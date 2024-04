Kapustka: Kiedy Legia remisuje, ciężko być zadowolonym

Sobota, 13 kwietnia 2024 r. 23:30 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Nie jest to dla nas dobry wynik. Kiedy Legia Warszawa remisuje, nieważne na jakim terenie, to ciężko być zadowolonym z takiego rezultatu. Pierwsza połowa była lepsza w naszym wykonaniu, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, a jedną wykorzystaliśmy. W drugiej części za bardzo się cofnęliśmy i to było widać - powiedział po remisie z Rakowem Częstochowa pomocnik Legii, Bartosz Kapustka.









- Można w tym spotkaniu znaleźć podobne rzeczy, które działy się w ostatnim meczu z Jagiellonią. Niestety.



- Ciężko powiedzieć, czemu nie umiemy zagrać równo w obu połowach. Nie powiem nic odkrywczego, ale musimy to przeanalizować. Nie mam pojęcia.



- Nastawienie do meczu ze Śląskiem będzie takie samo jak do każdego innego. Chcemy wygrać to spotkanie. Mamy duży niedosyt po tych straconych bramkach w ostatnich dziesięciu minutach tydzień temu i dziś. Nie możemy mówić jednak o przypadku. Sytuacja, którą Raków wykreował, była dobra i ją wykorzystał. To są również nasze drużynowe błędy.



- Legia Warszawa musi w każdym sezonie grać o mistrzostwo. Teraz to nie będzie łatwe zadanie. Zostało 6 kolejek i musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej punktów i być w korzystnym miejscu w tabeli.



- Tak, na pewno trener Goncalo Feio zdążył nam coś przekazać. Mieliśmy mało czasu, ale trener starał się nam przekazać jak najwięcej. Trenowaliśmy intensywnie, mieliśmy swój plan na ten mecz. Z każdym kolejnym dniem będzie więcej czasu, by wprowadzać nowe rzeczy i lepiej wykonywać pracę, którą trener Feio nam zleci. W trenerze jest na pewno dużo energii, również dużo od nas wymaga. Jest to człowiek, który zna historię klubu i jakie są wobec niego i osób pracujących w nim wymagania.