377. mecz Jędrzejczyka. Piąty w historii klubu

Niedziela, 28 kwietnia 2024 r. 19:49 Fumen, źródło: Legionisci.com

Dzisiejszy mecz ze Stalą Mielec był 377. występem Artura Jędrzejczyka w barwach Legii. To oznacza, że 36-letni obrońca wyprzedził Jakuba Rzeźniczaka i jest na piątym miejscu w historii klubu w liczbie meczów w naszym klubie.









“Jędza” debiutował w Legii 22 lipca 2006 roku w przegranym spotkaniu z Wisłą Płock o Superpuchar. Zaliczył jeszcze ligowy debiut oraz trzy mecze w Pucharze Ekstraklasy, żeby następnie zbierać doświadczenie na wypożyczeniach - w Jastrzębiu Zdrój, Ząbkach oraz Kielcach. Dzięki temu w latach 2010-2013 był już istotną częścią drużyny, z którą sięgnął po trzy Puchary Polski oraz mistrzostwo kraju. Dobra postawa w klubie przełożyła się na powołania do reprezentacji Polski. To z kolei zaowocowało transferem do Kransodaru, z którego po trzech latach został wypożyczony, aby pomóc drużynie w zdobyciu mistrzostwa na 100-lecie Legii. Do transferu definitywnego doszło rok później. W efekcie Artur Jędrzejczyk występuje przy Łazienkowskiej nieprzerwanie od rundy wiosennej sezonu 2016/2017.



Od jego debiutu w koszulce z “eLką” na piersi minęło niespełna 18 lat. Przez ten czas rozegrał nie tylko 377 meczów, w których zdobył 9 bramek. Przede wszystkim został najbardziej utytułowanym graczem w historii Legii. Cieszył się ze zdobycia sześciu mistrzostw Polski oraz sześciokrotnie wygrywał Puchar Polski. Do swego dorobku dołożył zwycięstwo w spotkaniu o Superpuchar.



Najwięcej meczów w barwach Legii

1. Lucjan Brychczy - 452 mecze (1954-1972)

2. Jacek Zieliński - 404 mecze (1992-2005)

3. Miroslav Radović - 391 meczów (2006-2014, 2016-2019)

4. Kazimierz Deyna - 388 meczów (1966-1978)

5. Artur Jędrzejczyk - 377 meczów (2006-2013, 2016, od 2017)

6. Jakub Rzeźniczak - 376 meczów (2004-2006, 2007-2017)

7. Michał Kucharczyk - 349 meczów (2010-2019)

8. Marek Jóźwiak - 348 meczów (1988-2005)

9. Horst Masheli - 347 meczów (1955-1969)

10. Tomasz Kiełbowicz - 339 meczów (2001-2012)



Bilans Artura Jędrzejczyka mecz po meczu - zobacz profil zawodnika.