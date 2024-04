W tym sezonie Stal zanotowała sold out na spotkanie z Lechem (6501 osób), z kolei na meczu z Widzewem pojawiły się 6434 osoby.

28 kwietnia Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Mielec. Klub poinformował, że wszystkie bilety na najbliższy domowy mecz z Legią znalazły swoich nabywców w jeden dzień. Stadion w Mielcu może pomieścić ok. 6800 osób.

Roma - 17.04.2024 / 00:43, *.lunet.eu Czy „sold out” brzmi mądrzej niż „wyprzedany” lub „pełen stadion”? odpowiedz

majusL@legionista.com - 17.04.2024 / 09:39, *.214.95 @Roma: tez mnie przeraza brak szacunku dla języka, kultury i tradycji. wszędzie się szuka zangielszczania i dążenia do europy .... odpowiedz

Tadek - 16.04.2024 / 20:58, *.play-internet.pl Przyszliście chamy, dlatego że Rosolka w składzie mamy;) odpowiedz

Dariusz - 16.04.2024 / 15:05, *.tpnet.pl @lucho_83: a głowa nie boli czasami,



https://legia.net/historia/mecze/1051 odpowiedz

majusL@legionista.com - 16.04.2024 / 16:20, *.174.42 @Dariusz: No i ??? odpowiedz

bum - 16.04.2024 / 14:36, *.co.uk Każdy chce zobaczyć Rosołka odpowiedz

MiszaPraga - 16.04.2024 / 22:54, *.plus.pl @bum: i GILA z nosa

odpowiedz

Pag - 16.04.2024 / 14:17, *.akamaitechnologies.com Legia powinna brać dodatkową kasę za wyjazdy:) odpowiedz

Danny - 16.04.2024 / 18:39, *.166.113 @Pag: dlaczego? odpowiedz

majusL@legionista.com - 16.04.2024 / 12:20, *.174.42 Hej !! odpowiedz

lucho_83 - 16.04.2024 / 11:48, *.77.228 "...Przyszliście chamy, dlatego, że My tu gramy..." ;-) odpowiedz

(L) - 16.04.2024 / 20:34, *.ilabs.pl @lucho_83:



A jak u nas są komplety to ? odpowiedz

Greg - 16.04.2024 / 21:48, *.166.113 @lucho_83: to samo mogą powiedziec przyjezdni jak u nas jest komplet odpowiedz

majusL@legionista.com - 16.04.2024 / 11:34, *.174.42 Jeśli Legia zrobi na boisku to co należy, to stan trybun nie będzie miał znaczenia. odpowiedz

