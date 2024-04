Legia wypłaci Runjaiciowi pełne wynagrodzenie

Pieniądze mają być wypłacane w trzech ratach - pierwsza część już wkrótce, druga po sezonie 2024/25, a ostatnia w 2026 roku. Wg informacji dziennikarzy, Runjaić zarabiał w Legii ok. 30 tys. euro miesięcznie, więc stołeczny klub wypłaci mu jeszcze ok. 750 tysięcy euro.

Kilka dni temu z funkcją pierwszego trenera Legii Warszawa pożegnał się Kosta Runjaić. Jak informuje Przegląd Sportowy, stołeczny klub wypłaci szkoleniowcowi wszystkie pieniądze należne do końca umowy, która obowiązuje do 30 czerwca 2026, niezależnie od tego, czy Niemiec znajdzie inną pracę.

Komentarze (22)

+ dodaj komentarz

dodaj

Sebo(L) - 14 minut temu, *.. Za Slisza i Muciego dostali 12,5 mln euro więc ich stać,nie stać tylko na ściagnięcie 2-3 piłkarzy,którzy zrobili by różnicę na boisku.Mioduski myśli,że "psim swędem" prześliźnie się co roku do pucharów mając coraz słabszą kadrę i jakoś to będzie się kręcić.Niestety tak to nie funkcjonuje. odpowiedz

Guny - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Jeżeli to prawda, że podpisali kontrakt z raka klauzulą, no to po prostu mistrzowie biznesu XD odpowiedz

Pusia - 22 minuty temu, *.vectranet.pl A to prawda chociaż czy kolejna wrzutka? odpowiedz

PLH - 24 minuty temu, *.72.255 Po co robicie ferment takimi bzdurami jak w onecie . Trochę szacunku do ludzi ,którzy czytają legia.live czy legionisci.com od wielu lat. odpowiedz

L - 31 minut temu, *.aster.pl Po co to piszecie jak klub juz to zdementowal 2 dni temu? odpowiedz

aigeL - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Nikt nigdy nie podpisuje takich kontraktów

Ale jako portal Legii powinniście to sprawdzać u źródła a nie powielać bzdury za portalami które tylko sieją zamęt. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 56 minut temu, *.tpnet.pl Przecież o to wszystko chodzi.

Teraz Kudłaty zaciągnie kolejną pożyczkę od własnej Spółki na lichwiarski procent i zarobi jeszcze furę siana.

Tak się robi w kraju wielkie biznesy.

odpowiedz

L - 30 minut temu, *.aster.pl @(L)eve(L)64: nie ekscytuj sie bo ta plotka juz dawno zostala zdementowana. odpowiedz

Wolf - 57 minut temu, *.virginm.net Legia wydała oświadczenie w tej sprawie,że to co piszą dziennikarze w tej sprawie to są bzdury. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zapewne całość kosztów zostanie wypłacona z obniżki wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za sprowadzenie Kosty do Legii lub osób za podpisanie tak niekorzystnego kontraktu.

odpowiedz

Pag - 1 godzinę temu, *.. Prawdopodobnie nie jest to prawda, chyba że trener nie znajdzie innej pracy. Oczywiście może czekać, ma dwa lata płatnych wakacji, ale wydaje się że to ambitny gość i będzie chciał jednak zacząć robotę wcześniej. Na pewno w umowach są jakieś klauzule poufności i nie o wszystkim można pisać w Internecie, ale myślę że w interesie klubu byłaby większa transparentność przy okazji takich spraw. Nie trzeba być wielkim specem od marketingu żeby zauważyć, że kibice są sfrustrowani brakiem transferów, zadłużeniem i brakiem wyników sportowych. Krążąca po internecie wizja zapaści klubowej na każdej płaszczyźnie działaności jest mało atrakcyjna i chyba ktoś to wszystko powinien solidnie wyjaśnić na stronie klubowej. A nie na zasadzie, że Kowal powiedział Stanowskiemu, Borek dorzucił swoje, a jakiś inny mistrz słowa wszystko dopowiedział. To jest po prostu szkodliwe. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.149 jest gorzej niż myślałem, bo sądziłem, że jak Kosta znajdzie nową pracę, to już nie będą mu płacić. podsumujmy: 1. zwolnili trenera i zatrudnili nowego.

2. płacą pensję obydwu. 3. wyniki bez zmian

a za 750 tys euro można by znaleźć jakiegos piłkarza. np stopera odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Tak się rozpidala pieniądze. I bańka psu w du...ę. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Spoko, są pieniądze z transferów Slisza i Muciego a Legia i tak nie wydaje nic na transfery… odpowiedz

Jacek - 1 godzinę temu, *.. A niyb czemu miałaby nie wypłacić? Ktoś chyba z nim ten kontrakt podpisał i nie miał pistoletu przy głowie.. odpowiedz

Kamień - 44 minuty temu, *.chello.pl @Jacek: a temu, że mogliby mu płacić dalej miesięcznie do końca kontraktu, a jakby znalazł inną pracę to by przestali, myślenie nie boli odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl ja pier...to zwalnianie trwnerow to pod publiczke, oplaca sie zrobic szopke z trenerem bardziej niz kupic pilkarxa za 750 tys euro. paranoja. odpowiedz

Marcin77 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bardzo podoba mi się to zdjęcie. odpowiedz

aigeL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No wstyd żeby portal Legii pisał takie bzdury które już dawno zdementował sam klub.Nastepnym razem powojcie się na fakt albo na pudełka.Dotkneliscie właśnie dna odpowiedz

Jrzk - 2 godziny temu, *.orange.pl Ten pudel to idiota. Tyle razy płacił już forsę zwalnianym trenerom, że czasem w dziale plac mieli po cztery wypłaty na raz a trener tylko jeden... odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Super. Żyć nie umierać. To jakieś 3 miliony 200 tysięcy zł w błoto. Kto bogatemu (200 milionów złotych długów) zabroni.

Tak się bawią panowie Zieliński z Mioduskim.

Najważniejsze by zostało coś jeszcze na pensje dla wyżej wymienionych panów i nowy kontrakt dla Rosołka. odpowiedz

Kurak (L) - 2 godziny temu, *.telkab.pl Żyć nie umierać!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.