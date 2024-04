29. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (3)

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.netfala.pl Dzisiaj nie będę owijał w bawełnę, napiszę co podpowiada mi mój ekspercki nos. Mianowicie w piątek hanysy urwą punkty medalikom. W sobotę piastunki wyjadą z tarczą od paprykarzy, a diskopolowcy dostaną łomot od miedziowych. W niedzielę ełksa pojedzie z łachem jak z furą gnoju a Wielka Legia zmiażdży kiełbasiarzy zarówno na boisku jak i na trybunach. No i Panie i Panowie robi się 3 punkty straty do lidera i gramy o mistrza, do końca Legio!!! odpowiedz

Legiak83 - 4 godziny temu, *.supermedia.pl @Wyrwikufel: Czy to ten legendarny kryształ z targówka tak dobrze klepie? ;-)))) odpowiedz

Kibic ekstraklasy - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wyrwikufel: Stary, przestań ćpać :( odpowiedz

