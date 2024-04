29. kolejka Ekstraklasy: Pierwsza porażka Rakowa

W dwóch piątkowych meczach 29. kolejki Ekstraklasy padło pięć bramek. Najpierw Korona ograła Radomiaka 4-0, a następnie Górnik w końcówce wygrał z Rakowem, dla którego była to pierwsza domowa porażka w tym sezonie. Dzięki tej wygranej zabrzanie wyprzedzili w tabeli Legię. W sobotę odbędzie się mecz przyjaźni pomiędzy Ruchem i Widzewem. Aktualnie liderująca Jagiellonia pojedzie do Lubina. Ciężkie zadanie przed Legią, która w niedzielę podejmie zespół Śląska. Na zakończenie Warta zagra ze Stalą.

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl I teraz tym bardziej szkoda tego meczu z Rakowem, bo był do wygrania. odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.chello.pl W zeszłym tygodniu pisałem, że nikt nie zwraca uwagi na Zabrzan a oni tymczasem po cichu pną się w górę. Wygrana w Częstochowie tylko to potwierdza. Powtórzę zatem: będą kosmiczne jaja, jak ekipa Urbana załapie się na podium. odpowiedz

Wyrwikufel - 19 godzin temu, *.netfala.pl Dzisiaj nie będę owijał w bawełnę, napiszę co podpowiada mi mój ekspercki nos. Mianowicie w piątek hanysy urwą punkty medalikom. W sobotę piastunki wyjadą z tarczą od paprykarzy, a diskopolowcy dostaną łomot od miedziowych. W niedzielę ełksa pojedzie z łachem jak z furą gnoju a Wielka Legia zmiażdży kiełbasiarzy zarówno na boisku jak i na trybunach. No i Panie i Panowie robi się 3 punkty straty do lidera i gramy o mistrza, do końca Legio!!! odpowiedz

Legiak83 - 19 godzin temu, *.supermedia.pl @Wyrwikufel: Czy to ten legendarny kryształ z targówka tak dobrze klepie? ;-)))) odpowiedz

Kibic ekstraklasy - 16 godzin temu, *.orange.pl @Wyrwikufel: Stary, przestań ćpać :( odpowiedz

Sumienie Zielińskiego - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl @Legiak83: Przecież to ten sam troll co Władeczek ze swoją maciorą i Pawełek. Nie bądźcie lemingami i nie dajcie się nabierać na cienkie żarty wielonickowego leminga. A jeśli chodzi o tą kolejkę to jedyną drużyną z czołówki która straci punkty to będziemy niestety My. odpowiedz

Gienek - 9 godzin temu, *.. @Sumienie Zielińskiego: Jakoś nie widzę, żeby kogoś trollował. A może ty jesteś trollem z ksp lub innego łacha. odpowiedz

Tomasz Bekas - 6 godzin temu, *.aster.pl @Gienek: o jezusie, chlop so tydzien pisze takie predykcje z przymrozeniem oka, a wy sie co tydzien na to nabieracie i powaznie mu odpisujecie. Ale chlop musi miec beke. Tak samo jak Zmija co tydzien pisze, ze pograne przy wyznaczaniu sedziow, a ludzie go tam ciagle powaznie pytaja dlaczego tak sądzi i jaki sedzia jest dla niego dobry. Beka z was. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.aster.pl @Sumienie Zielińskiego: haha, mowisz cos o trollu, a ten troll mial lepszą czutkę niz ty, powazny ekspercie :d odpowiedz

rudy102204 - 5 godzin temu, *.orange.pl @Gienek:

Panowie, my się tu przekomarzamy a Kurnik bez struktur klubowych ma 48pkt na blacie... Zdobywając bramkę w ostatniej akcji meczu...

Bez wypłat bez struktur z kłótnia zewnętrzna z wyborami w tle...

Amen odpowiedz

