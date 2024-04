Hokej

Legia U-12 wicemistrzem Ligi Północy

Czwartek, 11 kwietnia 2024 r. 20:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś na lodowisku w Toruniu rozegrane zostało finałowe spotkanie Ligi Północy (K-POZHL) w kat. żaka młodszego, czyli do lat 12. Legioniści, po dwóch wygranych w sezonie zasadniczynm, tym razem musieli uznać wyższość Sokołów Toruń, przegrywając 3-4. Podopieczni Roberta Tchórzewskiego walczyli do końca, ale ostatecznie musieli zadowolić się srebrnymi medalami i skromniejszym pucharem za miejsce drugie. Torunianie jako zwycięzcy zapewnili sobie awans do Czerkawski Cup w kat. U-12.



11.04.2024, Toruń: MKS Sokoły Toruń U-12 4-3 (2-2, 0-0, 2-1) Legia Warszawa U-12

Sokoły: Jan Łakomski - Oskar Balinowski, Mateusz Tylicki, Ignacy Ćwikliński, Aleksander Szachniewicz, Igor Pociżnicki - Jacek Karczewski, Michał Suszko, Jakub Klajnert, Wiktor Strzelecki, Matvii Honcharov - Mikołaj Bojarski, Bartosz Kryza, Jan Stanikowski, Daniel Pashovsky, Włodzimierz Powołański - Filip Wojtkowski, Maksymilian Podborny, Wojciech Krzemień.

trener: Słąwomir Szachniewicz



Legia: Michał Zieliński, Jakub Foltyn - Marcel Wieczorek, Bartłomiej Płóciniczak, Błażej Brzeziński, Kajetan Klimas, Antoni Kaliciński - Kajetan Urbanowicz, Antoni Zdziarski, Lev Sukhopara, Aleksander Ptasiński, Michał Woźniak - Michał Zych, Stanisław Rukszan, Aliaksandr Kulesh, Xsawery Blachnicki, Mikołaj Staszyński - Aleksander Kowalczyk.

trener: Robert Tchórzewski