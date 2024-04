Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Adam Kupsik

Techniczny: Sebastian Krasny



(L)eve(L)64 - 5 minut temu, *.tpnet.pl Liczyłem że Feio wyśle Rosołka do rezerw ale chyba każdy nowy trener ma wpisane w kontrakt wystawianie go w każdym meczu niezależnie od aktualnego wyniku. odpowiedz

Kaprykos - 6 minut temu, *.vizja.pl Rozczarowanie odpowiedz

AAA - 33 minuty temu, *.chello.pl Ten paralityk Rosolek na boisku i znów tracimy 2,pkt. odpowiedz

Sebo(L) - 37 minut temu, *.. Trochę z innej beczki bo nic co wiąże się z wczorajszym meczem.Jeśli Zieliński na przyszły sezon będzie kompletował kadrę to niech się koniecznie przyjrzy Karolowi Czubakowi z Arki. Napastnik,który jest gwarantem kilkunastu bramek w sezonie.Chłopak jest w najlepszym piłkarsko wieku bo ma 24 lata.Król strzeców 1 Ligi poprzedniego sezonu z 21 bramkami.W obecnie trwajacym sezonie 14 trafień.Czubak ma nosa do strzelania goli co potwierdza w każdym klubie w jakim do tej pory występował.Z Gualem mógłby stanowić naprawdę groźny duet.Po co ściągać wynalazki z Bałkanów czy Azji skoro na zapleczu Ekstraklasy gra bardzo ciekawy napastnik. odpowiedz

cao - 52 minuty temu, *.chello.pl Ale jak to? Szkodnik i winowajca wszystkich niepowodzeń odsunięty… Piłkarze o optymalnych parametrach i statystykach prowadzeni przez najlepszego, obserwowanego od kilku miesięcy trenera… I deja vu? A tak na serio, to dopóki bydgoski „filantrop” i „zbawca” będzie miał cokolwiek do powiedzenia, to się przygotujmy na regularne „deja vu” odpowiedz

Krzysiek z Warszawy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski jak będzie chciał to sprzeda Legię...albo nie.

Feio...to dopiero jego pierwszy mecz w roli trenera,trzeba dać mu czas którego nie ma,wystawia na boisko co ma zdrowego a i tak jakaś dziwna choroba remisowa dopadła Legię,strzelają gola a potem się bronią i często nie dowożą zwycięstwa do końca.

Herra oraz Zielu out z Legii.

Jacek,dobrym byłeś piłkarzem...

Z tej mąki nie będzie już chleba,choćby piekarz Feio się starał i bił się mocno po twarzy przed lustrem w swoim domu po każdym takim meczu...

Proszę,niech Josue odejdzie,postawcie na młodych Polaków,dajcie im szansę.

Jędrzejczyk emerytura.

Rosołek...rosół lubię...

odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.149 @Krzysiek z Warszawy : jasne. po co Josue? niech grają młodzi zdolni np Rosołek. prosta droga do I ligi odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rosołek i Diaz,jak zawsze najgorsi, Tobiasz czeka na transfer życia,oni wchodzą po to,aby Legia nie sprawiła sensacji i nie wygrała meczu z poważnym przeciwnikiem,to dywersja ,ktoś ich wpuszcza,a ktoś inny decyduje,że mają grać. odpowiedz

Biała s - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Tu trzeba dzwonić , odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Z całym szacunkiem ale Mioduski odejdź Pan jesteś największe RACZYSKO tej Legii. odpowiedz

t - 3 godziny temu, *.edu.pl Znów fatalne zmiany i strata punktów.

Żenada. odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 3 godziny temu, *.mm.pl Rosołek i Dias w składzie to gra w 9. odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Taki sam mecz jak z Jagą takie same zmiany emeryt Artur i dwóch paralitykow Rosół i Dias nawet bramka stracona w tej samej minucie brawo loczek i zielek za graczy ktorzy są na ławce rezerwowych to wasza wina że prezentują taki poziom że po wejściu na boisko osłabiają zespol trzeba było zrobić lepsze transfery a nie brać kogo popadnie. odpowiedz

slon61 - 4 godziny temu, *.orange.pl Feijo robi takie same zmiany Rosołkowe jak Runaijc dramat...znowu po zmianach legia traci gole...tu trzeba karac mysl szkoleniową a nie szukac kwadratowych jaj,pilkarz jak nie wytrzymuje tempa polskiej ligi to niech zacznie lepiej trenowac albo trener niech wezmie cos na myslenie ! odpowiedz

Mioduski to rak Legii - 5 godzin temu, *.vectranet.pl I co entuzjaści Feio? Coś się zmieniło? Nic? Niemożliwe ;)

To dalej się cieszcie swoją głupotą a Miodek ma was w d... odpowiedz

t - 3 godziny temu, *.edu.pl @Mioduski to rak Legii:

Moim zdanie większym rakiem jest Jacek Zieliński.... odpowiedz

Rikki - 6 godzin temu, *.centertel.pl Jest niedziela jest Rosołek i wszystko po staremu. Pytanie tylko za jakie "grzechy" gra ta Świąteczna Zupa , nowy trener też go polubił.Teraz Śląsk zweryfikuje czy będą puchary bo na to się nie zapowiada. odpowiedz

Simon - 8 godzin temu, *.orange.pl Szukają gwiazdorów po Hiszpaniach i Bałkanach ? Brać Zapolnika. odpowiedz

Onczylinikt - 9 godzin temu, *.autocom.pl Ten Rakow był do opitolenia 3-0 w pierwszej połowie. Panie Zieliński idz Pan bawidź sie w Wigrach Suwałki. Najgorszy Dyro w historii. Lesny wracaj. Masłowski jest gość, odpowiedz

Robin - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Za mało strzałów . odpowiedz

Korda - 9 godzin temu, *.orange.pl Rosołek w tym sezonie rozegrał 23 mecze (696minut) strzelił uwaga JEDNA BRAMKE!!! TO jest kuźwa napastnik Legii ?? No to dozylismy czasów w których takie gówno sztywne przobuje coś zrobić na boisku odpowiedz

Korda - 9 godzin temu, *.orange.pl Totalny haos dzisiejsza gra jak i zmiany. Te rozegrania od bramkarza do Augustyniaka a ten do Kapudiage który wali lagr na połowę Rakowa to już do znudzenia to grali. Zero zaskoczenia , mnóstwo błędów . Totalny kataklizm odpowiedz

Przestaje oglâdać Mioduskiego program ośredniakuuaky ligi. - 10 godzin temu, *.02.net Trener jak ma debiut nie spi po nocach rizkminiajâc jak tu ustawić Rosołkaosłka i innych żeby wreście grali wpiłke a nie krécili sié po i kâtach to co obecie w Legii To tragednia Kibice powinni zbojkotować tâ polityke prezesa Tylko Pusty!Stadion!! odpowiedz

OnLine Coach ...to nie trener to jego otoczenie nawaLa... - 10 godzin temu, *.02.net A ja powtarzam..4 sezon kiedy zmienia sie trenera zmienia sue wezystko, darmizjady sxtab antyszkoleniowy i 2! aststentòw trenera kto ich trzyma?!Mi0duski iodejdź! odpowiedz

Dedi - 10 godzin temu, *.plus.pl Jaga jutro wygra a wygra bo gra u siebie z mizerną Cracovią i 9 punktów straty już. Mistrza nie będzie a terminarz nie łatwy oby załapać się na ligę konferencji. Legia nie walczy na boisku straciła zapał, na początku sezonu ładowali bramkę za bramką i jeszcze nie było dość, na przykład z Austrią. A teraz jedna bramka i bronienie wyniku, zwolnienie Niemca przed końcówka sezonu to nierozumienie! Kto tak robi w Europie? Przecież nie przegrywał Runiajic... Do pucharów by się doczlapał 6 kolejek do końca a tak nie wiadomo czy Feio jeszcze tych pucharów nie zaprzepaści.. Nie wygląda to obiecująco ze Śląskiem też coś pachnie remisem. Magiera będzie się chciał pokazać w stolicy przeciwko swojemu byłemu klubowi że błędem było rozstanie się z nim kiedyś. Ajjjj odpowiedz

Kibic z popcornem - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Dedi: Ja tylko chciałem przypomnieć Ci, że uważasz, że mamy kadrę top 3 w ekstraklasie obok Lecha i Rakowa. Jak się spojrzy na wyniki i tabelę to Twoja wypowiedź sprzed miesiąca wygląda komicznie. Żyj dalej w swoim śnie o mocnej i szerokiej ławce w Legii. odpowiedz

Dedi - 8 godzin temu, *.plus.pl @Kibic z popcornem: Tak mówiłem tak, moim zdaniem tak jest ! Wszołek, Josue, Gual , Elitim, a jak jeszcze to pisałem to byli Slisz oraz Muci obok Lecha i Rakowa kto może i mógł pochwalić się w tym sezonie takim zestawem nazwisk? A czy kadry sane grają? Ważniejszy jest trener i ustawienie..

Manchester United ma potężną kadre a zanosi się że w tym sezonie mogą zająć najgorsze swoje miejsce w tabeli premier league w całej historii czyli 8. Bayer Leverkusen przed startem Bundesligi nie był w Top 5 po względem jakości kadry.. ale ma Xabiego Alonso! Kadrę mamy mocną ale coś nie wychodziło do końca, Kosta w pewnym momencie zaczął być czytelny, grając wyrzutkami Josue oraz zagraniami do Wszołka i on coś wtedy miał zrobić. Ostatnio jednak się trochę ustabilizował i nie przegrywał, 7 kolejek do końca i puchary by zrobił, więc zmiana na innego trenera w takim momencie jest bardzo ryzykowna, trzeba też pamiętać że Nasi mają w nogach o wiele więcej spotkań niż reszta czołówki, eliminacje LK oraz mecze w fazie grupowej oraz dwa w Play -off. Zagraliśmy najwięcej w lidze, i jak ma teraz Feio zmienić ich na swój system jak nasi są wyeksploatowani? Chcąc nie chcąc musi dograć sezon systemem Kosty, kadrą Kosty i jak się okazuje zmianami które robił Kosta, więc jego zatrudnienie teraz nie wiem jaki ma sens, jeśli już Kosta przestał pasować to czemu nie poczekał Jacek Zieliński na koniec sezonu ze zmianą trenera? Przecież chyba nie myślał że Feio tytuł zdobędzie! A szansę na puchary ma takie same jak Kosta miał, a jeszcze może i je zaprzepaści . Dzięki że pamiętasz jeszcze o tym komentarzu moim, za to szacun! Pozdrawiam odpowiedz

Simon - 11 godzin temu, *.orange.pl Niby po 1 meczu nie można ocenić ale widzę różnice taktyczne: pojawiły się lagi bez celu przez 2 linie. Jest i element kontynuacji: Chickensoup i Dias wchodzą i 'zastępują' jak za Kosty. odpowiedz

Rom - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Po raz kolejny wchodź jedza, rosół, gil ... I jest w łeb. Goście nic nie dają odpowiedz

@pantrener - 11 godzin temu, *.centertel.pl Gratuluje wpuszczania Rosołka i Gila Diasa, oni nie nadaja sie na Arkę Gdynia odpowiedz

SNS - 11 godzin temu, *.. Chciałbym żeby teraz po meczach wypowiadał się Zieliński odpowiedz

Single malt - 11 godzin temu, *.wawtel.pl Przeklinamy, że wpuścił Rosołka, ale przecież innych tzw napastników już nie ma!!! Gorzej, że wpuścił Diasa zamiast Mori. I ten załatwił nam remis. Dopiero teraz wszyscy widzimy ile dawał nam Ślisz. I za waciki go sprzedali! To jest kryminał. Jeszcze gdyby poszedł za porządną kasę,ale za śmieszne pieniądze. A poza tym to puchary mamy chyba z głowy. Można budować zespół od podstaw. odpowiedz

batman111 - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Moim zdaniem nowy trener specjalnie wpuścił w 58 min Rosołka żeby dać mu szansę pograć pół godziny, sprawdzić go i definitywnie wyj...ać go ze składu, lepiej wcześniej niż później, żeby się nikt nie czepiał źe nie dał mu szansy pograć dłużej. Gratulacje trenerze odpowiedz

Typer - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Jak już dość dawno pisałem Legia zawali ten sezon brakiem solidnej ławki rezerwowych. Marne pocieszenie ale lech pomimo, że wydawać się ma bardzo mocny skład i solidną ławkę pewnie też. Choć wogule ten sezon dziwny jakby wszyscy grali pod białystok. Może karty już wcześniej zostały rozdane. Co nie zmienia faktu że mamy drużynę jaką mamy. Przeciętną. odpowiedz

KAMI(L) - 12 godzin temu, *.plus.pl Przynajmniej nie ma złudzeń, już o nic nie gramy. Wszyscy won! odpowiedz

Egon - 12 godzin temu, *.waw.pl Feio pokazał próbkę swoich możliwości już w pierwszym meczu wpuszczając na boisko amatora Diasa, który nie dość, że nie nadaje się do gry, to jeszcze za chwilę wyjedzie z Polski, więc trudno zakładać, że będzie z narażeniem kontuzji "gryzł" trawę za Legię.





odpowiedz

Jacu - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Zarządzanie tym klubem to jest komediodramat. Wszystkie ostatnie transfery to niewypały, nowy trener robi dokładnie to samo co stary. Zieliński out! Mioduski out!

Wszyscy WON!!! odpowiedz

Waldek. - 12 godzin temu, *.chello.pl Zmiana trenera nic nie da. Problem właśnie w tym ,że nie ma kim grać. Zwłaszcza Slisz to duży brak. Ostatnie 3 mecze wyglądało to ,że w miarę jakoś zaczyna być poukładane... nie wiem czy młody chłopak bez doświadczenia nam bardziej nie spie*li tego sezonu. odpowiedz

(L) z południa - 12 godzin temu, *.96.245 Ja myślę, że na kolejnym meczu powinien się pojawić jeszcze jeden transparent dla pana Zielińskiego ale już z mocniejszym przekazem niż ostatnio. odpowiedz

ZenekL3 - 12 godzin temu, *.chello.pl Podobno Gonzalo Fejo dzwonił w przerwie do Runjaicza i pytał jakie zrobić zmiany. odpowiedz

Xxx - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Zieliński out!!!

To przez ciebie nie ma zmienników i trener wpuszcza rosołka, który nie ogarnia i Diaza który myślami jest na wakacjach oraz Jędrzejczyk jako najstarszy zamiast pograć na czas to piłkę wybija na palę w powietrze byle do przodu.



Dzięki dyrektorowi sportowemu który jest gamoniem i sprowadza szrot zamiast graczy dających jakość. odpowiedz

Wiśniak - 12 godzin temu, *.com.pl Po co było zmieniać trenera jak dokonał takich samych zmian i skutek jest taki sam...

Tracimy prowadzenie i znowu zawala Dias odpowiedz

Co się stało że się zes**** - 12 godzin temu, *.orange.pl Pan Jacuś chciał zrobić efekt nowej miotły zmiana trenera na 7 kolejek a nóż może wypali i się dostaniemy do pucharów ja nie mówię że Feio jest złym trenerem bo słyszałem wiele dobrych opinii o nim ale tu nie chodzi o to tu chodzi o to co robi cały pion tego klubu to są ludzie którzy grają pod dyktando Prezesa Miodulskeigo zarobiliśmy ale nie wydamy pieniędzy kupimy zawodników z wolną kartą taka jest prawda i na koniec teraz to już nie poleci trener bo to by był wstyd tylko Dyrektor czyli pan Jacek Zieliński Zobaczycie pozdrawiam i dobranoc odpowiedz

(L) - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Zawsze kiedy wchodzi rosołek, dias i jędza tracimy bramkę, ale każdy trener robił takie zmiany, a dlaczego...nie mamy ławki. Szkoda że japończyk nie dostał chwili czasu, bo wszołek jest w tej rundzie jednym ze słabszych grajków odpowiedz

Amadeusz - 12 godzin temu, *.chello.pl @(L): Za Runjaicia wielu piłkarzy gra gorzej,niż rok temu.Cudów od Feio w 3 dni nie nalezało oczekiewac,ale za tydzień po kolejnych jednostkach treningowych nalezy oczekiwac 3 pkt odpowiedz

lol - 12 godzin temu, *.. drużyna pajaców piłkarskich razem z włascicielem cyrku odpowiedz

Michał - 12 godzin temu, *.plus.pl Rosołek Diaz Kun Pekhart Gual Wszołek Jędrzejczyk Celhaka no i Feio.... brak komentarzy i słów. Już był raz Gołębiowski zatrudniony.... hihihihihijijihi odpowiedz

Sebo(L) - 12 godzin temu, *.. Jakim chu.em ten Dias grywał w Fiorentinie,Benfice,Nottingham i Monaco?!!! Czy ktoś może to w jakiś racjonalny sposób wytłumaczyć?! On ku.wa nie nadaje się nawet do klubów naszej 1 Ligi! Jego menadżer musi być jakimś iluzjonistą chyba. odpowiedz

Wolfik - 12 godzin temu, *.chello.pl @Sebo(L): Może to nie ten.... Przecież to niemożliwe, by taka malapeta w ogóle gdziekolwiek grała. odpowiedz

Gigo - 12 godzin temu, *.mm.pl Banda amatorów odpowiedz

paw_pawela - 12 godzin temu, *.telkab.pl zmiany masakra, Dias,Rosołek masakra x2... drużyna, ratunku!!!! odpowiedz

ja1916 - 12 godzin temu, *.. @paw_pawela: taką ławkę zafundował dyr. sportowy i prezio. odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.chello.pl Trenera najłatwiej było wymienić. A trzeba było wyje...Diasa, bo to piłkarz tylko z nazwy. On nawet nie udaje, że ma grę w Legi w "pompce". Gratulacje, dla człowieka który go tutaj sprowadził. odpowiedz

Master Of Plaster - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Sprowadzasz problem do jednego zawodnika? To uproszczenie i zwykłe zakłamywanie rzeczywistości. Oczywiście Dias jest słaby, nie przypominam sobie choć jednego dobrego zagrania ale sam nie grał. Dlaczego nie napiszesz o Wszołku który grał cały mecz, a nie było go widać? Dlaczego nie przypomnisz chaotycznych wybić Kuna gdy nie atakowany przez rywala powinien przyjąć piłkę i ją spokojnie wyprowadzić? O jego grze w przodzie nawet nie ma co pisać, bo jej nie było. Kapustka też zagrał słabo, a Pekhart w dwóch sytuacjach był zbyt powolny, a mogły być sytuacje bramkowe. Poza golem nie pokazał nic. Jędrzejczyk wchodzi z ławki z pełnią sił i nie zdąża pokryć przy dośrodkowaniu. O Rosołku nawet nie ma co pisać. Augustyniak też niepewny, bardzo sztywny i źle czytający grę. Większość w zespole zagrała słabo, a Ty widzisz problem tylko w portugalskim Glucie. Jest problem fizyczny z drużyną, są źle przygotowani do wiosny i to wyraźnie widać. odpowiedz

Wolfik - 10 godzin temu, *.chello.pl @Master Of Plaster: Można odnieść takie wrażenie, że uwziąłem się na tego nieszczęsnego portrugalczyka. Ale o kłopotach "bogactwa" w obronie i nie tylko pisałem tak wiele razy, że już mi się zwyczajnie nie chce. odpowiedz

Rosół z kostki - 13 godzin temu, *.. Jeśli w tej całej wielkiej, najlepszej akademii Legii nie ma zawodnika lepszego niż Rosołek to zamknijcie tą akademię!



Jak ten gość może grać w ekstraklasie, przecież on by nie grał nawet w Koronie czy ŁKSie!



odpowiedz

Misiek75 - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Co tu pisać ,nie ma o czym sezon stracony .Ciekawe co będzie miał do powiedzenia pan nowy trener ,znowu wpuszcza Rosolka i Diasa.Dno ,piach w oczy i kilo mułu .Niech się cieszą ,że nie przegrali !!!!!!???? odpowiedz

77/82 - 13 godzin temu, *.chello.pl zIELIŃSKI WON!!! Chciałeś zatuszować swoją niekompetencję zmianą trenera zamiast zachować się jak człowiek honoru i podać się do dymisji. WON!!! odpowiedz

Syn trenera - 12 godzin temu, *.plus.pl @77/82: Brawo nareszcie ktoś napisał prawdę, nikt nie powinien być dyrektorem za zasługi ...Jaka ławkę ma Raków a jaka Legia wstyd i pośmiewisko. . odpowiedz

Hmm - 13 godzin temu, *.autocom.pl Remis dwóch średniaków ligowych, nie mogło być inaczej odpowiedz

Racovia - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Ładnie wam sędziowie mecz rozpisali nie ma co, tyczy się to też tych z VAR-szawy. Pewnie poszedł przykaz z góry, bo Legiunia klub eksportowy to w pucharach grać musi. Przy golu Yeboaha sędziowie robili wszystko, gimnastykowali się, mierzyli sufmiarką by tylko wykazać, że piłkarz Rakowa o milimetr wysunął rękaw. Przy golu Pekharda już tak skrupulatni nie byli i żaden nie zauważył (nie chciał), że CZech był wysunięty głową do przodu co widać było na ostatniej powtórce. Podwójne standarty? W 35 minucie oczywiście Augustyniak czysto powala Carlosa według arbitra. Co musi zrobić obrońca Legii by był karny, wykonać wazari? O sytuacji z 52 minuty można napisać wątek do powieści kryminalnej. Gdyby Augustyniak wycinał piłą mechaniczną to też karnego by nie było. W 69 minucie Kun ładnie łapkami powala piłkarza Rakowa w polu karnym ale dziś Legia gra w rugby więc obowiązują ich inne zasady. O łapaniu za koszulkę czy uderzeniach ręką w twarz nawet jeśli były trochę przypadkowe nie będę wspominał. Jeszcze nie widziałem tylu kontrowersji na korzyść jednej drużyny. Przy zaciętym, intensywnym meczu często decydują detale (sędziowie) i dziś oni byli bohaterami meczu. Gdyby tylko mogli to by jeszcze karnego dali ale Legia szansy nie dała. Wstyd i hańba takie sędziowanie i nawet jak główny będzie chciał być uczciwy to i tak mu panowie z VARU każą podejmować decyzje po ich myśli, bo inaczej go zgnoją i ześlą do prowadzenia meczów na pastwiskach 2 ligi. Dziś nieważne kto sędziuje, ważne kto siedzi na Varze. odpowiedz

singspiel - 12 godzin temu, *.4.149 @Racovia: do szkoły matole. tam zobaczysz moze suwmiarkę, już ja widzę jak Lasyk pomaga Legii odpowiedz

Jesion - 12 godzin temu, *.orange.pl @Racovia: co to sufmiarka? odpowiedz

Jesion - 12 godzin temu, *.orange.pl @Racovia: co to sufmiarka? odpowiedz

Egon - 12 godzin temu, *.waw.pl @Racovia: To ile tch karnych dla was powinno być - 10, czy może 15, bo po przeczytaniu twojej opowieści można by pomyśleć, że piłkarze Legii nie robili na boisku nic poza laniem waszych. odpowiedz

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl @Racovia:



xD O Ty trollu. W erze VAR-u zdarzały się drugie żółte kartki dla zawodnika, który nie faulował, ale był faulowany (Josue). Na szczęście każdy potencjalny karny jest weryfikowany i fakt, że to nie Augustyniak faulował Carlosa, ale odwrotnie, gracz Rakowa faulował Augustyniaka zostało łatwo wychwycone. W 69 minucie typowa boiskowa przepychanka, futbol to sport kontaktowy i każdy człowiek, który kiedykolwiek grał w piłkę wie, że tak wygląda każdy pojedynek w zwarciu i nie ma tak oznak faulu. Przystawianie linijki do ekranu czy inne "widoczne" błędy przy spalonych to kwestia nieweryfikowalna dla Ciebie, ponieważ telewizyjna kamera nigdy nie oddaje rzeczywistości, ponieważ ukazuje obraz lekko spłaszczony, co widać po liniach prostopadłych, jak np. linia końcowa i linia pola karnego, które w kamerze nawet nie są równolegle do siebie. Więc sprzed telewizora nigdy nie stwierdzisz gdzie naprawdę jest spalony, a gdzie nie. Był to mecz czysty, którego niestety nikt nie chciał wygrać. I tyle, trollu. odpowiedz

Siekierki - 12 godzin temu, *.98.96 @Racovia: Sufmiarka. Tego się "nieodzobaczy". Dziękuję za tę miłą wieczorną krotochwilę. odpowiedz

Antek - 13 godzin temu, *.. Wkoncu napiszcie cos o komentatorach canal - Legia gra swietnie sedzia ma racie odpowiedz

Dexter - 13 godzin temu, *.centertel.pl W Legii jest kret ktoś sprzedaje mecze odpowiedz

Atmosferić - 13 godzin temu, *.orange.pl Pomyśleć że ta banda durniów w zarządzie wywaliła takich grajków jak Łakomy czy Walukiewicz a zostawiła te rosołki i inne jędrzejczyki. Jak nie zatrudnimy dyrektora z prawdziwego zdarzenia to będzie du...a - klub podupadnie. Z Zielińskim ligi nie wygramy. odpowiedz

L fan - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Miszcze remisów Miodka odpowiedz

Robson - 13 godzin temu, *.170.139 Zmiany załatwiły mecz gratuluję piłkarzykom Legii odpowiedz

Xyz - 13 godzin temu, *.mm.pl Rosołek i Diaz i wszystko jasne odpowiedz

Echhhh - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Kolejny trener i dalej to samo gówno. Mioduski prośba, wywal się sam. odpowiedz

Atmosferić - 13 godzin temu, *.orange.pl Gościu próbuje być kontrowersyjny jak mourinho i w tym go przebił, ale gra niestety wygląda gorzej niż zespoły mourinho a wyniku nie ma. To dopiero 1 mecz więc nie bede go skreslał ale z tym składem i z tym przygłupim dyrektorem sportowy co powiela błędy poprzedniego to dalek onie zajdziemy - szykują sie lata posuchy - bo inne kluby maja lepsze kadry u siebie - Legii pozostaje zieliński krzywiacy ryja. odpowiedz

Atmosferić - 13 godzin temu, *.orange.pl @Atmosferić: Od 3 lat nie ma skrzydłowego i napastnika sprowadzonego na przyzwoitym poziomie - nie mówiąc o obrońcach gdzie gra ta miernota jędrzejczyk jeszcze. odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 13 godzin temu, *.centertel.pl Ludzie kochani, remis z mistrzem Polski to chyba sukces ??? To zdobyty punkt ! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 13 godzin temu, *.netfala.pl Hehehehehhe i abarot to samo cały czas.... wzieli amatora bez respektu w druzynie to macie. Do końca sezony z 8 punktów natluczemy więc do widzenia puchary.................... proponuję zwolnić w pakiecie teraz z amatorem z portugalii Pana Zielińskiego teraz i brac PAPSZUNA z jego ludźmi z autonomią transferową maks... odpowiedz

Do rosolka - 13 godzin temu, *.. WON odpowiedz

Egon - 13 godzin temu, *.waw.pl @Do rosolka: Rosołek sam siebie na boisko nie wpuszcza.

Nie ma Muciego, Slisza, Nawrockiego i Mladena, to wchodzi Rosołek, Dias, Celhaka i Zyba.

Najśmieszniejsze jest wpuszczanie na boisko Diasa.

Równie dobrze ten Feio sam mógł wejść na murawę. odpowiedz

Supe - 13 godzin temu, *.centertel.pl Ja prdl. Niby zmiana trenera ale ch.. powtórka z rozrywki z meczu z Jagą. Te same zmiany, te same błędy. Przecież ku..a nie dało się na to patrzeć. Japończyk cały mecz na ławie a wchodzi tragiczny dias. Ch.. w d... z taką grą... odpowiedz

Legionista - 13 godzin temu, *.net.pl zrozumcie niema kim grać to wina Zielińskiego i Mioduskiego. odpowiedz

gazza - 13 godzin temu, *.inetia.pl 0:1 - a potem dziwne zmiany trenera i mamy...stratę bramki...

POCO TRENER WPROWADZA TAKI SZROT JAK ROSOŁEK CZY DIAZ ???

Rosołek zamiast strzelić bramkę to w meczu wylądował w bramce...

Diaz to chyba tylko dwa razy był przy piłce...

Więc ponawiam pytanie - PO co TE zmiany ????????? odpowiedz

SNS - 13 godzin temu, *.. @gazza: Trener wprowadza taki szrot, bo nasz cudowny Jacek Zieliński takich rezerwowych zapewnił. odpowiedz

Rosołek dziad - 13 godzin temu, *.. Gosciowi sie nie.chce.nawet biegac. Zegnamy takich leszczy. odpowiedz

Krzeszczu - 13 godzin temu, *.bredband2.com Ya pyeer doole co za kashanka a nie gra w pilke...Faja udowodnil jaki ma mental, jakie pojecie, jaki plan. To znaczy nic z tych zeczy. Zwyczajny pampers odpowiedz

Sebo(L) - 13 godzin temu, *.. Pozycje w tabeli jednych i drugich nie mogą dziwić niestety. Dwie przeciętne drużyny i nie ma co się oszukiwać. Na dziś Legia to nie jest drużyna na puchary... tak jak z resztą i Raków. Także dyrektor sportowy będzie miał chyba w przyszłym sezonie wielki ból głowy jeśli chodzi o transfery przychodzące. odpowiedz

Wolfik - 12 godzin temu, *.chello.pl @Sebo(L) : Seba, dyro nie będzie miał żadnego bólu, bo bez pucharów transferów przychodzących nie będzie, bo i po co? Wystarczy, że odejdzie ten cały Dias to już bedziemy "na plusie". Może ktoś z dwójki wskoczy w miejsce tej miernoty. odpowiedz

Sebo(L) - 12 godzin temu, *.. @Wolfik: w sumie racja,nawet może pan dyrektor dostanie jakąś premię od prezesa za zaoszczędzenie paru złotych :P odpowiedz

mietowy - 13 godzin temu, *.aster.pl dalej bicie piany wszyscy czekaja na wakacje tylko my sie łudzimy, ze moze wydarzy sie cud odpowiedz

AS - 13 godzin temu, *.101.29 Dias - zero, ten gość to jakiś przekręt. Razem z Jędzą winny straty gola.

Jędzą chyba ostatni sezon w Legii, słabiutko to wygląda.

Rosołek, nic nie zepsuł, nic nie stworzył

Wszołek - dramat

Elitim najlepszy , reszta plus za walke odpowiedz

Farme(L) - 13 godzin temu, *.virginm.net @AS: a Hładun? odpowiedz

Ryszard - 13 godzin temu, *.orange.pl Banda patałachów. odpowiedz

Piotrek - 13 godzin temu, *.gigainternet.pl Poziom polskiej ligi sięga dna. Pompowane balony, aby kupować bilety, oglądać mecze w tv. Wszystko przedstawione jako hity kolejki, a poziomem sięgamy ligi luksemburga. Pyry przegrały z Niepołomicami, które bronią się przed spadkiem, nasze patalachy z pastuchami tylko remis, a MP zdobędzie jedna z kup, które rok temu ledwo się utrzymały w lidze. Jedynie w co wierzę, to w to że rządzi tutaj bukmacher. Prawie każdy klub jakoś dziwnie ma sponsora u buka. Czy to aby na pewno legalne? odpowiedz

Marco(L)io - 13 godzin temu, *.tre.se Widzę,że następny,który widzi potencjał w Rosołku????????????

Już nie chodzi mi o to,że zagrał źle czy dobrze!

Tylko po prostu,że on przynosi pecha naszej Legii!!!

W każdym z ostatnich meczów,kiedy prowadziliśmy,wchodzi Rosolek,i już nie wygrywamy…

Wiem ,że Dias zawalił,ale od momentu wejścia Rosolka,zacząłem liczyć minuty,kiedy stracimy bramkę!!!

Naprawdę,nie chce go rozliczać za samą grę,chociaż oczywiście,jak zwykle”utrzymał poziom”…

Ale chyba zawodnicy,też już coś czują,że jak wchodzi Rosolek,wydarzy się coś złego!!!

I zaczyna się nerwówka!

A dzisiejsze zmiany…Tak,jak by nic się nie zmieniło na ławce trenerskiej…

Pozdrawiam(L)???????? odpowiedz

Farme(L) - 13 godzin temu, *.virginm.net Gratulacje dla dyrektora sportowego podjętych decyzji ale również takich transferów jak Gil Dias… Jacku byłeś legendą a stajesz się… odpowiedz

Chylę czoła - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Przed oszałamiającym kunsztem piłkarskim chińskiej zupki i popisami Diasinho. Ze Śląskiem wystawić ich od początku, dopiero rozwiną skrzydła. Tylko dać znać wcześniej skautom z całej Europy, bo widowisko jakiego nie widzieli gwarantowane!

Dobranoc. odpowiedz

Chylę czoła - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Chylę czoła : Zapomniałem wczoraj napisać:

Muszą się spieszyć, bo Diasinho kończy się wypożyczenie w czerwcu i może po "głębokich przemyśleniach" Dyrektor Sportowy Legii zdecyduje się skorzystać z opcji pierwokupu. W końcu taki talent nieczęsto się trafia... odpowiedz

Atmosferić - 13 godzin temu, *.orange.pl Cały skład do wymiany. Zieliński do wymiany na wczoraj. To on zawalił 2 rundę. On i tylko on. odpowiedz

mietowy - 13 godzin temu, *.aster.pl dalej bicie piany wszyscy czekaja na wakacje tylko my sie łudzimy, ze moze wydarzy sie cud odpowiedz

Wolf - 13 godzin temu, *.virginm.net Rosołek,Dias i wszystko jasne. Ale w sumie jak nie ma nikogo do gry na ławce to potem są tego efekty. Chyba lepiej iść na grzyby niż dalej oglądać te podróbki piłkarzy. odpowiedz

L56 - 13 godzin temu, *.102.153 To był nowy trener?!

Wszystko wyglądało jak tydzień temu!

Dias!? Rosołek!!?

Czy on przyleciał z Marsa? odpowiedz

Ewelina - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Dla mnie fenomenem jest Rosołek. Gość nie wnosi do gry nic a regularnie wchodzi do gry. Niepojęte. odpowiedz

Michał - 13 godzin temu, *.plus.pl Prowadzimy z Jagiellonią i remis u siebie. Dzisiaj z Rakowem prowadzimy i remis strach się bać meczu ze Śląskiem i Magierą.... wszyscy potrafią grać z Legią a Legia nie potrafi wygrywać z nikim.... jak wygra to fuksem. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. I jeszcze trenera dzieciaka zatrudnili.... może kiedyś to odszczekam. Żegnaj mistrzostwo Polski odpowiedz

Legionista - 13 godzin temu, *.net.pl Co ta niemota gil Diaz robi w Legii Zieliński to jest pytanie do ciebie wyj... Runjaica a powinni ciebie za super transfery. odpowiedz

Darek - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Efekt nowej miotły?

Zmiana trenera pomogła jak umarłemu kadzidło. odpowiedz

Dimas - 13 godzin temu, *.info.pl Przegląd kadr zrobiony - jak Dias z Rosołkiem zagrają jeszcze w tym sezonie to widać nowy trener nie ogarnia odpowiedz

tam jest układ !!!! - 13 godzin temu, *.inetia.pl 2 połowa bronimy się rozpaczliwie i w tym momencie wchodzi patologia rosołek i dias …. i dostajemy bramę. odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Oddać pkt.slaskowi za tydzień i niech klątwa nadal trwa odpowiedz

Antek - 13 godzin temu, *.. Zupka rosołek aut odpowiedz

Jano - 13 godzin temu, *.orange.pl dokładnie jak w tytule! Grają szmaciarze jedną połowę a w drugiej sraczka, potem zmiany wchodzą arcymistrzowie z Rosołkiem i Diazem na czele i strata bramki, adios ! Puchary! odpowiedz

RybaSocho - 13 godzin temu, *.klikom.net To że schodzi Kapustka co ma żółtą kartkę to rozumiem ale niech mi ktoś odpowie co daje zmiana Pekharda za Rosolka???

I drugie pytanie dlaczego nasz były trener nie zabrał ze sobą tego asa Diasa ...???

Ps. Jedzą chyba wystarczy pomimo tych zasług... odpowiedz

Zimmi85 - 13 godzin temu, *.. Rosołek bardzo mało Nam daję na boisku, tak czysto piłkarsko, zaangażowanie jakieś tam prezentuję. Można odnieść takie wrażenie, że gdy Maciej wchodzi, nic już w ofensywie się nie wydarzy. Dzisiaj ciężki mecz, jedyne co rzucało się w oczy to zdecydowanie bardziej agresywny pressing, który wyglądał przyzwoicie. Jeździli na duuuuupach. odpowiedz

Paweł - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Jak takie wkłady jak Rosołek, Diaz mogły kiedykolwiek znaleźć się w Legii. K... każdy kto choć trochę kopie w piłkę zauważy u nich totalne beztalencie. A tu grono "fachowców" i mamy takie j... parodystów.

P.s. diaz WYPI....J szmaciarzu. Twój brak zaangażowania kosztował bramkę na widzewie, tu to samo. odpowiedz

Kaktus - 13 godzin temu, *.orange.pl Czy Runjaić dzisiaj nie kierował Legią?

Na ławce trenerskiej jakby inna twarz, a skład, zmiany i sposób grania jak za starego... odpowiedz

Heniek - 13 godzin temu, *.inetia.pl Te zmiany to kolejny sabotaż. Tu jest potrzebna zmiana amatorów na piłkarzy a nie zwolnienie trenera. Grał tym czym miał. Masakra. odpowiedz

Wincyj DNA - 13 godzin temu, *.orange.pl Wincyj tego pier.... o jakimś mitycznym DNA... odpowiedz

Coach - 13 godzin temu, *.. Nie mamy jakości na ławce rezerwowej.

Te zmiany to co jedna to gorsza.



Rosołek nie miał oni jednego dobrego zagrania!

Może i on chce ale nie umie!



Dias… nie wiem jakie statystyki i wykresy widział u niego Zieliński, że go ściągnął ale chłop znowu daje dupy i zawala nam bramkę.



Rozliczyliśmy Koste, powoli zacznijmy rozliczać Pana Jacka… odpowiedz

Wito - 13 godzin temu, *.7.20 Rosołek kabaret, Dias kpina... jakim cudem oni graja no jakim. Każdy kontakt z piłką Rosolka to strata, Dias potyka się o własne nogi.

Kolejna stracona wygrana ...słaby mecz. Znowu odpowiedz

Mariol - 13 godzin temu, *.wanadoo.fr Miał być remis i jest remis.Rosolek dramat.Pilka do Rosołka,ale napastnik się potknął.Pilka do Rosołka,ale napastnik łatwo ją stracił.Rosołek był bliski strzelenia samobója.Dawno nie była takiego słabego piłkarza. odpowiedz

Lawos - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Mariol : A najlepsze jest to że on ma już ponad 100 meczy w Legii w ekstraklasie . odpowiedz

Pjoter - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Po co wygrać i wskoczyć na trzecie miejsce,skoro lepiej jest znowu zremisować i zagnieździc się na dobre na miejscu szóstym??? odpowiedz

lucho_83 - 13 godzin temu, *.chello.pl TRA-GE-DIA!!!!Znowu się prosimy o bramkę, nie jesteśmy w stanie wyjść z własnej połowy. Deja vu sprzed tygodnia...Nie mają żadnego pomysłu na grę, nic nie potrafią!!! Prędzej na 7 miejsce spadną, niż awansują do pucharów!!! LEGIA GRAĆ QRWA MAĆ!!!!!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 13 godzin temu, *.orange.pl Wypier....ć z Gilem Dijasem. Wypier....ć z pajacem co przegrał Legii kolejny mecz. Wypier....ć z kolesiostwem i amatorką w Legii. odpowiedz

świerkowy - 13 godzin temu, *.orange.pl Rosołek - wypi.....@l@j!!!!!!!!! Jędza - idź chłopie na emeryturę!!!!! odpowiedz

Raf - 13 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Runjaic wróć !!!! odpowiedz

Cyniek - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Zieliński wypie....j odpowiedz

Pedro Tarchomin - 13 godzin temu, *.orange.pl Panie Jacku jutro koło 11 proponuję zmianę trenera. odpowiedz

Sarcastico - 13 godzin temu, *.inetia.pl MY KIBICE żyjemy w alternatywnej rzeczywistości. To co oglądamy jest symulacją. odpowiedz

Pit - 13 godzin temu, *.net.pl Szmaciarze nie przegrali??! Brawo!!! Jest szansa na 6 - te miejsce.

odpowiedz

singspiel - 13 godzin temu, *.4.149 po to zmienili trenera, żeby ten także wpuszczał Rosołka i Diasa? wszystkie tłumaczenia Zielińskiego właśnie się zesr... odpowiedz

