Kristijan Jovović zawodnikiem legijnej Akademii

Sobota, 13 kwietnia 2024 r. 08:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem Akademii Legii Warszawa został Kristijan Jovović - czarnogórski napastnik o polskich korzeniach, który urodził się 19 lutego 2008 roku. Do Legii, mierzący 194 cm zawodnik trafił z OFK Grbalj - czarnogórskiego klubu z miejscowości Radanovići. Na razie występować będzie w naszym młodzieżowym zespole do lat 16. We wrześniu zeszłego roku, Jovović zaliczył pierwsze spotkanie w młodzieżowej reprezentacji Polski.