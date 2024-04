Szwarga: Oczywisty błąd sędziego

- Była dziś bardzo dobra energia, zepchnęliśmy przeciwnika nisko. Mieliśmy 22 dotknięcia piłki w polu karnym w drugiej połowie przy 10 Legii, czyli dwukrotnie więcej. Wykonaliśmy solidną robotę w ofensywie, zabrakło bramki na 2-1, może lepiej wykonanego stałego fragmentu, dobrze zagranej akcji. - Gratulacje dla zespołu za to, jak grał, prezentował się na dobrym poziomie, czuć było energię, pasję, była dobra organizacja gry. - Jeszcze nigdy nie skomentowałem pracy sędziego, ale w 35. minucie był oczywisty rzut karny. Na powtórce z kamery zza bramki widać, że zawodnik był kopnięty w nogę. Nie rozumiem dlaczego w tej sytuacji nie było analizy VAR, tylko bramkarz Legii od razu wznowił grę bez zatrzymania akcji. Ktoś nie wykonał swojej roboty. Były też dwie kontrowersyjne interwencje VAR. To oczywisty błąd sędziego. Musimy też o tym mówić.

Dawid Szwarga (trener Rakowa): Zacznę od najważniejszego, czyli od piłki nożnej. W pierwszej połowie spotkanie było zamknięte z obu stron. Oba zespoły grały zdyscyplinowanie taktycznie. My prezentowaliśmy się dobrze w obronie, był dobry pressing, zaliczaliśmy odbiory na połowie przeciwnika. Nie było ich dużo, bo Legia grała długimi podaniami, więc w tej sytuacji to nie było możliwe. - Mieliśmy dobre 2-3 sytuacje, był minimalny spalony Yeboaha, dosłownie centymetry. Po straconej bramce musieliśmy zmienić swój plan, bo Legia grała bliżej swojej bramki, przez co zamykała przestrzeń za plecami.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

wupper11 - 2 godziny temu, *.47.183 to już żadna piłka tylko 22-uch latających pajaców za piłką jak powie trener goniącym za sławą szkoda czasu raz się tylko żyje odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Jaki karny człowieku..?! w 35 minucie Augustyniak zastawił drogę do piłki i obaj się przewracają, a w 2 połowie to Augustyniak był faulowany, bo napastnik Rakowa spadł na nogę obrońcy!!! odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.ztomy.com Oczywisty to był karny dla Legii po ręce koczergina, ale o tym jakoś cicho... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl Jak typie mozesz mowic o bledzie sedziego w 2 sytuacji gdy wszyscy obejrzeliscie to na powtorkach i widzieliscie, ze Koczergin faulowal Augustyniaka a nie na odwrot? A interwencja VAR byla jedna a nie 2. A spalony nie byl centrymetrowy tylko półmetrowy. Nic dziwnego, ze tak gracie jakt aka oblezona twierdza.



I ciekawe, ze stworzylsicie sobie 2-3 sytuacje, w takim razie Legia stworzyla ich 5-6, skoro dla ciebie wrzutki w pole karne bez strzalu to sytuacja. A tak naprawde to Legia stworzyla sobie w koncowce najklarowniejszą, lepszych nikt nie mial. I chlop jeszcze o golu na 2-1 pier...li, jak to Legia miala sytuacje na 2-1, a Rakow - nie. odpowiedz

Piłkarski poker 2 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Bo zapłaciliście nie temu sędziemu co trzeba. Dziś nie kupuje się głównego, a chciał dla was karnego tylko panów z wozu var. Trzeba umieć robić interesy. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.