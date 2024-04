Kibice Legii w rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Delegacja kibiców Legii Warszawa złożyła legijny wieniec i zapaliła znicze z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Legioniści odwiedzili również wiele innych miejsc pamięci. "84 lata temu wódz komunistycznej, sowieckiej Rosji osobiście podpisał rozkaz wymordowania polskich jeńców wojennych, głównie oficerów Wojska Polskiego, Policji Państwowej, a także urzędników i nauczycieli RP. Za nami sobotni wyjazd na mecz do Częstochowy, a zatem na okoliczność przypadającego 13 kwietnia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, delegacja kibiców warszawskiej Legii udała się w niedzielne popołudnie na Powązki Wojskowe, by przy tzw. Dolince Katyńskiej oddać hołd Polakom pomordowanym na Wschodzie. Korzystając z pięknej pogody, w trakcie spontanicznego spaceru, odwiedziliśmy jeszcze wiele innych Miejsc Pamięci. W niedzielę, 14 kwietnia 2024, przypadało Święto Chrztu Polski. 1058 rocznica naszego wejścia w krąg chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej. Zauważcie jak dookoła nas dokonuje się wielka, kreowana z zewnątrz operacja, aby nas z kręgu tej cywilizacji za wszelką cenę wyprowadzić. Nie pozostawajmy wobec tego bierni…" - OFMC. fot. Michał Wyszyński

taco - 58 minut temu, *.vectranet.pl tak gwoli ścisłości to był chrzest księcia Mieszka I a nie Polski… odpowiedz

PLK - 11 minut temu, *.plus.pl @taco: Tak gwoli ścisłości. Był on władcą polan, czyli plemienia słowian od którego nasz kraj przyjął po latach nazwę. A ponadto, chrzest przyjęła także jego świta. Pozdr... odpowiedz

siewca plotek - 1 godzinę temu, *.jjs.pl Zaryzykuję zasianie plotki, że jesteśmy jedyną kibolską ekipą w Polsce, która odnotowuje taki dzień jak Święto Chrztu Polski i okrasza to tak perfekcyjnie trafnym komentarzem.

Chapeau bas!

odpowiedz

