Feio: Jest wiara, energia i determinacja

Piątek, 19 kwietnia 2024 r. 11:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

- W drużynie jest ogromna wiara, ogromna energia i ogromna determinacja, żeby osiągnąć cel, a nawet spełnić marzenia. Nie mamy w tym momencie nic do stracenia. Możemy tylko zyskać i z takim nastawieniem podchodzimy do codziennej pracy, żeby z każdego dnia wyciągać maksa - mówi przed meczem ze Śląskiem Wrocław trener Legii, Goncalo Feio.









- Do każdego meczu przygotowujemy się kompleksowo na wszystkie fazy gry - jak mamy atakować, jak mamy bronić na różnych wysokościach. Analizowaliśmy najmocniejsze strony Śląska plus stałe fragmenty gry, które są częścią meczu. Ten tydzień była duża energia, jest w nas wiara i myślę, że chcielibyśmy już grać przed naszymi kibicami. Chcemy przekazać nasz sposób gry, naszą energię i poświęcenie. Z takim nastawieniem wychodzimy w niedzielę na boisko.



- Śląsk jest w takiej pozycji, że może powalczyć o mistrzostwo Polski, a to w życiu obecnych piłkarzy Śląska pewnie do tej pory się nie wydarzyło. Mecz na Ł3 z Legią jest wydarzeniem dla każdego zespołu. Przygotujemy się, że przyjedzie przeciwnik zdeterminowany i zorganizowany.



- Jak oceniam sezon? Nie myślałem dużo o tym sezonie. Zdecydowanie bardziej skupiamy się nad tym, by wyciągać maksimum z każdego dnia, z każdej odprawy. Chcemy zjednoczyć się wokół wartości i zasad, które mają kierować tą grupa ludzi i drużyną. Na to więcej tracę więcej energii niż na ocenę całokształtu. Potencjalnie do końca jest 6 zwycięstw, a to robi się codzienną pracą a nie myśleniem nad tym, dlaczego tak jest i czy to jest wyścig żółwi czy nie.



- Yuri Ribeiro od początku mikrocyklu uczestniczył we wszystkich jednostkach i to oznacza, że jest gotowy do gry. Dla mnie treningi mają znaczenie w momencie podejmowania decyzji odnośnie składu. Poziom i jakość wykonywania zadań na treningu ma dla mnie znaczenie. Każdy kto trenuje, jest brany pod uwagę.



- Piłka nożna jest sportem zespołowym, gdzie ostatecznie mecze wygrywają piłkarze, którzy w ostatniej tercji boiska swoimi umiejętnościami mogą robić różnicę. Celem takiego klubu jak Legia musi być dominacja na krajowym podwórku, czyli wygrywanie regularnie tytułów oraz rywalizacja w pucharach. Legia, którą znałem 11 czy 12 lat temu miała takie cele, Legia, którą śledziłem podczas mojej nieobecności, taka była i Legia, którą zastałem teraz, taka jest. Mamy tu wiele narzędzi - zamierzam z nich skorzystać, zaangażować wiele działów, by wyciągać maksa z warunków, które mamy tu stworzone, żeby każde z tych narzędzi dało nam jak najwięcej.



- Chcę doprowadzić do tego, by wszyscy widzieli piłkę w ten sam sposób, każda mocna drużyna promuje swoich piłkarzy - każdy z nich jest lepszy. Nie ma wyjątkowych drużyn, bez wyjątkowych relacji. Nie ma wyjątkowych wyników bez wyjątkowych drużyn - tożsamość drużynowa i zespołowa to jest coś, nad czym pracujemy codziennie. Wierzę, że Legia może być wyjątkową drużyną jeszcze w tym sezonie.