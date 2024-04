Koszykówka

Otwarta sprzedaż biletów na mecz z Anwilem

Środa, 17 kwietnia 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Otwarta sprzedaż biletów na mecz 29. kolejki pomiędzy Legią i Anwilem rozpoczyna się w środę, 17 kwietnia o godzinie 12:00. Do tego czasu wejściówki nabywać mogli jedynie kibice, którzy wspierali nasz zespół w obecnym sezonie. Mecz Legii z Anwilem rozegrany zostanie w hali na Bemowie (ul. Obrońców Tobruku 40) w najbliższą sobotę, 20 kwietnia o godzinie 17:30. Zachęcamy do wspierania legionistów, którzy walczą o jak najwyższą lokatę przed fazą play-off.







Bilety kupować można TUTAJ. To ostatnie domowe spotkanie Legii w sezonie zasadniczym 2023/24.









Ceny biletów na mecz z Anwilem:

Kategoria Czarna: ulgowy - 30 zł/normalny - 40 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 45 zł /normalny - 55 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 60 zł / normalny - 70 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 70 zł / normalny - 80 zł

Bilet VIP: ulgowy - 199 zł / normalny - 299 zł

Kanapa: 800 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: sobota, 20 kwietnia 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 30, 45, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 40, 55, 70 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra