dobrze ! odpowiedz

