Rosołek: W tym sezonie oddaliśmy już za dużo punktów

"Mecz był dość wyrównany." Na pewno? To ja chyba pijany byłem w 2 połowie, bo widziałem Legię mocno cofniętą. Dopiero po stracie bramki coś próbowaliście ale chyba zabrakło sił.

"...remis jest wynikiem, które obie drużyny muszą szanować." Tak, remisami dojedziemy do podium i pucharów. To co, że już nas dogania Gnójnik w tabeli, a my na 6 miejscu.

"...uciekają nam ważne trzy punkty. To jest rzecz, którą musimy poprawić..." Do końca sezonu zdążycie, czy to raczej plany na przyszły rok?

"...prowadziliśmy 1-0 i powinniśmy zrobić wszystko, by nie popełnić błędów..." I co zrobiliście w tym kierunku? Obrona nomen omen Częstochowy to rozwiązanie na dobry wynik? Brak Wam ambicji, umiejętności czy energii? A może wszystkiego po trochu?

"Takimi meczami potem nie zdobywa się mistrzostwa." O mistrzostwie każdy normalny już dawno zapomniał. Czy jakikolwiek mecz na wiosnę był godny mistrza, bo nawet te 2 wygrane to trochę wymęczone.

"Jedyne co, to musimy wyciągać wnioski i nie dopuszczać do takich sytuacji." Tak, to już znamy, od października je wyciągacie. Musi ich być całkiem sporo jeśli ich jeszcze nie realizujecie w odpowiedni sposób.

"Raków jednak w drugiej części bardziej nas przycisnął...," Nie, no skąd, przecież twierdziłeś, że mecz był wyrównany.

"Na pewno jest to bardzo dobry trener..." To się okaże, za mało czasu by go ocenić ale ustawienie, taktyka i zmiany dobrze nie prognozują, kopia Rujnaica w tych elementach. Ale ok trzeba mu dać czas i będziemy oceniać po okresie przygotowawczym.

"Będziemy uczyć się siebie nawzajem, poznawać jego filozofię." Nie wiem czy jesteś w stanie nauczyć się czegokolwiek, także teorii piłkarskiej.

"Damy z siebie wszystko, jest to dla nas nowy początek." Czyli do tej pory nie dawaliście? Gorzej jeśli daliście wszystko co mogliście pokazać, bo to by oznaczało, że to szczyt Waszych umiejętności i lepiej już nie będzie. Nowy początek? Obawiam się, że to raczej koniec i to nie tylko sezonu.

"Czas, jeśli chodzi o naszą współprace, będzie grał na korzyść." To akurat mnie niepokoi, bo oznacza, że ta pier.. khm, khm, że ten utalentowany, młody piłkarz zamierza zostać na następny sezon. My tego czasu nie mamy, puchary nam uciekają choć trudno mieć pretensje do trenera, który dostaje zespół 3 dni przed bardzo ważnym meczem.

"Jeszcze w tym sezonie pokażemy, że będzie to naprawdę fajnie wyglądało." W którym meczu, w tym ostatnim z Zagłębiem? No to chociaż jeden mecz nam się w pełni uda. Jestem dobrej myśli.

PS. Myślałeś Maćku może o zmianie zawodu? Tak żeby się rozwinąć, bo tu Cię nie doceniają, nie grasz przecież w 1 składzie.

PS 2. Kierowała mną zwykła złośliwość i negatywne emocje, bo już mam dość.



