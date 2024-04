Marciniak sędzią meczu ze Śląskiem

Szymon Marciniak z Płocka został wyznaczony do sędziowania meczu 29. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Bartosz Heinig, sędzią technicznym będzie Tomasz Marciniak, natomiast w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Paweł Sokolnicki. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia o godzinie 17:30.

Żmija - 46 minut temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

Żmija - 49 minut temu, *.plus.pl No to pograne...



Ja już po kaczkę poszedłem na nietrzymanie moczu ze strachu odpowiedz

Luck - 58 minut temu, *.play-internet.pl Dawno już tak nie było aby nam sędziował drugi mecz z rzędu w Warszawie. Czyżby nie bał się już gwizdów pod jego adresem? Z Jagiellonią całkiem dobrze mu poszło. Oby teraz też tak było odpowiedz

L - 55 minut temu, *.autocom.pl @Luck: tak, bał sie gwizdow. Sedziowal final mistrzostw swiata, ligi mistrzow ale boi sie gwizdow na Legii. LOL. Zajmijmy sie wlasna gra a nie sedziami. odpowiedz

