29. kolejka Ekstraklasy: Legia znów gubi punkty

Zenua - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Nawet goooovno w wiadrze jest wyzej od nas. Głęboką strategia dyrektora Jacka przynosi wymierne efekty. odpowiedz

Ja85 - 21.04.2024 / 08:32, *.play-internet.pl A może by tak za rok zorganizować mecz przyjaźni Legia Radomiak na Narodowym? Idealna sytuacja żeby pobić rekordy ekstraklasy na jednym meczu. odpowiedz

Ehhh - 21.04.2024 / 14:24, *.aster.pl @Ja85: błagam…bez żartów nieśmiesznych w dodatku odpowiedz

Kolejna szansa - 21.04.2024 / 01:41, *.tpnet.pl Wygramy , Śląsk ma kłopoty . Trzy punkty są nam niezbędne , żadnego remisu być nie może . Marek Gual hat trik . odpowiedz

WdW - 21.04.2024 / 00:31, *.t-mobile.pl nasza dupoklasa ,zespół co rok temu cudem nie spadł do pierwszej ligi jest teraz drugi w tabeli, drugi zespół co bronił się przed spadkiem w poprzednim sezonie w tym roku zdobędzie Mistrza,nie ma takiej drugiej ligi na świecie co takie cuda się dzieją, przecież to jest jakiś kabaret odpowiedz

BAKU DNO - 20.04.2024 / 22:14, *.play-internet.pl Jaga mistrzem...po zawodach odpowiedz

Hmm - 20.04.2024 / 23:42, *.aster.pl @BAKU DNO: haha a to ty liczyłeś na mistrza Legii jeszcze ? Beka…. odpowiedz

BAKU DNO - 21.04.2024 / 07:51, *.play-internet.pl @Hmm: no jakby Zagłębie wygrało i my ze Śląskiem to jak najbardziej ;) Rebeka... odpowiedz

artic - 20.04.2024 / 18:25, *.t-mobile.pl Przekręty za przekrętami tydzien temu Jaga- Crac 2 dziś Pogon- Gliwice 2 kto dostał cynk pare złociszy zarobil :) odpowiedz

WdW - 21.04.2024 / 00:26, *.t-mobile.pl @artic: nie wiem czy to przekręty ale wcześniej już parę razy pisałem że nasza Polska liga to jest raj dla buków ,prędzej 6 w lotka trafisz niż wyniki w Ekstraklasie ,u nas wyniki są po prostu losowe, każdy z każdym może zrobić każdy wynik, ta liga to jest jeden wielki żart odpowiedz

artic - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl @WdW : To prawda " każdy z każdym może zrobić każdy wynik" taka to liga. odpowiedz

Bógmoher rządzi - 20.04.2024 / 18:24, *.t-mobile.pl Każdy ogrywa każdego. Ciekawa sprawa, gdy na jesieni Legia nie miała jeszcze porażki u siebie to przegrała z Rakowem. Gdy Raków nie miał porażki u siebie to przegrywa z Górnikiem. Gdy Górnik nie miał porażki u siebie to przegrywa z Legią. odpowiedz

Sarcastico - 21.04.2024 / 01:06, *.inetia.pl @Bógmoher rządzi: Hokus pokus czary mary nowe czasy, przewał stary. odpowiedz

Producent ręczników - 20.04.2024 / 18:13, *.t-mobile.pl Kabaretu ciąg dalszy. Ten sezon to jeszcze większy cyrk niż sezon 2012 gdzie wśród ślimaków najszybszy był żółw z Wrocławia. Nikt nie chce mistrzostwa, nikt nie chce pucharów. To już nawet nie jest śmieszne. Pokażcie mi drugą taką ligę w miarę poważną w Europie gdzie cała czołówka co tydzień gubi punkty. Tradycyjnie my tego nie wykorzystamy i będzie remis. odpowiedz

WdW - 20.04.2024 / 16:06, *.t-mobile.pl Pogoń do przerwy 0-2 z Piastem, ta nasza dupoklasa w tym sezonie jest tak żałosna że nikt nie powinien Mistrzostwa za ten sezon dostać, żeby to jeszcze było tak ze słabe kluby dorównują do tych lepszych z czołówki ale to jest na odwrót cała czołówka zniża się do poziomu dziadów, strach się bać co to będzie w pucharach, będzie przepotężny eurow.ierdol odpowiedz

Arek - 19.04.2024 / 22:57, *.tpnet.pl I teraz tym bardziej szkoda tego meczu z Rakowem, bo był do wygrania. odpowiedz

Barek - 20.04.2024 / 00:47, *.chello.pl @Arek: Chlopie.... Powinny być 3 karne dla rakowa. O czym więc mowa.... odpowiedz

Piooter - 20.04.2024 / 17:45, *.com.tr @Barek: No bez przesady, jeden z pierwszej połowy. Ale nie zmienia to faktu, że Raków był do ogrania. Górnik pokazał jak to się robi. A nasze gwiazdy nie wiedziały jak ... odpowiedz

Wolfik - 19.04.2024 / 22:37, *.chello.pl W zeszłym tygodniu pisałem, że nikt nie zwraca uwagi na Zabrzan a oni tymczasem po cichu pną się w górę. Wygrana w Częstochowie tylko to potwierdza. Powtórzę zatem: będą kosmiczne jaja, jak ekipa Urbana załapie się na podium. odpowiedz

Gość niedzielny - 20.04.2024 / 09:53, *.tpnet.pl @Wolfik: ja miesiąc temu miscza dla jaj obstawiałem to tu by były jaja jak berety odpowiedz

Wyrwikufel - 19.04.2024 / 09:11, *.netfala.pl Dzisiaj nie będę owijał w bawełnę, napiszę co podpowiada mi mój ekspercki nos. Mianowicie w piątek hanysy urwą punkty medalikom. W sobotę piastunki wyjadą z tarczą od paprykarzy, a diskopolowcy dostaną łomot od miedziowych. W niedzielę ełksa pojedzie z łachem jak z furą gnoju a Wielka Legia zmiażdży kiełbasiarzy zarówno na boisku jak i na trybunach. No i Panie i Panowie robi się 3 punkty straty do lidera i gramy o mistrza, do końca Legio!!! odpowiedz

Legiak83 - 19.04.2024 / 09:58, *.supermedia.pl @Wyrwikufel: Czy to ten legendarny kryształ z targówka tak dobrze klepie? ;-)))) odpowiedz

Kibic ekstraklasy - 19.04.2024 / 12:30, *.orange.pl @Wyrwikufel: Stary, przestań ćpać :( odpowiedz

Sumienie Zielińskiego - 19.04.2024 / 13:31, *.t-mobile.pl @Legiak83: Przecież to ten sam troll co Władeczek ze swoją maciorą i Pawełek. Nie bądźcie lemingami i nie dajcie się nabierać na cienkie żarty wielonickowego leminga. A jeśli chodzi o tą kolejkę to jedyną drużyną z czołówki która straci punkty to będziemy niestety My. odpowiedz

Gienek - 19.04.2024 / 19:08, *.. @Sumienie Zielińskiego: Jakoś nie widzę, żeby kogoś trollował. A może ty jesteś trollem z ksp lub innego łacha. odpowiedz

Tomasz Bekas - 19.04.2024 / 22:54, *.aster.pl @Gienek: o jezusie, chlop so tydzien pisze takie predykcje z przymrozeniem oka, a wy sie co tydzien na to nabieracie i powaznie mu odpisujecie. Ale chlop musi miec beke. Tak samo jak Zmija co tydzien pisze, ze pograne przy wyznaczaniu sedziow, a ludzie go tam ciagle powaznie pytaja dlaczego tak sądzi i jaki sedzia jest dla niego dobry. Beka z was. odpowiedz

L - 19.04.2024 / 22:56, *.aster.pl @Sumienie Zielińskiego: haha, mowisz cos o trollu, a ten troll mial lepszą czutkę niz ty, powazny ekspercie :d odpowiedz

rudy102204 - 19.04.2024 / 23:10, *.orange.pl @Gienek:

Panowie, my się tu przekomarzamy a Kurnik bez struktur klubowych ma 48pkt na blacie... Zdobywając bramkę w ostatniej akcji meczu...

Bez wypłat bez struktur z kłótnia zewnętrzna z wyborami w tle...

Amen odpowiedz

Kamień - 20.04.2024 / 03:54, *.chello.pl @rudy102204: Kiedyś klubom w tarapatach dobrze się grało. Lata 90-te Widzewowi, a nasza Legia to co? Po lidze Mistrzów w 96 roku w kadrze zostało 12 zawodników, a walczyli z Widzewem do końca nie wspominając o Panathinaikosie odpowiedz

Maestro - 20.04.2024 / 05:34, *.tvksmp.pl @rudy102204: to pokazuje jak słaba jest Legia pod rządami prezesa z mopem na głowie. odpowiedz

Krencina - 20.04.2024 / 07:55, *.217.109 @Sumienie Zielińskiego: no i się zesrałeś kolego. Na bordowo. odpowiedz

Sumienie Zielińskiego - 20.04.2024 / 15:28, *.t-mobile.pl @Krencina: A Ty to sprzątnąłeś. Po prostu nie zgadłem ale to dobrze, bo nadal mamy szansę na puchary ale z taką grą to....

Jeszcze do pajaca o ksywce Gienek. Może Ty jesteś z jakiejś Amiki czy DyskoPolo? To, że jestem pesymistą nie znaczy, że jestem z wrogiego klubu. Jeszcze nie zagraliśmy dobrego meczu na wiosnę więc trudno o optymizm. odpowiedz

