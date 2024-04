Futsal

Bilety na dwa najbliższe mecze futsalistów

Piątek, 12 kwietnia 2024 r. 13:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsalowa Legia rozpoczęła sprzedaż biletów na dwa najbliższe domowe spotkania - ostatni mecz sezonu zasadniczego, który 20 kwietnia o 18:00 rozegrany zostanie w Rekordem Bielsko-Biała, a także na pierwsze spotkanie fazy play-off, które zaplanowano na środę, 24 kwietnia na godzinę 20:00. W tym drugim przypadku rywala Legii poznamy dopiero w 20 kwietnia, ale prawdopodobnie będzie to również Rekord Bielsko-Biała.







Sekcja przygotowała dwupaki - kupując wejściówki na dwa najbliższe mecze, zapłacimy mniej - 20 złotych (plus opłata serwisowa) za dwupak ulgowy (dzieci w wieku 3-12 lat oraz osoby niepełnosprawne) oraz 35 zł (plus opłata serwisowa) za normalny. Sprzedaż prowadzona jest TUTAJ.



Oba mecze odbędą się w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18.



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal