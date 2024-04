Nabory do drużyn U-17, U-19 i drugoligowych rezerw

Akademia Koszykówki Legii Warszawa ogłasza nabory do drużyn U-17, U-19 oraz drugoligowego zespołu rezerw naszego klubu. Nieustannie pragniemy wzmacniać naszą Akademię Koszykówki, dlatego też umożliwiamy uczestnictwo w treningach każdego, kto chciałby spróbować swoich sił i pokazać naszym trenerom swoje umiejętności! Do kontaktu z nami zapraszamy chłopców urodzonych w latach 2006-2010. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy – fundacja@legiakosz.com lub telefoniczny: 501-666-292 lub 604-800-609. W wiadomości mailowej poprosimy podać następujące informacje: rok urodzenia, wzrost, pozycja na boisku i ostatni klub w jakim kandydat prezentował swoje umiejętności (jeśli był zrzeszony w klubie).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.