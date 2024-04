Pod lupą LL! - Josué

Czwartek, 11 kwietnia 2024 r. 12:31 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Niekwestionowanym liderem Legii jest Josué, chociaż obecnie częściej się mówi o nim w kontekście wygasającego kontraktu, niż tego co pokazuje na boisku. Postanowiliśmy wziąć pod lupę naszego kapitana w spotkaniu z Jagiellonią.



Strzały

Swoją dobrą formę Portugalczyk chciał udokumentować zdobyciem bramki, zwłaszcza że w ostatnich spotkaniach z zespołem z Białegostoku akurat to mu wychodziło idealnie. Pierwsze uderzenie wykonał w 7. minucie meczu, kiedy to z rzutu wolnego próbował zaskoczyć Zlatana Alomerovicia, ale bramkarz gości wybił piłkę na rzut rożny. Kilkanaście minut później otrzymał podanie od Morishity, znalazł się przed polem karnym i uderzył obok bramki Jagiellonii. W 28. minucie po dośrodkowaniu Patryka Kuna piłka spadła pod nogi obserwowanego przez nas gracza, ten uderzył, ale wyszło z tego podanie wprost pod nogi Marca Guala, którego uderzenie wybronił Alomerović. Najgroźniejszy strzał oddał w 65. minucie, kiedy to dostał przed polem karnym podanie od Juergena Elitima, ale ponownie świetnie wybronił bramkarz gości. W doliczonym czasie gry próbował kapitan przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Legii, ale jego uderzenie zostało zablokowane.









Poezja asyst

To, że Josué potrafi posłać niekonwencjonalne zagranie wiemy nie od dziś. W starciu z Jagiellonią Białystok ponownie mieliśmy do czynienia z poezją wśród podań w wykonaniu Portugalczyka. W 13. minucie zagrał świetną piłkę w pole karne do Pekharta, ten za pierwszym razem uderzył w poprzeczkę bramki z Białegostoku, a dobitka została wybita z linii bramkowej. W 30. minucie powtórzył swój wyczyn, ale tym razem do Marca Guala - Hiszpan w polu karnym nawinął Skrzypczaka i uderzeniem po długim rogu otworzył wynik meczu. Kilka minut po akcji bramkowej wypatrzył prostopadłym podaniem Morishitę, Japończyk próbował mocnym dograniem posłać piłkę w pole karne, ale tam wślizgiem wybił ją Nené. W drugiej połowie dwukrotnie dostrzegł świetnie Marca Guala, ale za pierwszym razem Hiszpan uderzył ponad bramką swojego byłego klubu, a potem nawinął w polu karnym gracza gości, ale jego uderzenie zostało wybite na rzut rożny.



Praca w środkowej strefie boiska

Jednym z zarzutów w stronę portugalskiego kapitana Legii, jest zbyt mała praca w środku pola. Patrząc na niedzielne spotkanie, nie miało to potwierdzenia w rzeczywistości. W 25. minucie świetnie zablokował podanie i wybił piłkę na aut. Kilkanaście minut później stoczył pojedynek z Tarasem Romańczukiem, odebrał mu piłkę i po chwili wybił na aut. W kolejnych minutach popełnił jednak dwa proste błędy jeśli chodzi o podania do kolegów. Najpierw zbyt mocno zagrał do Morishity, a następnie fatalnie z rzutu wolnego posłał piłkę do Kuna i przejęli piłkę goście. W 60. minucie po raz kolejny wybił piłkę na aut, przerywając akcję gości. Piętnaście minut później odebrał piłkę w środku pola i natychmiast został sfaulowany przez rywala.



Josué

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 1

Strzały/celne: 5 / 2

Liczba podań / celne: 58 / 54

Podania kluczowe: 4

Dośrodkowania / celne: 3 / 1

Dryblingi / udane: 1 / 1

Dystans: 9.81 km

Sprinty: 3

Odbiory: 0

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0