Kun: Jest rozczarowanie, bo mieliśmy dobry wynik

- Raków miał przewagę, ale ich strzały były przeważnie z dystansu i dobrze je broniliśmy. W jednej sytuacji rozkojarzyliśmy się i Raków strzelił. W końcówce mogliśmy zrobić jeszcze coś więcej, ale się nie udało. Oba zespoły były dobrze przygotowane pod względem taktycznym, ciężko było coś wykreować i mecz kończy się remisem. - Ten mecz był podobny do tego z Jagiellonią Białystok, szczególnie druga połowa. Tak się ułożyło, choć nie chcieliśmy, żeby to tak wyglądało. Chcieliśmy bardziej wypychać rywala, ale Raków dobrze omijał nasze wyskoki i nie łapaliśmy piłki. - Nie prosiłem o zmianę, to była decyzja trenera. Nie możemy krytykować innego zawodnika. Jesteśmy drużyną, razem bronimy, remisujemy, wygrywamy i przegrywamy. Będzie czas na analizę tej sytuacji i zobaczymy, co mogliśmy zrobić w niej lepiej.

- Jest rozczarowanie, bo mieliśmy dobry wynik. W drugiej połowie cofnęliśmy się i brakowało tego, by przesunąć grę na połowę rywala. Powinniśmy utrzymać piłkę, ale też przyatakować i poszukać drugiej bramki - powiedział po remisie z Rakowem Częstochowa wahadłowy Legii, Patryk Kun .

Koneser polskiej piłki klubowej - 9 minut temu, *.plus.pl Było blisko niespodzianki, ale ostatecznie udało się zespołowi z Częstochowy uniknąć kompromitacji w meczu z amatorami w koszulkach Legii odpowiedz

77/82 - 10 minut temu, *.chello.pl To trzeba było coś grać w drugiej połowie, może udałoby się ten wynik utrzymać (albo i poprawić). Niestety broniąc się przez 45 minut we własnym polu karnym ciężko to osiągnąć. odpowiedz

L - 12 minut temu, *.autocom.pl Nie, w ogole tak nie chcieliscie zeby sie ulozylo. 10 mecz z rzedy cofacie sie we wlasne pole karne przy prowadzeniu ale wy tak nie chcieliscie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 13 minut temu, *.orange.pl Razem bronimy nie dotyczy Gila, który nie broniąc tuż po wejściu na boisko znów odbiera punkty Legii. Byli w tym klubie piłkarze naprawdę źli, ale nie było nigdy amatora z łatką zawodowca, a kimś takim jest Gil Dias. odpowiedz

Huwdu - 16 minut temu, *.btireland.net i znowu ten condon diaz odpowiedz

L - 11 minut temu, *.autocom.pl @Huwdu: a dlaczego pretensje do Diasa? Za dluga pilka byla, mial urosnac pol metra? W polu karnym byl tylko Crnac i 3 naszych obroncow. Nic sie nie dzialo. Pretensje do Jedzy, ze powietrze krył. ZNOWU. odpowiedz

