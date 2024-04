Pod lupą LL! – Radovan Pankov

Poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r. 11:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Od kilku spotkań pewniakiem do gry w pierwszym składzie w bloku defensywy jest Radovan Pankov. Nie zmieniło się to nawet przy nowym trenerze „Wojskowych”. Postanowiliśmy wziąć pod lupę występ tego zawodnika w meczu z Rakowem.



Asysty do rywali

Pankov miał problemy z szybkimi zawodnikami Rakowa. Na jego szczęście, toczył mało pojedynków z Yeboahem, ale i tak popełnił dwa duże błędy w defensywie. Pierwszy przydarzył mu się w 8. minucie, kiedy chciał wybić dłuższą piłkę, ta poleciała w stronę Hładuna, a blisko przechwytu był Dawid Drachal. Drugi błąd nastąpił kilka minut później, kiedy to wygrał pojedynek z rywalem, ale tak zagrał piłkę, że trafiła pod nogi Johna Yeboaha, który piętą zagrał w pole karne.









Pod bramką przeciwnika

Rzadko obserwujemy Radovana Pankova pod bramką rywala – ma to miejsce głównie przy stałych fragmentach gry. Tak też było w meczu z Rakowem. W 17. minucie otrzymał podanie z autu od Pawła Wszołka, dośrodkował piłkę w pole karne zespołu z Częstochowy, a tam najwyżej w powietrze wyskoczył Pekhart i zdobył bramkę. Jedenaście minut później z rzutu wolnego w pole karne dośrodkowywał Josué i Pankov był blisko przejęcia piłki, a raczej oddania uderzenia. Niestety, zabrakło centymetrów. Portugalczyk ponownie dośrodkował ze stałego fragmentu gry tuż przed przerwą, ale tym razem Pankov sfaulował swojego rywala w polu karnym. Jeszcze przed zejściem z boiska dośrodkował piłkę, ale przeciwnicy wybili ją na kolejny rzut rożny.



Dobre interwencje

Nie wszystko w wykonaniu 28-letniego obrońcy było złe. Przy kilku jego interwencjach można postawić duży plus. W 12. minucie przejął długie zagranie zawodników Rakowa i spokojnie odegrał piłkę do Juergena Elitima. Tuż przed przerwą jeden z ofensywnych graczy z Częstochowy próbować zagrać prostopadłą piłkę do napastnika, ale świetnie interweniował Pankov, blokując to zagranie. Po przerwie w pole karne Legii wdarł się Bartosz Nowak, ale serbski obrońca go zablokował i od bramki zaczynał Dominik Hładun. W 57. minucie powtórzył swój wyczyn z pierwszej połowy, kiedy to zablokował wślizgiem prostopadłe podanie w swoje pole karne. Cztery minuty później dobrze zablokował centrę Frana Tudora i wybił piłkę na rzut rożny. W 65. minucie na spółkę z Celhaką odebrał piłkę przed własnym polem karnym, ale po chwili stracił ją Maciej Rosołek.



Radovan Pankov

Minuty: 76

Gole: 0

Asysty: 1

Strzały/celne: -

Liczba podań / celne: 37 / 24

Podania kluczowe: -

Dośrodkowania / celne: 1 / 1

Dryblingi / udane: -

Dystans: 8.32 km

Sprinty: 4

Odbiory: -

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0