III liga: Unia Skierniewice 4-0 Legia II Warszawa

Siwy - 59 minut temu, *.t-mobile.pl juz dawno pisalem ze szkoda kasy na tych darmozjadów...rozgonic to towarzystwo bo nic nie warte ,jezeli wiecznie sie tułaja po lidze podwórkowej... odpowiedz

Adaś - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl a co to się stanęło Matkob Bosko??? miał być awan przecież,,, odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.chello.pl Za tydzień koniec marzeń? odpowiedz

Proceder - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legionista: dokładnie tak jak mówisz... Ważne że Rada wsparcie z czarnych koszul wali bramę za bramą chyba król strzelców odpowiedz

Adaś - 16 minut temu, *.tpnet.pl @Proceder: znając życie zaciąg z jedynki z Rosołkiem na czele pomoże w najważniejszym meczu odpowiedz

Jerzy - 1 godzinę temu, *.jtglobal.com No i widać wszystko …

Brak wszystkiego

Od młodych obiecujących

Przez brak pomysłu

Po brak awansu

I to nie tylko wina kudłatego , to jest wina wszystkich którzy odpowiadają za akademię odpowiedz

