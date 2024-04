I liga: Legionistki 6-0 UKS Ząbkovia Ząbki

I-ligowy zespół Legionistek Warszawa, wygrał kolejne spotkanie w rundzie wiosennej. Legionistki pokonały w LTC Ząbkovię Ząbki 6-0 (4-0) i tracą tylko dwa punkty do opuszczenia strefy spadkowej. Bramki dla naszej drużyny zdobyły Moura Pietrzak (dwe), Sobczyńska (dwie) Ania Kodym, a jedno trafienie było samobójcze. Za dzień nasz zespół czeka wyjazdowe spotkanie z Resovią. Fotoreportaż z meczu - 45 zdjęć Woytka I liga: Legionistki Warszawa 6-0 (4-0) Ząbkovia Ząbki 1-0 - 12' Moura Pietrzak 2-0 - 24' Kodym 3-0 - 32' Moura Pietrzak 4-0 - 44' samobójcza 5-0 - 80' Sobczyńska 6-0 - 88' Sobczyńska Legionistki: Nowak, Dziemidowicz, Bartman, Wrzesińska, Kurzelowska, Kośmińska, Moura Pietrzak, Prochowska, Kodym, Przybylska, Warachowska.

A jednak - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo dziewczyny , no teraz dopiero się zacznie ... Cenne punkty w marcu i teraz , no i oto jest szansa na utrzymanie się w pierwszej lidze . Brawo (L) odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Panie "LEGIONISTKI" wygrywaja - to jest wynik a "LEGIA" dalej remisuje zamiast robic wynik ! Brawo szanowne "Panie "L" i powodzenia !!!! odpowiedz

