Wypożyczeni: Bramka Majchrzaka z Lechem

Poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r. 07:38 Fumen, źródło: Legionisci.com

Jordan Majchrzak zdobył pierwszą bramkę w ekstraklasie. Wypożyczony z Legii zawodnik trafił do siatki w wygranym meczu z Lechem Poznań. W zdecydowanie gorszym nastroju z boiska schodził Gabriel Kobylak, który puścił trzy strzały, a Radomiak przegrał w Łodzi. Na zapleczu ekstraklasy Bartłomiej Ciepiela wystąpił w derbach Rzeszowa. Natomiast w Pruszkowie spotkali się Marcel Krajewski oraz Maciej Kikolski.