Chłopcy z Łazienkowskiej - obie części do kupienia na Allegro

Środa, 17 kwietnia 2024 r. 12:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Najnowsza książka przedstawiająca "przygody" kibiców Legii, która wydana została pod koniec 2023 roku, jest do nabycia w formie wysyłkowej na Allegro. Zarówno pierwszą, jak i drugą część "Chłopców z Łazienkowskiej" można nabywać TUTAJ, w cenie 55 złotych za sztukę.



Więcej informacji o tej niezwykle wciągającej kibicowskiej lekturze przeczytać można TUTAJ (część I) oraz TUTAJ (część II).



"Coraz więcej osób kalkulowało, czy wyrobimy się na rozpoczęcie meczu. Ustawiliśmy się na peronie, trochę już zmęczeni całym dniem. Patrzymy, a z okien znów wystają głowy z szalikami. Energia do działania od razu wróciła i w moim oku pojawił się błysk. Wszyscy patrzą po sobie i nie wierzą, że coś takiego kolejny raz się wydarzyło. Kibiców Widzewa było tylu, co w poprzednim pociągu, czyli na pewno dwa razy więcej niż nas. Głowy i szaliki szybko zniknęły z okien, a my bez słowa szykowaliśmy się do ataku. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Znowu kilka grupek w parumetrowych odległościach czekało, aż skład stanie i będziemy forsować wejścia. Pociąg zatrzymuje się, fani Widzewa licznie gromadzą się w drzwiach. Słychać krzyki wydobywające się ze środka, obrońcy motywują się do aktywnego działania. W końcu drzwi otwierają się. Nacieram, ale opór jest mocny; wiedzą, co ich czeka, jeśli przegrają. Ciosy lecą z każdej strony. Ktoś ze środka wymachuje pasem; unikam go, odskakując, aby po chwili znów być blisko wejścia. (...) Dwóch starszych, którzy mieli dobre kontakty z kilkoma chłopakami z Łodzi, było przed meczem w pubie 'Piekiełko', oczom ukazywały się obite i obandażowane twarze widzewiaków z ponurymi minami, które robiły piorunujące wrażenie. Im było ich więcej, tym nastroje wśród łodzian bardziej przypominały stypę, niż oczekiwanie na wielki mecz" - czytamy w jednym z rozdziałów.